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 Київські новини, Суспільство
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Все про:благодійність (121) ресторани (66) даун (5)

 Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві

Восени 2019 року в Києві планують почати будівництво ресторану, в якому працюватимуть люди із синдромом Дауна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори ініціативи - засновниця благодійного фонду "Анкора" Іда Антонян та засновник благодійного фонду Help Bank Гаруш Антонян.

"Це ресторан, де будуть смачно годувати, створювати доброзичливу атмосферу для гостей та розвивати суспільні цінності. Головна мета найдобрішого ресторану Big Hug - надати робочі місця людям із синдромом Дауна. Прибуток закладу вкладатиметься в благодійні проєкти", - кажуть ініціатори створення закладу.

Зараз триває збір коштів на будівництво найдобрішого ресторану. На перший етап потрібно зібрати 50 000 євро. Автори проєкту придумали систему збору коштів та популяризації ідеї. У процесі зустрічей і креативних брейнстормів виникла ідея додати живопису в інтер'єр і зобразити всесвітньо відомі твори мистецтва. На стінах закладу будуть репродукції епохальних художників, серед яких: Сандро Боттічеллі "Народження Венери", Леонардо да Вінчі "Посмішка Мони Лізи" і "Таємна Вечеря". Але на стінах Big Hug ролі Мони Лізи, апостолів і Богині Венери дістануться наймилішим створінням - пандам. Саме ці ведмедики в багатьох асоціюються з безпосередністю, добротою і ніжністю. Команда з партнерами випустила милу плюшеву панду. Кожен охочий може придбати символ доброти і ніжності, іграшку Big Hug - талісман майбутнього ресторану. На цей момент за допомогою продажу плюшевих панд зібрано 5700 євро.

Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві 01

"Наша родина займається нерухомістю, і одне з приміщень ми передаємо під ресторан Big Hug. Від моменту ідеї до сьогодні ми виконали дуже багато роботи. Бізнес-план, пошук партнерів. У нас зібрана сильна команда експертів-волонтерів, які реалізовуватимуть проєкт, - архітектори, ресторатори, фінансисти, психологи. Зараз у нас етап збору коштів, а також запуску інформаційної кампанії. Ми продаємо плюшеві панди, зібрані гроші підуть на будівництво. Є також інші джерела фінансування - ми шукаємо партнерів, подаємося на гранти. Будь-хто може долучитися до нашого проєкту, ми відкриті до співпраці", - коментує ініціативу Гаруш Антонян.

У ресторані Big Hug працюватимуть люди із синдромом Дауна, серед них - вихованці Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів. Для підтримки ресторану можна купити панду за посиланням.

Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142835
 
 
 Топ коментарі
 
У меня такое впечатление, что таких предприятий в Киеве уже полным-полно. Кому нужно ещё одно.... Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве - Цензор.НЕТ 5878
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Жаль их, понятное дело. Затею хорошей не считаю.
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Да будете Вы кушать в этом ресторане с хорошим настроением... Через пару-тройку месяцев ресторан благополучно обанкротится, за долги будет передан какой-нибудь фирме, например "Армянсарайзаборстрой" , и на выходе -- имеем нормальный, работающий ресторан, построенный --совершенно бесплатно... Понятно, ни одного сотрудника с синдромом Дауна --- там и близко не будет... Впрочем, так и было задумано....
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У меня такое впечатление, что таких предприятий в Киеве уже полным-полно. Кому нужно ещё одно.... Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве - Цензор.НЕТ 5878
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модераторами на форумах они тоже уже давно работают))
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Вместо того,чтобы построить лечебный центр для пересадки костного мозга умирающим онкобольным детям они строят ресторан для даунов. "нормальное! решение идиотов.
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податковые и раду они уже построили... можно и ресторан так больше пользы будет.
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Авторы инициативы - основательница благотворительного фонда "Анкора" Ида Антонян и основатель благотворительного фонда Help Bank Гаруш Антонян. Источник: https://censor.net.ua/n3142835
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Це все за рахунок благодійних внесків. Особисто я би не довірив би їм гроші, але ж хтось буде давати Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве - Цензор.НЕТ 4399
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Благотворительные фонды в Украине часто очковтирательство как например этот ресторан.Тысячи детей погибают, потому что у нас нет центра пересадки костного мозга, а за границей дорого, миллионы онкобольных не имеют в Украине современной медпомощи на мировом уровне и не могут себя спасти, тем более нет страховой медицины, остальная недоступна по финансам, а этим рептилоидам все пох, они рестораны строят, где будут посетителей заманивать эксклюзивом - даунами и в крайнем случае дадут на какое -то увеселительное мероприятие.
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Частково погоджуюся, але ви повинні розуміти те, що буде далі. Лікарям при цій владі нема чого робити в Україні. Тепер не буде того, що було раніше.
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Это, в первую очередь, рабочие места (И, к тому же, частная инициатива). В любом случае лучше, чем трата миллионов на строительство церквей.
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Хто буде власником цього ресторану?
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в первую очередь, это развод благотворителей на деньги.
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Сегодня утром был в "Эпицентре" , там персонал с таким же синдромом работает .
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Жаль их, понятное дело. Затею хорошей не считаю.
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аналогично...
Жаль их..., но кушать нужно с хорошим настроением...
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ага, сіндромний офіціант обслуговуватиме вас, колупаючи в носі козявку - бон'аппєті!!!
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А якщо ресторан відкриють, а через тиждень хворих людей звільнять і ресторан стане власністю Антонянів?
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Він і так їх власність... власність двох благодійних фондів, засновникамит яких -- є Антоняни....
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Да будете Вы кушать в этом ресторане с хорошим настроением... Через пару-тройку месяцев ресторан благополучно обанкротится, за долги будет передан какой-нибудь фирме, например "Армянсарайзаборстрой" , и на выходе -- имеем нормальный, работающий ресторан, построенный --совершенно бесплатно... Понятно, ни одного сотрудника с синдромом Дауна --- там и близко не будет... Впрочем, так и было задумано....
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возможно такой план и есть..
Понятное дело, что такой ресторан обанкротится...., если только не будет гос.дотации...
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я не удивлюсь, если они и госдотации выбьют!) но результат -- будет тот же.....
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с гос.дотациями может работать (или делать вид что работает) вечно...
Мне вот на это гос.денег не жалко...
Если там действительно будут пристроены больные люди...
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аппетит приходит -- во время еды! в умелых руках, ресторан может съесть несколько оборонных бюджетов Украины, и всеравно -- не хватит!
Больной с сидромом ( я тоже им сочувствую, особенно -- родственникам) там может быть поставлен --- только директором... чтобы потом --- никаких претензий....
P.S. там выше Вы писали, что кушать нужно с хорошим настроением... пойдете в этот ресторан?
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Готують вірмени непогано, але у бізнес з ними краще не йти.
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Я не лицемер и скажу прямо: я не пойду.
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ні ...не приживеться --як ідея ..можлива
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Шо за богадєльня з апостламі-пандамі?
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Благотворительность --- самый выгодный бизнес! Об этом -- еще О'Генри писал...
А Джон Д.Рокфеллер -- самый успешный пример....)))

