 Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського клубу.

Разом з Хацкевичем звільнено весь тренерський штаб першої команди.

"ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності. Про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

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