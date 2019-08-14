 Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Автори ініціативи - засновниця благодійного фонду "Анкора" Іда Антонян та засновник благодійного фонду Help Bank Гаруш Антонян.
"Це ресторан, де будуть смачно годувати, створювати доброзичливу атмосферу для гостей та розвивати суспільні цінності. Головна мета найдобрішого ресторану Big Hug - надати робочі місця людям із синдромом Дауна. Прибуток закладу вкладатиметься в благодійні проєкти", - кажуть ініціатори створення закладу.
Зараз триває збір коштів на будівництво найдобрішого ресторану. На перший етап потрібно зібрати 50 000 євро. Автори проєкту придумали систему збору коштів та популяризації ідеї. У процесі зустрічей і креативних брейнстормів виникла ідея додати живопису в інтер'єр і зобразити всесвітньо відомі твори мистецтва. На стінах закладу будуть репродукції епохальних художників, серед яких: Сандро Боттічеллі "Народження Венери", Леонардо да Вінчі "Посмішка Мони Лізи" і "Таємна Вечеря". Але на стінах Big Hug ролі Мони Лізи, апостолів і Богині Венери дістануться наймилішим створінням - пандам. Саме ці ведмедики в багатьох асоціюються з безпосередністю, добротою і ніжністю. Команда з партнерами випустила милу плюшеву панду. Кожен охочий може придбати символ доброти і ніжності, іграшку Big Hug - талісман майбутнього ресторану. На цей момент за допомогою продажу плюшевих панд зібрано 5700 євро.
"Наша родина займається нерухомістю, і одне з приміщень ми передаємо під ресторан Big Hug. Від моменту ідеї до сьогодні ми виконали дуже багато роботи. Бізнес-план, пошук партнерів. У нас зібрана сильна команда експертів-волонтерів, які реалізовуватимуть проєкт, - архітектори, ресторатори, фінансисти, психологи. Зараз у нас етап збору коштів, а також запуску інформаційної кампанії. Ми продаємо плюшеві панди, зібрані гроші підуть на будівництво. Є також інші джерела фінансування - ми шукаємо партнерів, подаємося на гранти. Будь-хто може долучитися до нашого проєкту, ми відкриті до співпраці", - коментує ініціативу Гаруш Антонян.
У ресторані Big Hug працюватимуть люди із синдромом Дауна, серед них - вихованці Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів. Для підтримки ресторану можна купити панду за посиланням.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Це все за рахунок благодійних внесків. Особисто я би не довірив би їм гроші, але ж хтось буде давати
Жаль их..., но кушать нужно с хорошим настроением...
Понятное дело, что такой ресторан обанкротится...., если только не будет гос.дотации...
Мне вот на это гос.денег не жалко...
Если там действительно будут пристроены больные люди...
Больной с сидромом ( я тоже им сочувствую, особенно -- родственникам) там может быть поставлен --- только директором... чтобы потом --- никаких претензий....
P.S. там выше Вы писали, что кушать нужно с хорошим настроением... пойдете в этот ресторан?
А Джон Д.Рокфеллер -- самый успешный пример....)))
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дауняни
Якось давно сів вранці у трамвай, а в трамваї кожний третій - школяр-даун. Водій пояснив що вони їдуть до "своєї школи". Він звик, а чи було комфортно іншим пасажирам - ніхто не з'ясовував.
Колись у нашій фірмі недовго "числився" дивний протеже техдиректора, колишній мотогонщик з черепно-мозковою травмою (перед тим закінчив хіммаш). Його хоббі було взяти чиюсь мобілу, вийти на вулицю і удавати що він з кимось розмовляє (кінець 90-х років). Ліз за стіл під час засідань, міг у присутності партнерів перднути. Не вимовляв кінцівки складних слів. Поїхав у відрядження як "тяглова сила", ніс компактний радіодівайс з параболічною антеною, тричі тюкнув параболою по урнах. Лише після цього його звільнили.
- Ти знаєш як називається прилад який із чорно-білої картинки робить кольорову? Декодер!
Ось такого можна було би прилаштувати технологом на Apple. Поза очі його називали "радіо-пиріжок".
Привожу пример из жизни. Спрашивают олигофрена, 15 лет (это менее серьёзная аномалия, чем синдром Дауна: "Що значить: "Поділить навпіл?" Ответ: "Піднять з полу(підлоги), і обдмухать пилюку...". (Сестра преподаёт в школе для умственно отсталых. Раньше, "даунов" туда, вообще не брали, потому что они не справлялись, даже с "облегчённой" программой... Это - из её личного опыта...).
Они бы еще публичный дом с инвалидами открыли.