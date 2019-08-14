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Все про:ДТП (2452) Зайцева (80) суд (5426) Харків (1464)

 Захист Зайцевої, обвинуваченої в смертельній ДТП у центрі Харкова, просить пом'якшити їй покарання до 5 років в'язниці умовно

Адвокат Юлія Плетньова, що захищає Олену Зайцеву, обвинувачену в ДТП у центрі Харкова, унаслідок якої в жовтні 2017 року загинули шість осіб, просить пом'якшити покарання своїй підзахисній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прошу пом'якшити вирок (суду першої інстанції. - Ред.) в частині призначення покарання", - сказала Плетньова під час засідання Харківського апеляційного суду.

Вона уточнила, що просить призначити покарання Зайцевій у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

На думку адвоката, міра провини її підзахисної менша, ніж другого обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова, тому Плетньова вважає, що відшкодування шкоди потерпілим має бути не солідарним, як вирішив суд першої інстанції, а дольовим, і Зайцева має відшкодувати 30% збитку, а 70% слід покласти на Дронова.

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При цьому Плетньова зазначила, що Зайцева не знімає із себе провини, яка "полягає в перевищенні швидкості руху". Адвокат кілька разів наголосила, що саме автомобіль Дронова протаранив машину Зайцевої, що призвело до смертельних наслідків аварії.

Мотивуючи необхідність пом'якшення покарання своєї підзахисної, адвокат також послалася на стан її здоров'я. Плетньова стверджує, що Зайцева не може отримати необхідного лікування в умовах СІЗО. Крім того, адвокат вказала на те, що суд першої інстанції під час призначення покарання не врахував пом'якшувальні обставини (каяття та добровільне відшкодування збитків).

Зайцева підтримала вимоги свого адвоката.

Також читайте: Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Сьогодні, 14 серпня, Харківський апеляційний суд почав розгляд апеляції на вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких суд визнав винними у справі про ДТП, унаслідок якої загинули шість осіб і стільки ж постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142808
 
