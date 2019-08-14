 "Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков

Відповідне запитання на засіданні підготовчої депутатської групи йому поставили новообрані нардепи від "Батьківщини" та "Євросолідарності", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") попросив Разумкова озвучити політичну позицію "Слуги народу", "щоб ми відкоригували свою позицію".
"Ми готові працювати з будь-якими політичними силами, які працюватимуть на користь нашої держави", - відповів Разумков.
Через якийсь час Кожем'якін повторив своє запитання, але глава "Слуги народу" знову ухилився від конкретної відповіді.
"Я чомусь був упевнений, що народні депутати не допомагають один одному, а допомагають цій державі розвиватися. І працювати треба не в межах співпраці з якоюсь іншою політичною силою", - сказав Разумков і перервав спроби Кожем'якіна продовжити дискусію.
Артур Герасимов ("Євросолідарність") також заявив, що в їхній партії "з нетерпінням чекають від правлячої партії щось на кшталт коаліційної угоди або програмного документа".
Пізніше на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, Разумков сказав: "Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту щодо коаліції до політичної партії "Слуга народу" поки не надходило".
Зеленский кукла Коломойского, а Коломойский кукла Портнова? Или Портнов кукла Зеленского, который кукла Коломойского?
Если Порошенко бегает по допросам по заявлениям Портнова, то он кукла Портнова, который кукла Зеленского, который кукла Коломойского, который - как любой петюшка подтвердит - кукла *****?
Прямо кукольный магазин
Доставайте методичку, расскажите, кто чья кукла
Тому не нужна коалиция, у кого большинство в парламенте.
Ищи дурака.
Теперь в засаде все будут отсиживаться :
и Голос, который, ничего не делая, будет набирать рейтинговые очки как "последняя, не замаравшая себя, надежда нации",
и Батькивщина "типа команда профессионалов, которую общество незаслуженно оставило на обочине, а мы же говорили, что Слуги без профессионалов не справятся",
и ЕС "а ми взагалі попереджали, що СН - це фейково-популістична політична сила, яка заявила претензії на явно непідйомні для неї цілі і в результаті втратила все, чого ми 5 років так важко досягли",
ну и ОПЗЖ "а мы всегда говорили, что надо останавливать войну и восстанавливать связи с Юго-Востоком и братской . . . ради людей, ради экономики"
я уже молчу про Ляшко, Смешко, Садового, Гриценко, Свободу и т.п., которые будут "вот вы нас выкинули и кого же вы вместо нас поставили ??? Довольны ?"
Через годик значительное количество избирателей будет, мягко говоря, расстроено результатами СН и раздражено, що вместо хлеба (результатов работы экономики) им предлагают зрелища (гонки Портнова за Порошенко и Ко. + прочие отвлекающие манёвры).
Ляшко, наверное, опять корову под парламент приведёт