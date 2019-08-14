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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (2987) Гройсман (3555) НКРЕКП (140) Електрика (283)

 Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив НКРЕКП врегулювати питання ціни на електроенергію для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії.

Про це Гройсман заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Доручаю НКРЕКП врегулювати питання ціни (електроенергії. - Ред.) для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії. І до наступного уряду, і нехай збирається НКРЕКП, нехай розглядають питання, нехай зменшують ті тарифи. Це їхні повноваження. І нехай не включають нам дурня. Це їхні повноваження, вони їх мусять виконувати", - заявив Гройсман.

"Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативні акти для того, щоб знизити ціну на електроенергію для підприємців України. І це не тільки я вимагаю, але і Президент", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142815
 
   
 Топ коментарі
 
чувстуєтся опит роботи гросі на вінницькому базарі.
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та и хрен на него.

через месяц там будет сидеть настоящий профессионал Юзик
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Роттердам відмінили,ціна зросла.
Згідно з розрахунками тоді не Порох і Ахметов крали на Роттердамі,а навпаки,крали в них))))Если шо,мы Трускавцов не заканчивали
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Завтра НКРЭ осуществит веерные отключения дураков. Приказ есть приказ.
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щось дураків розвелось у владі забагато, і то в свою користь?
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По чём там киловатт для Бенджамина сейчас ?
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сейчас касками скидку выстучат под нкреку. в три смены долбят.
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А я верю, что после назначения нового профессионального кабинета министров дешевый газ обязательно пойдёт по проводам в краны граждан
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Если бы в три.в одну хе рачат но с утра до вечера
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А подключение для населения они не хотят снизить? штука баксов за подвод 10квт к дому полный маразм!
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с нового года уже такие покращення в Киеве вроде ещё дороже
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При расстоянии в радиусе 200 метров от подстанции идет бесплатное подключение до 16квт, стоимость бесплатного подключения 30тыс. гран)
В случае более 200 метров или более 16квт подключение дороже)
Сроки подключения от полугода до двух лет)
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Причем за такие деньги еще и ходят с недовольными рожами и хамят.
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В 2018 подключал 9 кват за 11700 грн в г.Кропивницкий
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так єто смотря сколько вести.

наверно ж не с соседнего столба 20 метров по воздуху кинуть ?
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чувстуєтся опит роботи гросі на вінницькому базарі.
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как Зеленский в Борисполе пачти шо
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Не знаю, как там у вас дураков, а нам никто веерных отключения не обещал
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дурака вы включали 5 лет, а эти гудели и воровали.
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Выключите дурака! - сказал он и потерял сознание от удара трубой по голове.
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Припустимо, що ввели ринок електроенергії. Де основа рішення для зниження ціни тільки для підприємств без побутового споживача? Ціна повинна бути ринковою, а не адміністративно знижена.
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та он до сих пор путает понятия - рынок и базар )))
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та и хрен на него.

