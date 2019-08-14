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 Політика України
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Все про:ветерани (346) Кабмін (2987) реєстр (78) Міністерство у справах вереранів (43)

 Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни

Кабінет Міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Створення цього реєстру Кабмін доручив Міністерству з питань ветеранів.

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До реєстру буде внесено інформацію про ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, і учасників війни), осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142830
 
 
 Топ коментарі
 
По этому списку и начнут отлавливать украинцев российские коллаборанты как уже было 100 лет назад - 1918-1933.
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у мене..якраз перша думка виникла .коли прочитав це--що зрадник здасть всю базу
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тоже об этом сразу подумал...
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По этому списку и начнут отлавливать украинцев российские коллаборанты как уже было 100 лет назад - 1918-1933.
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эти данные сейчас свободно можно взять в любом горисполкоме
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ну в случае оккупации где то и уничтожить смогут....
А так удобно - один реестр, все как Портнов заказывал...
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аесли предполагать оккупацию, то всё остальное уже не имеет значения
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у мене..якраз перша думка виникла .коли прочитав це--що зрадник здасть всю базу
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Cначала пусть власть защитит ветеранов от пророссийского лайна и российского, пусть усилит ответственность за покушение на них, пусть введет визовый режим с агрессором и запретит украинцам работать в РФ,где из вербуют рос. спецслужбы, а тогда и реестр. Сейчас Украина открыта агрессору.
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не те що відрита--а просто запрошує щоб ))(уйло завоював..одне --нє стрелять в атвет-чого тільки вартує..хоть якесь було стримання..теперер розмінування..мости наводять--залишилось -рушничком і хлібом сілюю зутрічити...а це так і буде---Україна ніколи не буде сильною державою коли не захищає свої кордони а в світовому масштабі від неї відвернуться -бо слабаків не ******* і не допомагають--тільки --озабоченность
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Да, такое впечатление, не они же воюют на фронте, а те кто воюет им сто лет не нужен им бы скорее замириться с врагом и забыть про десятки тысяч погибших.Для них в сущности и сейчас войны нет, гражданский конфликт.Только куда они будут бежать он народа и Путина, при его наступлении мне непонятно что они себе думают своими улиточными мозгами.
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одні пристосуються і будуть керувати дальше .інші втікнуть.вони вже мають паспорти і нерухомісь..рахунки в банках..офшори.А думали вони і думають тільки за себе
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"конфликт" . Чтобы назвать это войной , нужны яйца .
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Военных прокуроров не забудьте вписать как самых отважных участников боевых действий,Матиос неделю назад слюной брызгал что без них конец всему
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Если конфликт продлится еще лет пять-десять, то целесообразней было бы провести перепись населения и включить в реестр всех.
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Всех бюджет не выдержит. Только тех, которые три и более повесток морозились)))
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а те, шо Сватов смотрят, тоже воевать на конфликт пойдут ?
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Так в ВСУ и так женщин хватает. Сколько их там? То ли 50, то ли 60 тысяч воюет. Пусть лучше дома "Сватов" смотрят.
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Не все женщины смотрят Сватов и не все, кто смотрит Сватов - женщины.

За Зелемойского голосовали не только женщины
и не все женщины голосовали за Зелемойского
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Коли при союзі організували контору, що рахувала чорнобильців, виявилось, що в Чорнобилю крім членів комісії взагалі ні кого не було!
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Ветеран, с латыни - старый воин. В Риме ветеранами называли солдат, отслуживших не менее 15 лет, и принимавших участие в военных действиях. Указанные в статье категории граждан, это участники АТО и ССО, а не ветераны, тем более войны.
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А ви хто такий, щоб надавати дефініції ?
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То по вашому не існує ветеранів Другої світової ?
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У твоему сведению, после ВОВ, ветеранов в СССР не было, были фронтовики. Ветеранами участников той войны, стали называть в середине 70-х годов
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Для зрадофілів.
https://mva.gov.ua/ua/news/uryad-prijnyav-postanovu-kabinetu-ministriv-********-pro-yedinij-derzhavnij-reyestr-veteraniv-vijni
Це інформація із сайту Мінветеранів. Підписаний проект міністром Фріз (ставлениця порошенка).
Розроблений проект і погоджений із іншими ЦОВВами ще при порошенку.
Прийнятий Кабміном порошенківського формування.
Так що "здасть базу", "будут отлавлівать" - це не сюди.
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Петя боїться за свою Хріз, і придумали, що існуючої бази замало, треба імутувати роботу по її дубляжу.
Цих баз ветеранів уже в кожному відділі влади до-нехочу.
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