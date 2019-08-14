EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  2207  31
Все про:контрабанда (975) корабель (556) розслідування (1527)

 Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm

Судном "Мрія-Вілга" управляє компанія Петра Белза, який пов'язаний із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту  "InformNapalm"

Танкер MRIYA (IMO: 9109811, MMSI: 272791000) є в реєстрах міжнародного судноплавства. За даними сайту MarineTraffic, зараз судно перебуває на причалі в Херсоні, однак має цікаву історію. Згідно із записами в регістрі AIS, назви і прапори, під якими ходило це судно, такі:

Ім’я судна: MRIYA

  • Прапор: UA (Херсон, Україна) – Останній звіт: 2019-08-07 05:58:00 Назва судна: MRIYA
  • Прапор: KM (Мороні, Коморські острови) – Останній звіт: 2018-10-21 05:33:00 Назва судна: VILGA
  • Прапор: KM (Мороні, Коморскі острови) – Останній звіт: 2018-08-03 17:59:00 Назва судна: VILGA
  • Прапор: SL (Фрітаун, Сьєра-Леоне) – Останній звіт: 2018-08-03 17:45:00 Назва судна: VILGA
  • Прапор: RU (Астрахань, Росія) – Останній звіт: 2018-02-15 07:06:00 Назва судна: SARATOV_CITY
  • Прапор: RU (Астрахань, Росія) Останній звіт: 2013-01-05 20:54:00 Назва судна: SARATOV_CITY

Також тут ми можемо знайти інформацію про судно, де власником значиться Felina Development Lp, а оператором вказане російське ВАТ "Судноплавна компанія Маршал".

У регістрі судноплавства України вказано, що Felina Development Lp – українська компанія.

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 01

За даними реєстрів Великої Британії однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі.

Також читайте: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про зняття арешту із судна "Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - Баканов

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 02
Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 03
Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 04

У розвідувальній спільноті зазначають, що ця компанія зареєстрована на Петра Белза. У документах вказані рік його народження і місяць.

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 05
Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 06

Людина з таким же ім'ям проходить і в українських реєстрах. За збігом місяця і року народження з високою часткою ймовірності можна припустити, що це один і той же чоловік - Петро Павлович Белз.

Також читайте: Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 07

Белз значиться засновником ТОВ "Оптімусойл", яке раніше належало швейцарській компанії "Глуск Енерджі" ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

На Петра Белза в Україні зареєстровані такі організації:

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 08

"Якщо придивитися до їхньої діяльності уважніше, то можна дізнатися, що тільки одна з компаній – ТОВ "АНВIТРЕЙД" – примудрилася провести 12 угод на суму 4,6 млрд грн з Укрзалізницею, про що свідчить сайт DOZORRO", - інформує розвідувальна спільнота.

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 09

Читайте також: У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб

"Оскільки прокуратура АРК спільно з СБУ звинувачують судно в нелегальному постачанні нафтопродуктів в окупований Севастополь для Чорноморського флоту РФ в червні 2015 року (тобто через понад рік після анексії Криму і початку війни на Донбасі), ці документи можуть частково пролити світло на те, хто ж насправді стояв за цією схемою", - повідомили в InformNapalm.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142823
 
   
 Топ коментарі
 
Петя не святой , но при нём ватные гниды жили под плинтусом , не так ли , зеленоумственнослабые ?
 показати весь коментар
 
Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9034 Jala Pribila
Им в телевизоре про это не говорили.
Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2452

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мертвечука на нары по факту принадлежности к КГБ.
 показати весь коментар
 
Петя не святой , но при нём ватные гниды жили под плинтусом , не так ли , зеленоумственнослабые ?
 показати весь коментар
 
 
За Свині проджноно шматка лайна.. Медведчук спокійно вів нелегальний бізнес в Україні... А при зеленському його судна арештовують.. Тому в стойло порохобот
 показати весь коментар
 
 
Угу. Расскажи свои сказки глухой бабушке. Мертвечук при Парашенке 5 лет занимался контрабандой и его никто не трогал. Даже разрастил свой *бизнес* в разы. Или ты думаешь у всех память куриная и никто не помнит как порохосрань рассказывала какой Мертвечук важный и полезный для Украины?Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9635
 показати весь коментар
 
А сейчас, при преЗЕденте, будут ремонтировать враги преЗЕдента?... Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6089
 показати весь коментар
 
 
Сейчас мы будем посмотреть, а вот то, шо потрох вытворял народ заценил.
 показати весь коментар
 
До ВР знов обрали бариг, довбодятли?
 показати весь коментар
 
 
Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1092тьотю взять натурщицей, для скульптора.(в Запорожье неплохой есть) и отлить для каждого суда перед входом поставить..и да, с Праздником !
 показати весь коментар
 
 
Какой же это Бен Ладен, это простой дыхканин-полевод из пешаварского передового колхоза, ударник труда. между прочим.
 показати весь коментар
 
 
Ну Бин-Ладен тоже не лентяй был. Но похож! Как две капли воды. (Благодаря этому безымянному крестьянину и тысячам других тружеников пешаварского колхоза, мир получает отличный, качественный продукт!)
 показати весь коментар
 
 
Лучше такие судьи чем никаких- П.О.Порошенко
 показати весь коментар
 
вот что "мертвые сувенирные деньги" с человеком сотворяют!
Или это все мантия, как смокинг у Джеки Чана?
 показати весь коментар
 
Как говорил Парашенко, если люстрировать всех судей коррупционеров то в судах некому будет работать. С такой логикой, если некому пасти овец то можно нанять волков. Хоть такие пастухи чем никаких. Верно я говорю порохосрань?
 показати весь коментар
 
 
Верно говоришь,зелебобик-все верно,мозги хорошо тебе промыли.
 показати весь коментар
 
Правильно ты все написал...Когда преЗЕдент уволит(люстрирует) всех судей?..Он же хороший и должен исправить трагические ошибки Пороха?... Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 306
 показати весь коментар
 
 
При "новой " власти херсонский суд преспокойно снимает арест с судна, на котором, разве что, не поднята трехцветная тряпка.
Принимая такое решение, не тем ли этот суд руководствовался, что и киевский окружной суд, а именно готовностью согласовывать свои действия с мнением "регента"?
 показати весь коментар
 
 
Нє, ну це зовсім плохо! Порохоботи, ви працюєте отвратітєльно! Ні огонька ні задора, одні штампи і шаблони. Хіба вас такому в Лахті і Ольгино вчили? Задорнєє рєбята, задорнєє!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору