 Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Створення цього реєстру Кабмін доручив Міністерству з питань ветеранів.

Також читайте: Мінветеранів моніторитиме якість медичних послуг для учасників бойових дій, - Фріз

До реєстру буде внесено інформацію про ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, і учасників війни), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.