 Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Створення цього реєстру Кабмін доручив Міністерству з питань ветеранів.
До реєстру буде внесено інформацію про ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, і учасників війни), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.
А так удобно - один реестр, все как Портнов заказывал...
За Зелемойского голосовали не только женщины
и не все женщины голосовали за Зелемойского
https://mva.gov.ua/ua/news/uryad-prijnyav-postanovu-kabinetu-ministriv-********-pro-yedinij-derzhavnij-reyestr-veteraniv-vijni
Це інформація із сайту Мінветеранів. Підписаний проект міністром Фріз (ставлениця порошенка).
Розроблений проект і погоджений із іншими ЦОВВами ще при порошенку.
Прийнятий Кабміном порошенківського формування.
Так що "здасть базу", "будут отлавлівать" - це не сюди.
От що пишуть ЗЕбобики про українських військових.
Цих баз ветеранів уже в кожному відділі влади до-нехочу.