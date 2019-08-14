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 Політика України, За кордоном
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Все про:Сурков (132) Волкер Курт (448) Хантсман (13)

 "Можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні", - посол США в РФ Хантсман про зустріч Суркова та Волкера стосовно Донбасу

Посол США в Москві Джон Хантсман сподівається, що зустріч помічника президента Росії Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США з питань Україні Курта Волкера відбудеться найближчими тижнями.

"Я говорив з Куртом Волкером. Я говорив з ним після його нещодавньої зустрічі, серії зустрічей в Україні, і, звичайно, радив йому, вмовляв його приїхати до Москви і провести переговори з паном Сурковим і деякими іншими особами", - сказав Хантсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посол висловив сподівання, що переговори щодо врегулювання ситуації на сході України вдасться зрушити з мертвої точки.

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"Курт Волкер - видатний дипломат. Пан Сурков - видатний дипломат. І я хотів би бачити їх разом тут, у Москві, і, можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні. Жодних гарантій тут, зрозуміло, бути не може, тому що це все складні питання, але побачимо, можливо, нам вдасться чогось досягти", - додав Хантсман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142813
 
   
 Топ коментарі
 
а чего б нет? наши уже ж перестали стрелять и закрыв глаза и уши утверждают про устойчивое перемирие..(от 10 погибших портят картину маслом...но можно ж сбрехать про самострельцев и косоруких в обращении с оружием (простите Герои, простите!)
осталось малость - подлатать мост в Станице (чтоб танки (не наши ессествено) выдержал) и разминировать околицы, чтоб пехота (ихтамнетская) не страдала и все... мир упал в штанах
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Без цього вилупка обійдуться?
"Может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели", - посол США в РФ Хантсман о встрече Суркова и Волкера по Донбассу - Цензор.НЕТ 3050
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звичайно получиться---більше зброї на донбасі.щоб укріпити кордони з Україною.--незавісімиє республікі"лднр"..мєчта "новоросія"
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а чего б нет? наши уже ж перестали стрелять и закрыв глаза и уши утверждают про устойчивое перемирие..(от 10 погибших портят картину маслом...но можно ж сбрехать про самострельцев и косоруких в обращении с оружием (простите Герои, простите!)
осталось малость - подлатать мост в Станице (чтоб танки (не наши ессествено) выдержал) и разминировать околицы, чтоб пехота (ихтамнетская) не страдала и все... мир упал в штанах
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Держись , Волкер , тебя хотят видеть на территории ватного зверинца .
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Если долго мучиться -
Что-нибудь получится!
Если долго мучиться -
Что-нибудь получится! "Можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні", - посол США в РФ Хантсман про зустріч Суркова та Волкера стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6716 (с) Пугачева
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Не получится . Есть опыт Грузии , Израиля и других . Пока не навешаешь уродам , они не успокоятся .
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Після цього теж не заспокоються. Тільки після того, як наддадуть волю народам колишньої росії спокій стане можливим.
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За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?? Засівали,
І рудою поливали...
І ******* скородили.
Що ж на ниві уродилось??!
Уродила рута... рута...
Волі нашої отрута.
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