через месяц там будет сидеть настоящий профессионал Юзик
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Дай Бог того же зели . Ему такого не светит .
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Хм, цена на товары без ограничений отпустил КМУ, а цена на расходники для производителей уменьшать по приказу того же КМУ В Европу так в Европу. А то привыкли миллиарды наживать за счет дешевой рабсилы и электрики с газом.
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Г-н гройсман, попросите отключить "дуру" в министерстве здравоохранения. Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 9910
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Режим "Дурака" в министерстве здравоохранения Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 9656
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Взагалі-то, дурня якась... Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 1744 Якщо є ринок, то як може якась НКРЕ встановлювати ціни? Поки Ахметов (якого нам у спадок залишив Порошенко) буде монополістом, ніякого ринку за визначенням бути не може.
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Та тут рука Коломойського, якого привели такі як ти!
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Коломойського залишили у спадок Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 3824
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Порошенко і Коломойського залишив у спадок? Так, з цим можу погодитись.
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Я не голосував за Зеленського, але якщо рука Коломойського доб'ється порядку на ринку електроенергії, то я ще пожалкую, що не приводив руку Коломойського до влади.
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Порошенко залишив Ахметова у спадок Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 3257 Ахметов це нерухомість чи матеріальна цінність?
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Ти, свиноватнику, сам не розумієш, з чого смієшся. В українській мові є такі мовни обороти, коли слово "спадок" застосовується не тільки до матеріальних об'єктів. Я вже тобі стільки лекцій прочитав, і з мови, і з економіки, а платні так і не отримав.
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Пока Беня будет потребителем пятой части всей электроэнергии для промышленности, о каком рынке можно говорить ?
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Пятая часть - это не весь рынок, а только пятая часть. Но для существования рынка необходимо как минимум, два продавца и один покупатель. Так что, для существования рынка электроэнергии достаточно будет, даже если всю электроэнергию будет покупать Беня. Главное, чтобы поставщиков электроэнергии было больше одного.
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В Украине производителей электроэнергии больше двух десятков ( у Ахметова 24 %),
а поставщиков больше 400 ( в всяком случае столько лицензий на поставку получено до 1 июля)
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Хоч би ти зрозумів, про що пишеш. Для існування ринку необхідно, щоби більше одного продавця існувало на конкретному місцевому ринку, а не взагалі, по Україні. У мене в квартирі одна електромережа, яка йде з однієї ахметівської електростанції, і переключитись на іншого продавця я не можу. Це і називається монополія.
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Хоч би ти зрозумів, що реформа енергоринку передбачає відокремлення електромереж від виробників. Так це працює в усьому світі. Американець Джо також має тільки одну вхідну мережу.
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Ох ти ж, як з вами важко! Як це, відокремити електромережі від виробників? А як же електричний струм проходити буде? Чи юридично відокремити? Так і зараз це є юридично інші організації. Відокремлення виробників від постачальників нічого не дасть, бо замість одного монополіста виробника і постачальника в одній особі, з'являться два неринкових монополіста, що ще гірше. Для ринку потрібно принаймні два незалежних виробники та два незалежних постачальники. От коли у мене в квартирі буде дві розетки від двох конкуруючих компаній, от тоді це буде ринком! Якщо американець Джо має тільки одну вхідну мережу, це означає, що і там немає вільного ринку електропослуг. Але, якщо він має електроенергію від двох виробників, то це з натяжкою, але може називатись ринком електроенергії.
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Джо з однією розеткою може вибирати з двадцяти постачальників на ранчо у своїй сраній Оклахомщині.

Так само Ганс на Баварщині з однією розеткою має можливість вибирати з двадцяти постачальників.

Чому Василь в Кропивницькому не зможе ?

Наприклад Рівненська АЕС або ахметівська Зміївська ГРЕС продали на біржі 1000 мегават ліктрічества. Купити його на біржі міг Петро з Сум або Одарка з Ніжина. Потім ваше ОСББ дивиться, в кого йому вигідніше купити - в Петра чи в Одарки і купує в Одарки. Одарка укладає угоду з тією організацією, на чиєму балансі дроти в ваш будинок і всі діла.