 
 Топ коментарі
 
тепер всьо на Дронова валять, а ця обдовбана ляля вже нєвінавата
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И путевку в Доминикану для восстановления пошатнувшегося в застенках здоровья... Защита Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 2318
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тюрма умовно не буває. Якась помилка в заголовку.
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Судебная "реформа" в разгаре - очевидное никого из судей не интересует, главное - выводы экспертиз, а уж там "зайцевы" капусты накрошили ого-го...
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Та ні, просто в суддів не буває родичів пішоходів,а їздять вони виключно на здоровецьких "танках" в яких загинути намертво досить складно.
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За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.
Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
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якась вона добра. я б вимогав щоб потерпілі мені за машину виплатили і моральний ущерб. чого це вони гулялі по вулицях в той час коли я їхала ?
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Курва мать?! Вы не охренели защитники???? Смотрите карма догонит!!! Какое нахер условно????? Креста на Вас нет...
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А чому так скромно просять - лише 5 років умовно з 6 вбитих людей? Медаль і премію треба просити.
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а б..лядина разве не на красный летела?
самосуд над всей семьёй избавил бы семьи погибших от необходимости терпеть всё это судебное дерьмо
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Ну звичайно! А ще треба їй права віддати і нову машинку купити, бажано Лексус або Інфініті.
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Походу защиту надо рядом с ней садить и за попытку отмазать, защите дать 5 условно...
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А по существу Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения". Адвокат несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии ?
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ти видно якась родичка тої маніячки-убивці - бо також писати не вмієш
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Ты видно какой то родыч Дронова,потому что даже читать не умеешь,так же как и он.
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а из за чяво хай если бы у вас на руках была статистика сколько было таких приговоров и ещеи сколько будет только разгласке не давались как в этом случае то то что просят адвокаты так это еще суровое наказание и куда только смотрит ЗЁ?
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А Героя Украины не хочет получить эта бл@дво, лишённая напрочь совести и состраданья???
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Молодец, мажорка, сначала признала вину, теперь отказывается. Подавай ей, видишь ли, условный срок! Следующим этапом будет ее требование к потерпевшим и родственникам погибших купить ей новую машину вместо расхеряченной!?? А на Сумской уже нет уголка памяти с цветами и лампадками. Видать, отчим с гЕПОЙ договорился снизить градус интереса таким образом. Вот такие перемены, малята.
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Я погоджуюся, тільки одна умова взяти 6 членів із сімей адвокатів і посадити цю лярву за кермо і щоб вона їх збила на смерть. І без питань нехай іде гуляє з пятьма роками умовно.
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А если посадить вас за кермо и направить этого сбочинця Дронова в вашу машину,а потом посадить на пожизненное?
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при чем здесь Дронов, наркоманка зайцева летела на красный свет на бешенной скорости, любой мог бы ее зацепить на перекрестке..
зайцева - единственная виновница, не летела бы на красный, никто бы ее не зацепил..
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Любой нарушитель правил дорожного движения вы хотели сказать,что привело к гибели 6 челове?
Охренеть.
А виновата наркоманка Зайцева.
Охренеть.
У меня нет слов просто.
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зайцева в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушила ПДД, что привело к созданию аварийной ситуации, повлекшее столкновение машин и гибель пешеходов..
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Но таран совершил Дронов. Будь там скорая ехала, Дронов бы и скорую протаранил. Что тогда бы вы говорили?
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Попробуй кулаком протаранить пулю. Про результат напиши.
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Дронов не кулаком таранил, а такой же пулей, под названием Туарег.
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читайте ПДР, або їх вирок! Це краще, ніж із таким знанням правил потім читати власний.
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Лучше запретить есть мороженное в вечернее время суток на 10лет.😀😀😀😀. Не удивлюсь если подобный приговор булет иметь место быть.😀😀😀😀😀😀
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Ну это уже чересчур жестоко. Вы бы ещё предложили её без канпота оставить.
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мало того !!!
адвокатишка зайцевой требует применить не равномерное, а долевое возмещение пострадавшим - 30 процентов от зайцевой и 70...(бинго!) от Дронова...
ибо (по подсказке адвокатов) зайчиха якобы признала и осознала...а тот рогом уперся...
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Ага, и талоны на усиленное питание...
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Добавить ещё столько же за наглость.
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поставьте ее на тот перекресток, и уе...те на скорости 120км в час Лексусом.
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надо их хоть как-то помечать..., тех, кто в нашей стране имеет право на убийство своих сограждан..., крестики на лбу рисовать что ли, несмываемые...
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... и оштрафовать всех погибших (посмертно).
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судебного процесса над этой лахудрой абсолютно достаточно для того чтобы понять, никакие позитивные изменения, при никакой власти в стране уже невозможны. правосудие продано, перепродано и идёт только его перекупка между владельцами.
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Ни хрена себе шестерых одним ударом и просит пять лет ,наверно за каждого,так пусть Суд рассмотрит предложение Захист Зайцевої, обвинуваченої в смертельній ДТП у центрі Харкова, просить пом'якшити їй покарання до 5 років в'язниці умовно - Цензор.НЕТ 3393
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покарання однозначно зменшать. 75-ту (умовно) навряд чи застосують, але зменшать...
Доводити наявність обтяжуючих обставин (перебування у стані наркотичного сп'яніння) там не має чим, а без обтяжуючої суд повинен був застосувати до неї статтю 69-1 ККУ, тобто не більше 2/3, не більше 7 років.
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Не смешите подчеркнула она!!! Когда тупая овца нарушила то и вы бы врезались в неё! Правила учите в месте с защитой!
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В правилах указано, что водитель, въезжая на перекресток, обязан пропустить завершающих проезд перекрестка при любом сигнале светофора.
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Зайцева въехала на перекресток на красный свет - все остальное (скорость, ее моча и адвокатская блевотина) не имеет значения.
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Дронов стартанул на запрещающий сигнал светофора, при этом он еще и стоял за стоп-линией. Так что -оба виноваты и должны получить по максимуму.
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Не звизди. Дронов проезжал на ЗЕЛЕНЫЙ!!!
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Только проснулись??? Уже всем известно, что Дронов стоя за стоп-линией начал движение на ЖЕЛТЫЙ сигнал светофора. А на желтый начинать движение НЕЛЬЗЯ.
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Чи всі адвокати такі гієни ? Це кацапське плєтньове падло покласти на асфальт і переїхати тим джипом 5 разів вперед і 5 разів назад . Починаючи від тазу і до нігтів ніг . Таз не чіпати , бо буде негуманно .
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Так вы копните кто прошёл по Харькову у Зеленского из близкого окружения Зайцевой. И ответ последует сам по себе.
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Може з Зайцевою краще по 3 закону Ньютона? Дати рідним загиблих проїхатися по цій сучці машиною?
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потрібно тупо звільнити УСІХ судей і їхні комісії в 1 день.
Створити нову систему і жорстоке наказання за корупцію
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Ну так, наркошам нема на зоні ліків (чи задорого...).
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У погибших не нашлось ни одного МУЖЧИНЫ, чтоб лишить эту тварь возможности дышать ...
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Покажите им пример. Пусть им будет стыдно.
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Чё трындите?
Это работа у адвокатов такая - из своего кармана 70 тысяч долларов выложить для лоббирования Зеленского в США!
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5 умовно... так багато??? Краще відразу грамоту і медаль цій курві.
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