 Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав підприємець, експерт у сфері ОПК Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.

"Був учасником групи фахівців в питанні ОПК, досить довгий період. Всі різні, амбіційні, але розуміли нагальність змін майбутнього оборонної галузі, яка в Україні, всупереч війни - стрімко занепадала. Хтось сперечався, а хтось навпаки погоджувався, склад змінювався, люди притиралися, але всі досвідчені професіонали: економісти, інженери, бізнесмени, військові, дипломати, виробники ОПК, АЛЕ! не політики. Група направляла звернення, аналітику, роз’яснення і плани до Офісу Президента, в РНБОУ .. (прізвища - їх конфіденційність). Тут писав тільки про "точкові"- технічні проблеми, що не стосувалися складних: корпоратизації, стратегії і головне - філософії сприйняття владою цінності ОПК - як сутності існування Державності в країні, в який багато ворогів і "зазирателів" та немає друзів, готових підставити плече. Останні тижні були публічні виступи "зовсім нових" народних обранців, які не воювали, не виробляли, не вкладали, не керували в Україні нічим, навіть віддаленим до ОПК, і виявляється...що структура національної безпеки, а саме іі частина ОПК - "НЕ ПОТРЕБУЄ ЗМІН, а тільки деякі підходи" і там, в цілому, все добре (???)", - заявив він.

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"Тому тепер мені зрозуміло, що наступні 1,5-2 роки, гасла в ТВ і медіа будуть продиктовані не економікою та викликами національної безпеки, а міжособистісними відношеннями та індивідуальним наближенням окремих осіб до Президента. На превеликий жаль, Україна зразку серпня 2019 року, виявилася приречена мати не три-чотири, як могло задаватися нам під час виборів "Нових", а всього два і найгірших сценарії: 1-й нездатний, 2-й малоймовірний", - зазначив Носов.

"У разі НЕЗДАТНОГО СЦЕНАРІЮ (все залишається як є), особи-розпорядники оборонних бюджетних коштів, продовжать домінувати, тобто:

- корупція поширюватиметься, прозорість прагне нуля;

- якість національної зброї продовжує втрачати свою ефективність у світі, що розвивається;

- попит іно-замовників, тобто ринки валютного збуту, втрачатимуться;

- кількість, що випускається зменшуватиметься, ціні зростатимуть;

- можливості бойового застосовування нашої зброї - звужуватимуться.

У разі МАЛОЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ (холдингова трансформація):

- Розвиток оборонних технологій можливий буде тільки для окремих, і при цьому незатратних, зразків озброєння, та тільки завдяки окремим приватним виробникам;

- Наші міжнародні союзники, (якщо вони ще є?), не розглядатимуть Україну як державу промислового потенціалу, тобто вона не матиме шансів стати СУБ’ЄКТОМ будь-якого міжнародного процесу європейської безпеки.

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У цих умовах, закінчую "активнічати" щодо національної безпеки та ОПК, бо сенс патріотично-професійної думки, доказів і боротьби втрачений. Здається це було марним", - резюмував він.





