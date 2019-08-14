EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  8113  25
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2717) паспорт (416) розвідка (1435) Донбас (12747)

 Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР

Командування ЗС РФ вживає заходів щодо прискорення процесу отримання російського громадянства військовослужбовцями російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, посилюється агітаційно-пропагандистська робота і контроль за формуванням і відправкою груп військовослужбовців на територію Ростовської області для отримання російських паспортів.

Водночас, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практика вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби. При цьому, зростає кількість випадків їх видачі російськими командирами підлеглим за винагороду для втечі на територію Росії та уникнення у такий спосіб відповідальності за скоєні злочини і правопорушення, у т.ч. проти цивільного населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Читайте також: Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142810
 
 
 Топ коментарі
 
А кому потрібен той розбитий лугандон?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Краще в Сибіру на лісоповалі, ніж на Думбасі 200.
 показати весь коментар
 
 
буде як Придністров'я...непризнане.але там будуть жити і торгувати з Україною.хоть ще частина України--все до того йде..і відвойовувати територію ніхто не буде---так і буде бовтатись ..і не треба репетувати на все горло--кордони України непорушні
 показати весь коментар
 
 
А кому потрібен той розбитий лугандон?
 показати весь коментар
 
 
мені він і нахер не впав з тою нах ватою..-але нахера кричали --відвоюємо.за 2 тижні.-це Україна--там наши люді....якщо можна було просто здати територію і не гинули б хлопці
 показати весь коментар
 
Ти не знаєш *****? Як би здали - він поліз би далі.
 показати весь коментар
 
 
а що зараз --не то? тих гандонів викидують з лугандону а прийдуть ахфіцери підорасії..а Україна-ху***яксь перемир'я ім і не стрелять в атвет---а вони зброю завозять і ротацію військ проводять..)(уйло про коридор мріє в Крим--ВОДА.
 показати весь коментар
 
Лугандонию в таком состоянии сохранить как наглядное пособие, резервацию, "кармильцев Укропии", для хахлов манкуртов, любителей путино --гундяевского хрюкающего миръка. Дебилам и всяческим дегенератам, совкам носителям тяжелой формы духовного сифилиса и совдеповской проказы, яркого примера построения хрю. мира в Абхазии и Приднестровье показалось недостаточно. История ничему не научила дебилов и дегенератов.
 показати весь коментар
 
 
так то і буде резервація---тільки буде зі зброєю..от тільки стріляти будуть в українців постійно..)(уйло буде використовувати в любий час .як рану ковиряти.щоб боляче було...не розхирачи як /Грозний .от тепер таке і буде
 показати весь коментар
 
Як у колгоспників у 50-х - 60-х або у совєцьких хвойд в арабськийх країнах у 90-х-2000-х.
 показати весь коментар
 
 
Бажання постріляти по укропам пропало? Чомусь. Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 8844
 показати весь коментар
 
так укропы не честно играют . отстреливаются Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 7318
 показати весь коментар
 
За Урал на кромку Васюганских болот, где комары величиной с кулак и облака мелкого гнуса. И пусть создают Васюганскую Народную Республику. Есть возможность применить свой опыт.
 показати весь коментар
 
 
їх там нахер втіхаря помочать в сартірах ніхто і не взнає.в )(уйла записано скривати втрати сольдат і офіцерів то з тими виродками ніхто панькатись не буде
 показати весь коментар
 
 
Умилительная картина ! Будни зверинца . Украина живёт без "кормильцев" .
 показати весь коментар
 
 
Краще б, звичайно, вату в домовинах кацапи приймал, але і так не погано...
 показати весь коментар
 
Война пришла в Сибирь: земля трясется от взрывных волн, тысячи беженцев и черный дождь - кадры: Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6957

Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=kPzDDvNQYnw

 показати весь коментар
 
 
Дебільно виглядає "Командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск "
 показати весь коментар
 
Их место - в параше. Даже без паспортов - там открытый режим приёма круглосуточно. Как в борделе - только плати.
 показати весь коментар
 
Зазєлі . Ви автоматом голосували і за таке подвійне громадянство ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору