 "Можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні", - посол США в РФ Хантсман про зустріч Суркова та Волкера стосовно Донбасу

"Я говорив з Куртом Волкером. Я говорив з ним після його нещодавньої зустрічі, серії зустрічей в Україні, і, звичайно, радив йому, вмовляв його приїхати до Москви і провести переговори з паном Сурковим і деякими іншими особами", - сказав Хантсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Посол висловив сподівання, що переговори щодо врегулювання ситуації на сході України вдасться зрушити з мертвої точки.
"Курт Волкер - видатний дипломат. Пан Сурков - видатний дипломат. І я хотів би бачити їх разом тут, у Москві, і, можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні. Жодних гарантій тут, зрозуміло, бути не може, тому що це все складні питання, але побачимо, можливо, нам вдасться чогось досягти", - додав Хантсман.
осталось малость - подлатать мост в Станице (чтоб танки (не наши ессествено) выдержал) и разминировать околицы, чтоб пехота (ихтамнетская) не страдала и все... мир упал в штанах
Что-нибудь получится!
Если долго мучиться -
Что-нибудь получится! (с) Пугачева
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?? Засівали,
І рудою поливали...
І ******* скородили.
Що ж на ниві уродилось??!
Уродила рута... рута...
Волі нашої отрута.