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самое большое на то время состояние, ухитрился передать наследникам, не заплатив ни цента налогов....
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Надо мнооооого таких ресторанов, шоб всех украинских зубожЫлых даунов трудоустроить.
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Ида Антонян и основатель благотворительного фонда Help Bank Гаруш Антонян. Источник: https://censor.net.ua/n3142835
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дауняни
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Навпаки. Такі люди вміють своє викрутити, але потім грошей не буде.
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ну да, накрайняк отчитатись перед інвесторами, провести презентацію, а потім даунів по кватірам розігнати, а собі бізьніс з пільгами. Ну, оставлять там одного свого родствєнніка сіндромного, раді трудоустройства которого всьо і задумувалось
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У мене є знайомий, який працював на фірмі, де були спільні власники - єврей і вірмен. Вірмен купив єврею в подарунок путівку на круїз навколо Європи. І поки єврей їздив по Європах вірмен встиг переоформити фірму на себе. Отака х... малята, любі хлопчики й дівчата Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві - Цензор.НЕТ 6288
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Дивний єврей. Мало того, шо нічого не запідозрив, так ще й так далеко та надовго не тещу відправив.
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Где армянин прошел, там еврею делать нечего.
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А ихний директор и бухгалтер тоже их даунов будут?
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нада імєть ввіду, шо іхній будующій рістаран вообщім нічєго - нада прідті і самому убідіцца - тут в чорнойє кофє експрессо ложат кардамон
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І кухарі.
Якось давно сів вранці у трамвай, а в трамваї кожний третій - школяр-даун. Водій пояснив що вони їдуть до "своєї школи". Він звик, а чи було комфортно іншим пасажирам - ніхто не з'ясовував.
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на первом этапе за 50 000 евро я готов котлован вручную выкопать.
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Можна і совочком, якщо у нього сосочок зебільний Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві - Цензор.НЕТ 2578
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У всіх є хвороби. Якщо у тебе нема жодної хвороби, то кинь камінь у свій монітор.
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)) если уж все поголовно с синдромом дауна в раду попрошли, то ресторан это нормально.
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Ну тут хоч буде один фіксований ресторан. Але в Голандії, кажуть, у рандомному ресторані ваш столик може обслуговувати офіціант-даун. І лише він. Туристична екзотика?
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я бы встал и ушел, и плевать на всю толерантность.
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В Apple працює 2-3% співробітників з синдромом Дауна. Їх наймають лише тому, що в них не стандартний підхід до вирішення питань управління і технологій.
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а який там відсоток з сєксуальной дізорієнтаційєй?
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От якраз із сексом вони непогано "орієнтовані... Як кролі, років з 12-13-ти...
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Сексуально активними бувають олігофрени з нормальним набором хромосом. Щодо даунів - не чув.
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Сестра казала - те ж саме... Сама не спостерігала, а от колеги - вихователі і нічні чергові, розповідали...
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ТЕХНОЛОГІЙ? Вони хоч закон Ома здатні зрозуміти? Нехай ті журналісти, які пишуть такі фейки, спочатку замисляться над тим що таке технології та робота інженера-технолога.
Колись у нашій фірмі недовго "числився" дивний протеже техдиректора, колишній мотогонщик з черепно-мозковою травмою (перед тим закінчив хіммаш). Його хоббі було взяти чиюсь мобілу, вийти на вулицю і удавати що він з кимось розмовляє (кінець 90-х років). Ліз за стіл під час засідань, міг у присутності партнерів перднути. Не вимовляв кінцівки складних слів. Поїхав у відрядження як "тяглова сила", ніс компактний радіодівайс з параболічною антеною, тричі тюкнув параболою по урнах. Лише після цього його звільнили.
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Я теж працював з подібним. Взяв його керівник, а звільняти доручив мені. Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві - Цензор.НЕТ 7546 А він бугай здоровий, міг приперти до стінки і розуму не було. Потім його у Павлівку забрали...
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Ну згаданого мною типа взяли на роботу з однією метою - наглядати за будівельниками під час робіт в офісному приміщенні. Він міг так задовбати будь-кого, що тому легше було виконати ніж сперечатися. І його кликуха пасувала зовнішності - Отарк (С. Гансовский, День гнева).До речі, він погнув параболку РРЛ пана Наритника (38 ГГц).
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только забыли сказать что эти 2-3% - уборщицы и разносчики корреспонденции по офису, а взяли их чтобы показать обществу как они "заботятсяоб инвалидах".
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На старому телецентрі працював не даун, а просто тихий імбецил. Вантажником при буфеті. Його ніхто не ображав. Проте іноді було цікаво його послухати:
- Ти знаєш як називається прилад який із чорно-білої картинки робить кольорову? Декодер!

Ось такого можна було би прилаштувати технологом на Apple. Поза очі його називали "радіо-пиріжок".
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В столице начинается строительство даун-тауна.

Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві - Цензор.НЕТ 864
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Смысл ясен: дайте мне баблишка на харчевню, и за это можете считать себя меценатами.
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"С дуба рухнули..."?! Ну, шить рукавицы, "прихватки", штамповать пластиковые изделия, фасовать непищевые товары - "куда ни шло"... Но доверить работу на предприятии общественного питания?!... Это что-то из области сумасшествия... Они же, фактически, "ограниченно дееспособные"! А если он захочет "усовершенствовать" блюдо, и подаст его посетителю?... Кто за него, в тюрьме сидеть, будет?
Привожу пример из жизни. Спрашивают олигофрена, 15 лет (это менее серьёзная аномалия, чем синдром Дауна: "Що значить: "Поділить навпіл?" Ответ: "Піднять з полу(підлоги), і обдмухать пилюку...". (Сестра преподаёт в школе для умственно отсталых. Раньше, "даунов" туда, вообще не брали, потому что они не справлялись, даже с "облегчённой" программой... Это - из её личного опыта...).
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Да, явно это уже перебор. Безумие какое-то в лицемерном желании казаться святее бога.
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Я лично не пойду даже если там буду бесплатно шампанское и устрицы подавать.

Они бы еще публичный дом с инвалидами открыли.
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что-что, а когда дело доходит до траха, можно публичный дом с чем угодно открывать, клиентура всегда найдется.
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Такое заведение у нас уже есть - называется Верховной Радой. Правда, заседающие там люди ловко скрывают, что больны синдромом Дауна...
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...а главный даун вообще до булавы добрался, так что ничего удивительного... Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві - Цензор.НЕТ 8055
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В ресторане будут работать скрытые видеокамеры. И откроется платный канал для их просмотра.
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