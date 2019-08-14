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Все про:Динамо (117) відставка (534) тренер (21) футбол (734)

 Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо"

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем після нічиєї 3:3 у матчі-відповіді з бельгійським "Брюгге", яка завадила киянам продовжити боротьбу за Лігу Чемпіонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського клубу.

Разом з Хацкевичем звільнено весь тренерський штаб першої команди.

"ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності. Про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142834
 
   
 Топ коментарі
 
Треба діяти по методу партії «Слуга наріта» !
Набрати в «Динамо» хто попадеться під руку, а у ході чемпіонату України, вони навчаться грати в футбол !
Нє благодарітє.
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Та неужели. Дуборезы суркисы ждали когда Динамо вылетит... и до них дошло, что хацкевич не тренер, а абышо.
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Вся суть неудач Динамо К именно в дуборезах пархатЬІх.
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Поки Суркіса не звільнять з позиції власника клубу, Динамо буде програвати! Не може вигравати команда в якій власник-ідіот який не може взяти на роботу нормального тренера! Ця чехарда з тренерами це просто цирк якийсь і ганьба на весь світ, або свідома маніпуляція результатами ігор для тоталізатора (що більш ймовірно). Потрібно гнати кримінал з українського бізнесу, бо інакше ми успішної України не збудуємо!
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Та неужели. Дуборезы суркисы ждали когда Динамо вылетит... и до них дошло, что хацкевич не тренер, а абышо.
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Вся суть неудач Динамо К именно в дуборезах пархатЬІх.
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Футбол - это просто футбол , а когда начинаются разборки , это противно .
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Это просто 22 здоровых мужика играются мячиком на зелёной лужайке, а столько шума и эмоций...
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22 здоровых мужика играют на лужайке , а сотни тысяч платят за зрелище .
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Це бізнес, надприбутковий бізнес, а коли в бізнесі провал, міняють менеджера.
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Завжди знав що Христофор це буковинське ім'я. Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 280
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А ты все равно платишь. Посколько что то, да покупаешь в магазинах. А много чего футболисты рекламируют. За деньги. Выходит ты переплачиваешь, потому что какой то футболист получил деньги за рекламу.
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Не факт. А затраты на рекламу включены в стоимость практически любого товара. Так, за уши, можно притянуть, что угодно. Покупаешь батончик Сникерс - платишь геям. Элтон Джон снимался в рекламе данного продукта.
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это не "притянуть за уши" это так и есть. Не насчет геев, а вообще.
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футбол давно перестал быть просто игрой, как раз с тех пор, когда в нем завертелись миллиарды долларов, а игрокам и тренерам стали платить десятки миллионов.
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Да, а футбол был "просто игрой", когда совкам ставилось партийное задание победить команду "из капиталистической страны"?
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а что про него нового писать, то что он Мародер и вчера было известно..
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так сегодня посмаковать на цн в каждой теме он приветствует не
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Ну Вернидуб тут все очень просто, ну или Мирон Богданович
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кацык выполнил свою миссию попустить динамо и отчалил в мордор.
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Вроде, нет. Я, по крайней мере, ничего такого за ним не замечал. Но может что-то и пропустил
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Наконец то Єто случилось!!! В Динамо надо назначать М.Маркевича либо Ю.Вернидуба!!!
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Не-е. Суркис отбирает по другому критерию: "чтобы было динамовское сердце" и "чтобы горели глаза" Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо" - Цензор.НЕТ 1921
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Треба діяти по методу партії «Слуга наріта» !
Набрати в «Динамо» хто попадеться під руку, а у ході чемпіонату України, вони навчаться грати в футбол !
Нє благодарітє.
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Пару разів з'їздять на підсилені тренування в Трускавець і буде супер-команда.
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Да тут как сказать ? А если пацанам с улицы ещё и зарплату футболистов дать , так они и Барсу в одни ворота вынесут
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и футболистов уволить.....- набрать латиносов ..., потому что украинский вид спорта это бокс...
Меняй не меняй тренеров бесполезно...
Пора это признать уже...
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Наші молоді латиноси стали чемпіонами світу цього року.
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***,а какой гений был,теперь цуркис опять из засрашки динамо-фанам спеца пришлет?
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еще бы у суркисов выкупить клуб и сделать его муниципальной собственностью, чтобы он принадлежал Киеву, киевлянам....
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И пусть киевляне платят этим кудесникам мяча,отдельной налоговой строкой.
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От не треба! у нас уже був муніципальний ФК Арсєнал...
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Там найкращі тренери вийшли з колишніх гравців "спартака"(вєздєсущіх костоломів)
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А Хачериди теперь в ЦСКА. Патриоты такие патриоты. Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 5038

Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что футболист присоединится к армейцам на правах свободного агента. Ему осталось пройти медицинское обследование. Условия соглашения между игроком и клубом пока не разглашаются.
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Знамо диверсант. Под видом футболиста будет выкачивать у кацапов деньги. Турчинов ему медальку выдаст. В конце концов это же не предатель Ракицкий. Ахаха))
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Був вже Селезньов в Кубані, нема ні Кубані ні Селезньова, а взагалі незрозуміла радість москалів від приходу до них зрадників, коли власівців реабілітуєте?
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А причем здесь Селезнев и власiвцi? Когда нечего сказать пори любую хрень? Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 1250
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Звичайна аналогія, то дуже складно для вас, ляпайте в долоні далі.
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ХАЧЕРІДІ колись вважав себе патріотом?(
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Это же он москалям свои ноги показывал, и сделал всех патриотов счастливыми на пару дней.

Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 4711
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Суркисы это реальные ДЕБИЛЫ ,сейчас опять какое-то чмо возьмут и так по кругу .. Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 6766
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Сидить мавпа на березі річки та полоще у воді шкірку від банана.
Пропливає повз неї крокодил і питає: "Мавпо, що ти робиш?".
Мавпа відповідає: "Дай десять гривень, тоді скажу". Крокодил дає 10 гривень, і мавпа каже: "Та от, сиджу, полощу шкірку від банана".
"Ну ти, мавпо, і дурна!". "Дурна, не дурна, а свої сто баксів на день маю".
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Євреї "дебілами не бувають". Вони всі умнічкі
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любой идиот из цирковой труппы клоун95 справится! уж если ************ может, то тренеришкой так точно! Украина-чемпион мира по футболу. или нет, ЗЕбилы как думают?
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Рано радуетесь. Щас назначат кого-нибудь очередного с "динамовским сердцем". Милевский еще Динамо не тренировал ?
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Сп.тов "Динамо" об'єднує мєнтів та інші силові структури. Скоро без роботи залишиться Аваков(с дінамовскім блєском в глазах). Його, з подачі Бєні, призначать.
.
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Ану народ вспоминайте , у Динамо Киев был хоть один тренер (исключая ,как по мне ,великого Лобановского ) которого не обгадили ? то-то и оно , что не было. Тренер играет огромную роль , но когда нет командного духа нет и команды.
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Да воздатса каждому по делам его! Тренер создатель команды и вдохновитель!
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Вот бы еще Суркис продал Динамо какому нибудь миллиардеру шейху или американцам...Тогда ДК точно бы выбралось бы из этого болота. Динамо сейчас это посредственный клуб, благодаря такой убогой политики и работы клуба барыги Суркиса. Там нужно чистку полную и давно, гнать надо весь сраный менеджмент и селекционеров Суркисни.

Вони утримують "Динамо", дуже давно. На жаль, успіхів у них немає. Єдине, коли була серйозна команда - за часів Валерія Лобановського. Це була одна з найкращих команд в Європі - Мирон Маркевич (с). Зараз застій и відстій повний.
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Говорят румына хотят сосватать на тренера. Если это правда - перестану смотреть Динамо...
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гавно разговоры , Михайличенка пока сватают...
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румун попросить купити йому 5-ток бразільців у напад..
бо навіть з турками йому не вдалось.
буде нова "шахта".. тільки рівнем нижче...
бо Суркіс не Ахмєтов..
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он ВЕРНИДУБ свободный в Динамо его, аж просится!!!
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Пока в сторону Михайличенко смотрят.
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При новом тренер результат будет тот же. Шахтёр давно обогнал динамо по уровню организации инфраструктуры клуба. Проблема в суркисах, они действуют по старинке, зп в конвертах, работа с судьями. Похоже и денег нет на команду у акционеров. Так что болелам динамо ещё долго мучаться.
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ну наконец-то Сурок его уволил... вроде хотят Заварова или Вернидуба назначить в Динамо.
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