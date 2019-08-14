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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов

Заяви представників новообраної влади про відсутність потреби в змінах в Оборонно-промисловому комплексі (ОПК) загрожують обернутися для України негативними сценаріями.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав підприємець, експерт у сфері ОПК Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.

"Був учасником групи фахівців в питанні ОПК, досить довгий період. Всі різні, амбіційні, але розуміли нагальність змін майбутнього оборонної галузі, яка в Україні, всупереч війни - стрімко занепадала. Хтось сперечався, а хтось навпаки погоджувався, склад змінювався, люди притиралися, але всі досвідчені професіонали: економісти, інженери, бізнесмени, військові, дипломати, виробники ОПК, АЛЕ! не політики. Група направляла звернення, аналітику, роз’яснення і плани до Офісу Президента, в РНБОУ .. (прізвища - їх конфіденційність). Тут писав тільки про "точкові"- технічні проблеми, що не стосувалися складних: корпоратизації, стратегії і головне - філософії сприйняття владою цінності ОПК - як сутності існування Державності в країні, в який багато ворогів і "зазирателів" та немає друзів, готових підставити плече. Останні тижні були публічні виступи "зовсім нових" народних обранців, які не воювали, не виробляли, не вкладали, не керували в Україні нічим, навіть віддаленим до ОПК, і виявляється...що структура національної безпеки, а саме іі частина ОПК - "НЕ ПОТРЕБУЄ ЗМІН, а тільки деякі підходи" і там, в цілому, все добре (???)", - заявив він.

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"Тому тепер мені зрозуміло, що наступні 1,5-2 роки, гасла в ТВ і медіа будуть продиктовані не економікою та викликами національної безпеки, а міжособистісними відношеннями та індивідуальним наближенням окремих осіб до Президента. На превеликий жаль, Україна зразку серпня 2019 року, виявилася приречена мати не три-чотири, як могло задаватися нам під час виборів "Нових", а всього два і найгірших сценарії: 1-й нездатний, 2-й малоймовірний", - зазначив Носов.

"У разі НЕЗДАТНОГО СЦЕНАРІЮ (все залишається як є), особи-розпорядники оборонних бюджетних коштів, продовжать домінувати, тобто:
- корупція поширюватиметься, прозорість прагне нуля;
- якість національної зброї продовжує втрачати свою ефективність у світі, що розвивається;
- попит іно-замовників, тобто ринки валютного збуту, втрачатимуться;
- кількість, що випускається зменшуватиметься, ціні зростатимуть;
- можливості бойового застосовування нашої зброї - звужуватимуться.

У разі МАЛОЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ (холдингова трансформація):
- Розвиток оборонних технологій можливий буде тільки для окремих, і при цьому незатратних, зразків озброєння, та тільки завдяки окремим приватним виробникам;
- Наші міжнародні союзники, (якщо вони ще є?), не розглядатимуть Україну як державу промислового потенціалу, тобто вона не матиме шансів стати СУБ’ЄКТОМ будь-якого міжнародного процесу європейської безпеки.

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У цих умовах, закінчую "активнічати" щодо національної безпеки та ОПК, бо сенс патріотично-професійної думки, доказів і боротьби втрачений. Здається це було марним", - резюмував він.

Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов 01
Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов 02
Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142806
 
