 Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори ініціативи - засновниця благодійного фонду "Анкора" Іда Антонян та засновник благодійного фонду Help Bank Гаруш Антонян.

"Це ресторан, де будуть смачно годувати, створювати доброзичливу атмосферу для гостей та розвивати суспільні цінності. Головна мета найдобрішого ресторану Big Hug - надати робочі місця людям із синдромом Дауна. Прибуток закладу вкладатиметься в благодійні проєкти", - кажуть ініціатори створення закладу.

Зараз триває збір коштів на будівництво найдобрішого ресторану. На перший етап потрібно зібрати 50 000 євро. Автори проєкту придумали систему збору коштів та популяризації ідеї. У процесі зустрічей і креативних брейнстормів виникла ідея додати живопису в інтер'єр і зобразити всесвітньо відомі твори мистецтва. На стінах закладу будуть репродукції епохальних художників, серед яких: Сандро Боттічеллі "Народження Венери", Леонардо да Вінчі "Посмішка Мони Лізи" і "Таємна Вечеря". Але на стінах Big Hug ролі Мони Лізи, апостолів і Богині Венери дістануться наймилішим створінням - пандам. Саме ці ведмедики в багатьох асоціюються з безпосередністю, добротою і ніжністю. Команда з партнерами випустила милу плюшеву панду. Кожен охочий може придбати символ доброти і ніжності, іграшку Big Hug - талісман майбутнього ресторану. На цей момент за допомогою продажу плюшевих панд зібрано 5700 євро.

"Наша родина займається нерухомістю, і одне з приміщень ми передаємо під ресторан Big Hug. Від моменту ідеї до сьогодні ми виконали дуже багато роботи. Бізнес-план, пошук партнерів. У нас зібрана сильна команда експертів-волонтерів, які реалізовуватимуть проєкт, - архітектори, ресторатори, фінансисти, психологи. Зараз у нас етап збору коштів, а також запуску інформаційної кампанії. Ми продаємо плюшеві панди, зібрані гроші підуть на будівництво. Є також інші джерела фінансування - ми шукаємо партнерів, подаємося на гранти. Будь-хто може долучитися до нашого проєкту, ми відкриті до співпраці", - коментує ініціативу Гаруш Антонян.

У ресторані Big Hug працюватимуть люди із синдромом Дауна, серед них - вихованці Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів. Для підтримки ресторану можна купити панду за посиланням.