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Все про:контрабанда (975) ліс (247) СБУ (4613)

 СБУ розкрила чергову схему контрабанди лісу за кордон. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах боротьби з контрабандою викрили в Закарпатській області схему незаконного переправлення лісоматеріалів за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території нашої держави. Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами.

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Вартість виявленого товару становить майже 138 000 гривень.

СБУ розкрила чергову схему контрабанди лісу за кордон 01
Фото: пресслужба СБУ

Тривають слідчі дії. Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142824
 
   
 Топ коментарі
 
Под границей составы стоят с лесом и СэБэУ их не видит, а тут целый грузовик.
Засуетились уроды, но составы не трогают.
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Эти схемы известны каждому украинцу,вы болваны выловите схематозников.
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в ответку прокуратура вскоре раскроет схему контробанды леса СБУ раскрыла очередную схему контрабанды леса за границу - Цензор.НЕТ 6286
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в ответку прокуратура вскоре раскроет схему контробанды леса
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Какая ответка у друзей партнеров?
Можно подумать ни СБУ ни прокуратура ни таможня не знали об этой схеме!
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зеленый совсем охерел, лес не дает вывозить западенцам. еще потом пусть скажет шо паводки сами устраняйте
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Западенці ліс не вивозять, тільки Київ.
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Хоть бы лес побыстрей закончился. С янтарем вместе.
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Чого б це, при Австро Угорщині рубали більше.
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Так тогда было что рубать. Да и ГТС еще не построили.
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ой...а там еще преЗЕдент не кричал - не увольнял? ну как жеж тааак???
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Эти схемы известны каждому украинцу,вы болваны выловите схематозников.
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Под границей составы стоят с лесом и СэБэУ их не видит, а тут целый грузовик.
Засуетились уроды, но составы не трогают.
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ну так я о Чопе и говорю. И ранее вырубки были, но тышком-нышком, чтобы с дорог видно не было, а последние 5 лет сносили все подряд прямо вдоль Киев-Чоп не стесняясь и не боясь. И тут сегодня эти предуры с единственной машинкой нарисовались. Да там за один день можно столько лесовозов отловить и конфисковать, шо калькулятором замахаешься считать! А они одну машинку, как показатель своей доблестной работы, выставили. Бляха!
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да ну?
Хто би міг подумати що тато чесний алкаш а син чесний розкрадач лісів?
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а про КУРВАтура не отримає за цей останній ліс?
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А шо , фсбу не замішано в контрабаді лісу !
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