 
 Топ коментарі
 
Нельзя так клеветать на людей, прошедших серьезный курс в Трускавце... Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов - Цензор.НЕТ 7519
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в Советском Союзе все сигаретные фабрики быстро могли перейти на производство патронов
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Наши предки были очень практичными: сигареты и большинство пуговиц на мужских сорочках имеют диаметр 7,62 мм, что соответствует калибру патроновприменяемых во многих видах стрелкового оружия. Пуговицы на пиджаках либо 14,5 мм (пулемет КПВТ), либо 12,7 мм (танковые зенитные пулеметы УТЕС, КОРД и аналоги)
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ну ок размер совпадает, как производство сигарет может превратится в производство патронов скажи мне пожалуйста, эрудит фейсбучный?
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На пальто, плащах и других видах верхней одежды размер пуговиц составляет либо 20мм (зенитные снаряды), либо 30мм (пушка 2А42 на БМП-2 и большинство авиационных пушек). Пуговицы на форменных фуражках, по бокам которые, равны 9мм (пистолет ПМ и многие разновидности пистолетов-пулеметов, работающие под этот калибр). Диаметр бутылки, скажем от водки "Столичная" или пива "Балтика" равняется 73мм (пушка 2А28 на БМП-1 и станковый гранатомет СПГ). Этот список можно еще долго продолжать, практически любой круглый в сечении предмет, выпускаемый большими заводами, будет соответствовать какому-либо калибру, применяемому нашей оборонкой. Объяснение здесь очень простое. Во время войны, как только будет дан приказ о переводе экономики страны на военный лад, заводы на своих станках заменяют ряд деталей и на выход уже пойдут патроны вместо сигарет и пуговиц, снаряды вместо бутылок, артиллерийский порох вместо макарон (обычная макаронина в точности повторяет артиллерийский порох). Именно по этой причине куски хозяйственного мыла по габаритам соответствуют тротиловым шашкам
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как-то оно все за ухи притянуто, тут скорее наоборот было: станок оружейный переоборудовать на хозяйственно пищевой.
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за 5 лет вайнухи ни стволов, ни патронов к ним делать не научились
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все стволы для малюков, фортов и прочей укрозброи берутся от складских доноров
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И что Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 4608 ..? Неужели только из этого ты делаешь выводы что - НЕ научились . ??
А на склад стволы как попали , материализовались из воздуха ??
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Вона на складі ростуть, в теплі, тиші і темряві. Як гриби шампіньйони. Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 7147
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....!!!! Класс !! Машинка для макарон делающая артиллерийский порох .!!! Вау !! Мечта изобретателя самоучки , деда- Ведуна .
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ага.. а кокарды на фуражках это ж вообще 30мм ..
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Существует миф о том, что диаметр советских папирос был 7,62 мм якобы для того, чтобы в случае необходимости на тех же станках запустить выпуск патронов. Однако диаметр гильзы советского патрона 7,62×39 мм равен 7,85 мм, а диаметр донца - ровно 10,00 мм; кроме того, все остальные части патрона имеют совсем другие диаметры, а производство пуль не имеет ничего общего с производством сигарет. На самом деле совпадение столь непривычного для метрической системы размера 7,62 мм обусловлено вовсе не причинно-следственной связью «патроны-папиросы», а тем, что в дюймовой системе этот размер обозначается вполне «круглым» числом 3/10 дюйма.
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Не совсем так. Дело в том,что в царской России была дюймовая система измерения отверстий и небольших длин.В сухопутной и морской артиллерии калибр пушек измерялся целым или половинным числом дюймов, а в стрелковом оружии для измерения калибра применялась десятая доля дюйма. Дюйм = 25,4мм. Десятая доля дюйма = 2,54мм. И вот этот размер 2,54 назывался линией. Осюда и название - трехлинейная винтовка Мосина.(умножьте 2,54 на 3 ,будет 7,62). На вооружении российских жандармов одно время состоял четырехлинейный револьвер Гассера, ну и т.д. Левые радикалы во главе с В.И.Ульяновым,захватив в 1917г. власть в России, отказались от дюймовой системы измерений и перешли на привычную нам миллиметровую систему, а непривычные в новой системе калибры (типа 7,62) остались по сей день.
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Госпидя! Та це просто імперська, тобто дюймова система вимірювання! 7,62 = 0,3 дюйма. 12,7 = 0,5 дюйма! Так само на великих калібрах 76, 255, 305 мм
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Ідіотська казка для дибілів.
Цигаркові фабрики мали б шанс перейти не випуск набоїв у ті часи, коли гладкоствольні рушниці заряджалися "набоями" у вигляді паперового циліндрика з димним порохом.
Та на момент, коли появилися перші цигаркові фабрики, зброя була уже нарізною. казнозарядною і використовувалися унітарні потрони з латунною гільзою і капсюлем.
Зє!біли є зє!білами по просто тупі невігласи!
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От такі люди і голосували за Зєєєлю!
Таким можна впарити все що завгдо, будь-яку абсолютно безглузду вигадку і вони, навіть зрозумівши, що їх пошили у дурні, все одно захищатимуть того, хто їх обдурив, бо вважають, що визнавши помилку вони визнають себе ідіотами!
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как же ты будешь жить среди 75% недочеловеков? не мучай себя, соверши суицид
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Слабкодухим легше жити у казці, бо світ доволі жорстокий і байдужий. Їм простіше "домальовувати" реальніст, щоб зробити її в своїй уяві більш комфортною для себе. Цим скорисладия ЗЄ! тєхнологи і надурили 73% людей.
Кожен "домальовував" невнятні посили Зєєєлі.
Коли той казав: "Треба вирішити в решті решт питання з землею", - одні думали, що землю не будуть продавати, а інші, що її продавати будуть
Коли воно казало "саджати будемо", - одні думали що сєпарів, інші, що "майдаунів" а треті що директора жеку і всі бігли голосувати за "Зє!"
Їм не вдалося одурити тих, хто світ сприймає адекватно, хто не вірить нікому крім власного здорового глузду і тих знань, що вони отримали самі і перевірили на практиці.
Таких у будь-якому суспільстві меншість, але саме на цих людях це суспільство тримається.
Сильних менше ніж слабких.
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А в Саветскам Саюсе всегда верили во всякую х-ню?

