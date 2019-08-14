 СБУ розкрила чергову схему контрабанди лісу за кордон. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території нашої держави. Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами.
Вартість виявленого товару становить майже 138 000 гривень.
Тривають слідчі дії. Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
Можно подумать ни СБУ ни прокуратура ни таможня не знали об этой схеме!
Засуетились уроды, но составы не трогают.
Хто би міг подумати що тато чесний алкаш а син чесний розкрадач лісів?