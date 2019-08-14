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 Політика України
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Все про:коаліція (260) Кожем'якін (17) Герасимов (187) Разумков Дмитро (135)

 "Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков

Партія "Слуга народу" поки не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції.

Відповідне запитання на засіданні підготовчої депутатської групи йому поставили новообрані нардепи від "Батьківщини" та "Євросолідарності", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") попросив Разумкова озвучити політичну позицію "Слуги народу", "щоб ми відкоригували свою позицію".

"Ми готові працювати з будь-якими політичними силами, які працюватимуть на користь нашої держави", - відповів Разумков.

Через якийсь час Кожем'якін повторив своє запитання, але глава "Слуги народу" знову ухилився від конкретної відповіді.

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"Я чомусь був упевнений, що народні депутати не допомагають один одному, а допомагають цій державі розвиватися. І працювати треба не в межах співпраці з якоюсь іншою політичною силою", - сказав Разумков і перервав спроби Кожем'якіна продовжити дискусію.

Артур Герасимов ("Євросолідарність") також заявив, що в їхній партії "з нетерпінням чекають від правлячої партії щось на кшталт коаліційної угоди або програмного документа".

Пізніше на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, Разумков сказав: "Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту щодо коаліції до політичної партії "Слуга народу" поки не надходило".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142826
 
 
 Топ коментарі
 
А цей Разумков така кокетка, така кокетка! 😊 Як незаймана дівчина у 45 після пластичної операції на геніталіях.
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Яка кааліція? Більшість буде ваша і відповідальність теж. Кивати на когось не прокатить, узеленські.
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Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
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Не нужна Слуге коалиция,достаточно своих депутатов и пусть отвечают сами за все свои решения и действия.
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От единороссов предложений не поступало?
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А цей Разумков така кокетка, така кокетка! 😊 Як незаймана дівчина у 45 після пластичної операції на геніталіях.
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Ты не первый раз проявляешь свои гомосексуальные наклонности.
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Навіть від товариства даунів не поступало? Дивно. Споріднені душі ніби...
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зачем армии кнопкодавов кто то еще
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Думають, що чим більше політиків замажуть у свої афери, тим легше буде уникнути за ці афери відповідальності. 😊
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Насправді Слуги народу хочуть забрати всю повноту влади, але потім всі недоліки та злочини списувати на папєрєдніків. Оце і є їхня політична програма.
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И не получит . Дураки закончились , умных уволили .
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Скользкий лупатенький словоблуд будет жеманничать до последнего, никакого программного док-та на гора не выдаст, чтобы не за что было критиковать...
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Надо быть еще большим авантюристом,чем победители,чтобы идти в коалицию,где твой голос никому не нужен.
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Якраз голоса їм потрібні, бо частину голосів купив Ахметов. До того ж потрібні цапи-відбувайли. Тому нехай йдуть ідіоти до них у коаліцію "Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 2190
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Никак не могу разобраться, кто чья кукла
Зеленский кукла Коломойского, а Коломойский кукла Портнова? Или Портнов кукла Зеленского, который кукла Коломойского?

Если Порошенко бегает по допросам по заявлениям Портнова, то он кукла Портнова, который кукла Зеленского, который кукла Коломойского, который - как любой петюшка подтвердит - кукла *****?

Прямо кукольный магазин
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Если зеленые карлики говорят, что ты сошла с ума - значит так оно и есть и климакс набирает обороты! "Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 8100
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Провина Порошенка в тому шо він подарував зебілам мирне небо над головою.
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Вы мне тут зубы не заговаривайте, товарищ бот

Доставайте методичку, расскажите, кто чья кукла
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Яка кааліція? Більшість буде ваша і відповідальність теж. Кивати на когось не прокатить, узеленські.
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Тому не нужно далеко ходить у кого черт за плечами



Тому не нужна коалиция, у кого большинство в парламенте.
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Так ясное дело - кто захочет идти в коалицию, где ничего не будет решать, зато будет делить с решалой политическую ответственность за неудачи ?

Ищи дурака.

Теперь в засаде все будут отсиживаться :
и Голос, который, ничего не делая, будет набирать рейтинговые очки как "последняя, не замаравшая себя, надежда нации",
и Батькивщина "типа команда профессионалов, которую общество незаслуженно оставило на обочине, а мы же говорили, что Слуги без профессионалов не справятся",
и ЕС "а ми взагалі попереджали, що СН - це фейково-популістична політична сила, яка заявила претензії на явно непідйомні для неї цілі і в результаті втратила все, чого ми 5 років так важко досягли",
ну и ОПЗЖ "а мы всегда говорили, что надо останавливать войну и восстанавливать связи с Юго-Востоком и братской . . . ради людей, ради экономики"
я уже молчу про Ляшко, Смешко, Садового, Гриценко, Свободу и т.п., которые будут "вот вы нас выкинули и кого же вы вместо нас поставили ??? Довольны ?"

Через годик значительное количество избирателей будет, мягко говоря, расстроено результатами СН и раздражено, що вместо хлеба (результатов работы экономики) им предлагают зрелища (гонки Портнова за Порошенко и Ко. + прочие отвлекающие манёвры).
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Особенно охота посмотреть на земельную реформу - ох уж там Юля и Ляшко оторвутся с пиаром !!! Клясть будут Слуг и Президента, на чём свет стоит . . .
Ляшко, наверное, опять корову под парламент приведёт
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Гєбиста Дрюлю Кожешкуркомякина и рЬІго-соевого подфуйловника Херасимова можно уверенно и смело послать на)(й е **-ной матери!!!
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