Я бы очень хотел посмотреть как на подобном оборудовании будут делать патроны

https://www.youtube.com/watch?v=hwwGixhOMro
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Ну, їх робити можна було, але ж якість тих набоїв яка була?
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Ну так, с паперових куль якість ніяка))

Цікаво яким чином їх можна було робить?
Коротко про тех процесс для цигарок

стрічка з бобини подається на скручувальний автомат, скручує паперову трубку, вставляється фільтр, в трубку подається тютюн і до пакувального пристрою.

Для патронів

1. Корпус патрона, мідна гільза утворена процессом деформації витяжки.
2. Яким чином має вставлятись куля, на якому єтапі в тех процесс для цигарок?
3. Як має вставлятись капсула?
4. При виробництві зброї, зовсім інші вимоги до техніки безпеки. Транспортування навіть готових патронів таким чином це як мінімум вибухонебезпечно.
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Виробництво набоїв Радянський Союз успадкував від Імперії, разом з проблемами. Ні РІ, ні СРСР так і не змогли налагодити нормальне виробництво пороха та капсулів з стабільними від партії до партії показниками. Як і взагалі вирбництво куль і стволів.
Що це означає? Різні показники при спрацюванні капсуля створюють початково різний тиск та температуру; далі починається горіння пороха теж з різними залежно від партії тиском та швидкістю горіння; гази починають штовхати кулю чи снаряд які в стволах з відхиленнями від заявленого калібру створюють різний опір; до того ж, невелика різниця в вазі призводить до відмінностей в швидкості руху проектила, це все веде до неоднорідної внутрішньої балістики, яка в свою чергу призводить до розходженнях у зовнішній балістиці. Як результат куля чи снаряд попадають десь сюди. Точність відібраних трьохлінійок для снайперських цілей була 8см на 100 метрів (більше 3 кутових хвилин!), можна тільки уявити точність валових гвинтівок і вміння солдат вразити ворога з такої зброї. А майстерність стрілка як раз залежить від здатності раз за разом повторити постріл. Стрілкам доводилося прилаштовуватися до кожної нової партії набоїв, як для гвинтівок так і для гармат. Може тому і робилися ставки на щильність вогню, а не на його точність. Тому і потрібно було сотні мільйоні набоїв для ручної зброї та мільйони для артилерії.
******** завод з виробництва набоїв може розміститися в шкільному спортзалі ще, таку саму територію займе виробництво гільз та куль.
Десь так виглядає найновіше в Хорватії підриємство з виробництва набоїв для стрілецької зброї в Узіці біля Пожеги.

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Нельзя так клеветать на людей, прошедших серьезный курс в Трускавце... Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов - Цензор.НЕТ 7519
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Тут даже клеветой сложно назвать: Кто-то (фамилии - их конфиденциальность), где-то, что-то сказал - ЗРАДА-А-А!
Подпись - Непонятно Кто.
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О, еще одного оторвали от корыта. Если за долгий период не удалось реформировать, то нет смысла вас там держать.

МОжет просто контролировать процесс от создания заказа и до поставки в ЗСУ.
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При клоуне президенте сценарий один . и он плачевней не бывает - независимости страны , рано или поздно , - кердык . Полный и безоговорочный . Х.йло , это криворожское недоразумение , в бараний рог скрутит . Сделает - недоразумение баранорожское . .
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Посмотрим осенью, бо эти заявления могут быть от потрошиной команды и сгущать реальность.
А я всё равно за Третий Майдан и быструю - в три дня зачистку Украины от коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов у власти в Украине, бо иначе Украина никогда не будет процветать. Уверен окно возможностей у Майдана скоро появиться.
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О, знатний майданщик вишукався. Якщо після лоботомії маєш хоч якісь залишки моску, то подумай сам проти кого буде наступний Майдан. А сам готуйся батракувати на "антимайданчику" знову за 200 гривень/доба.
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Вы как поп Гапон, и как Парубий 18 февраля 2014 года. Неужели у украинцев недостаточно ума и навыков,что убрать антиукраинскую власть в мирный способ.
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Та, якщо відкинути всі комуністичні басні про Гапона то, він був досить популярною фігурою серед кацапської дрібноти. Щось на штим яблочніка.
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Знаєш, в 1917 році тодішніх казнакрадав і карубціанєрав просто розстріляли, а майно конфіскували. Потім почали саджати в гулаги і розстрілювати таких як ти. Чим все це закінчилось ти знаєш. Чи ти думаєш, що тобі пощастить, і тобі дістанеться шкіряне пальто, кашкет з кокардою та портупея з маузером чи наганом?
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Это то о чём я пять лет вам внушал , малоросы .Всё намекал - давайте третий Майдан ,, против Пороха и фашистской хунты . А вы всё не слушали . Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 7277 .
Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 8950 .
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Пинками поперли "способного" и "маловероятного".В Свыноферме Петюни ему лучше хрюкалось.Сейчас другие времена-харч забрали.Потому Все Свынни захрюкали и завизжали с голодухи,как и "эксперт" Носов.
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у каламойського єсть задача від кремля:скоротити населення України до 15 млн, зробити всіх українців бідними, неосвіченими і хворими. і він її успішно виконує разом з дурним кловуном.
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Немає що ні додати, ні відняти. Професійно, раціонально, чітко. Лише одне застереження аотрібно: не для зебілів.
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Всё происходит так и как и говорили «порохоботы»
Шоу вместо работу.
Сваты вместо армии.
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.... и только благодаря отдельным частным производителям;.....


ОООО ВИДНО ДУХ БИЗНИСМЕНААА!!!!!

толькочастные!!!!!

звучало енто5 лет как государственно-частное партнерство!!!
реально - мародерство -накрутки по 1000% на заказах, которые можно делать на военных укрзаводах. да енти заказы и делались на ентих же заводах, только по заказу ентих камерсантов, которые типа выиграли тендир.
гладковские -ленкузни - тому пример.
4 дирехтура укртанковых зпаводов под уголовкой.
все 4.

пример - рюкзаки авакова - шили по 240 грн-
продавали государству по 2800 грн - навар 20 кратный =2000%.

и во всем так - было видно по выставке.

а реально - нихрена НЕТ -
радио военного Нет,
беспилотников - Нет,
....нихрена,
только красят в зеленый цвет совеское старье.
и то облупленное

ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3142806
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Порошенко з колін підняв Украііну. Навіть не з колін а з попелу-пороху. Потім створив армію яку сам одів і озброіів. Зупинив оккупантів, зробив Украііну однією з самих багатих та сильних краіін світу! А Зєлєнский ***** взяв і за тиждень все просрав!! Доколє!!! Верніть нам Порошенку!!
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ОПК не может руководствоваться только чьими-то частными интересами, а интересы государственные определяет власть. О наличии в Украине какой-то частной оборонной промышленности просто слушать смешно - тем более слушать стоны ее "частных создателей" о развале всего намозоленного ими за годы независимости. Даже если допустить, что кому-то каким-то образом "в сложных постсовковых условиях" удалось самостоятельно создать производство военной техники или вооружения, во время войны все такие производства должны быть мобилизированы в первую очередь.
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"Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов" - всё так и будет - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
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