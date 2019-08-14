 "Можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні", - посол США в РФ Хантсман про зустріч Суркова та Волкера стосовно Донбасу

"Я говорив з Куртом Волкером. Я говорив з ним після його нещодавньої зустрічі, серії зустрічей в Україні, і, звичайно, радив йому, вмовляв його приїхати до Москви і провести переговори з паном Сурковим і деякими іншими особами", - сказав Хантсман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посол висловив сподівання, що переговори щодо врегулювання ситуації на сході України вдасться зрушити з мертвої точки.

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"Курт Волкер - видатний дипломат. Пан Сурков - видатний дипломат. І я хотів би бачити їх разом тут, у Москві, і, можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні. Жодних гарантій тут, зрозуміло, бути не може, тому що це все складні питання, але побачимо, можливо, нам вдасться чогось досягти", - додав Хантсман.