Шо тут незрозумілого ?
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гросю треба розстріляти як шкідника!
Зараз ціна газу на кордоні з ЄС менше 5000 грн, у 2,5 рази дешевше як торік!
Що має робити Нафтогаз?
Закуповувати газ якомога більше, і заповнити ним всі 31 млрд.м3 сховищ під пробочку! Бо взимку ціна буде вищою і тоді можна буде не лише своїм постачати, а і іноземцям , при чому з чималим прибутком для бюджету.
Що робить Нафтогаз?
А нічого, бо через Гросіне зниження тарифів для населення та промисловості не має зара обігових коштів для закупівлі газу!
От так популізм нищить Державу. Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 7869
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Великий економізд,Нафтогаз якраз це і робить
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По скілки закуповують на день та скільки газу закачано у сховища?
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Ви думамєте я цього не бачив?
Вле ж з таким темпом до середини жовтня закачають ще максимум 1,5 млрд.м3! Буде ВСЬОГО 18,2, а торік на початок жовтня було десь 17,5.
Офігенні темпи!
А мали б тягти все що можна і не можна, щоб запхати 31 млрд.м3, та на це немає грошей через Гросю, даруйте за каламбур.
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Так,щоб не казали про Коболєва,але він менеджер з великої букви.І веде війну щ урядом за кожну вільну копійку для закупівлі газу,інакше потім буде в 2 рази дорожче.Зараз на хабах ціна 120-130 євро.А свою премію він відпрацював до кожної копійки.Такого б жорсткого прем'єра
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Ви що? Коболєв? Креатура "гнуснава шикаладнава баригі?"
Та сюди ж зарвз зє!Люді набіжать з ботоферми і вас забанять!
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Да чхати.Шоб не казали про покійного Кирпу,а той був менеджером від бога.Буквально за рік зробив з глибоко збиткової організації прибутковою.Так і з Коболевим та Гонтаревою.Це жорсткі професійні менеджери.Той єе Нафтогаз наразі є одним з основних наповнювачів бюджету.Економіка є інерційною системою з лагом у пару років і те зростання курсу та падіння банків було закладено за Януковича.Зараз ми маємо результати роботи Гонтарєвої-стабільні банки,прибуткові нарешті,та стабільнмй курс
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Думаєте від здешевлення е.е. ціна промислових товарів зменшиться? Дудки! Тому пофігу.
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Отож!
Зє!біли не розуміють, що товар продаєтьсяза тою ціною, за якою його можна продати і якщо знизиться цого собівартість то це не знизить ціну для споживача, а лише збільшить прибутки власника заводу!
А от здешевлення таривів на електрику у державі де 70% електрики виробляється державними (атомними, гідро та почасти тепловими) електростанціями є неприкритою націоналізацією збитків та приватизацією прибутків!
Так, епоха бідності для олігархів закінчилас!
Зє!біл, ти зробив це разом! Радій! Пишайся! Зє!
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Не, его шобло. 5лет большой срок. Пороху можно давать в двойне.
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Роттердам відмінили,ціна зросла.
Згідно з розрахунками тоді не Порох і Ахметов крали на Роттердамі,а навпаки,крали в них))))Если шо,мы Трускавцов не заканчивали
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Квітень -травень - 2,88 грн., червень -2,89 грн. ,липень - 3,17 грн.
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Україна в лютому закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій майже на 50% дорожче від цін, за яким у Європі купували електроенергію групи Ріната Ахметова.
Про це повідомляють Наші гроші.
За даними ДП "Енергоринок", у лютому 2019 року середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,72 євро за кВт*год). Таким чином, у лютому тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні із січнем цього року. "Це новий рекордно високий тариф ТЕС за всю українську історію", - йдеться у публікації.
У свою чергу на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому котувалась по 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г. Тобто ціна українського Енергоринку на 45% вище від ціни угорської біржі.
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Ой,раскрыли секрет.Компании,имеющие маневровые мощности,как ТЭС и свободные деньги,зарабатывают огромные деньги просто на разнице тарифов в разное время суток.В Трускавцах этому не учат?
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Логика зеленутых примерно такая. Сейчас зекоманда заберет деньги у буржуев (предприятий) и зеделает учителям 4000 баксав.
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Ничего Вы в зекономике не понимаете,главное как это патиливизару покажут
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Пустая болтовня, скажите кто будет субсидировать население, невменяемое большинство которого хочет не только сохранения тарифов но и их снижения. Если снизят спецобязательства для Энергоатома, Гидроэнерго и Укрэнерго, а это единственный способ снизить цену для промышленности, на кого их возложат? Остаётся ДТЭК Ахметова, но тот, если будет попытка ущемления его интересов, прибегнет к обычному для него шантажу, начнёт тупо угрожать остановить блоки своих ТЭС и перестать отгружать уголь пока ещё государственному Центрэнерго. Плюс нужно ещё покрывать неадекватно завышенные зелёные тарифы. Таким образом, всё опять упадёт на голову несчастного Энергоатома, который ничего сделать не может (блоки АЭС нельзя просто так взять и остановить по причинам ядерной безопасности) и Гидроэнерго, без мобильного резерва которого не обойтись (оно покрывает пиковые нагрузки и служит для балансирования энергосистемы). И вот они, дружно взявшись за руки, будут продолжать субсидировать тепловую генерацию Ахметова и население, а тот получать сверхприбыли за счёт остальных участников "рынка".
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