 Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського клубу.
Разом з Хацкевичем звільнено весь тренерський штаб першої команди.
"ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності. Про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.
Набрати в «Динамо» хто попадеться під руку, а у ході чемпіонату України, вони навчаться грати в футбол !
Нє благодарітє.
Меняй не меняй тренеров бесполезно...
Пора это признать уже...
Было дело...
Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что футболист присоединится к армейцам на правах свободного агента. Ему осталось пройти медицинское обследование. Условия соглашения между игроком и клубом пока не разглашаются.
Пропливає повз неї крокодил і питає: "Мавпо, що ти робиш?".
Мавпа відповідає: "Дай десять гривень, тоді скажу". Крокодил дає 10 гривень, і мавпа каже: "Та от, сиджу, полощу шкірку від банана".
"Ну ти, мавпо, і дурна!". "Дурна, не дурна, а свої сто баксів на день маю".
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Вони утримують "Динамо", дуже давно. На жаль, успіхів у них немає. Єдине, коли була серйозна команда - за часів Валерія Лобановського. Це була одна з найкращих команд в Європі - Мирон Маркевич (с). Зараз застій и відстій повний.
бо навіть з турками йому не вдалось.
буде нова "шахта".. тільки рівнем нижче...
бо Суркіс не Ахмєтов..