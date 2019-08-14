 Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав підприємець, експерт у сфері ОПК Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.
"Був учасником групи фахівців в питанні ОПК, досить довгий період. Всі різні, амбіційні, але розуміли нагальність змін майбутнього оборонної галузі, яка в Україні, всупереч війни - стрімко занепадала. Хтось сперечався, а хтось навпаки погоджувався, склад змінювався, люди притиралися, але всі досвідчені професіонали: економісти, інженери, бізнесмени, військові, дипломати, виробники ОПК, АЛЕ! не політики. Група направляла звернення, аналітику, роз’яснення і плани до Офісу Президента, в РНБОУ .. (прізвища - їх конфіденційність). Тут писав тільки про "точкові"- технічні проблеми, що не стосувалися складних: корпоратизації, стратегії і головне - філософії сприйняття владою цінності ОПК - як сутності існування Державності в країні, в який багато ворогів і "зазирателів" та немає друзів, готових підставити плече. Останні тижні були публічні виступи "зовсім нових" народних обранців, які не воювали, не виробляли, не вкладали, не керували в Україні нічим, навіть віддаленим до ОПК, і виявляється...що структура національної безпеки, а саме іі частина ОПК - "НЕ ПОТРЕБУЄ ЗМІН, а тільки деякі підходи" і там, в цілому, все добре (???)", - заявив він.
"Тому тепер мені зрозуміло, що наступні 1,5-2 роки, гасла в ТВ і медіа будуть продиктовані не економікою та викликами національної безпеки, а міжособистісними відношеннями та індивідуальним наближенням окремих осіб до Президента. На превеликий жаль, Україна зразку серпня 2019 року, виявилася приречена мати не три-чотири, як могло задаватися нам під час виборів "Нових", а всього два і найгірших сценарії: 1-й нездатний, 2-й малоймовірний", - зазначив Носов.
"У разі НЕЗДАТНОГО СЦЕНАРІЮ (все залишається як є), особи-розпорядники оборонних бюджетних коштів, продовжать домінувати, тобто:
- корупція поширюватиметься, прозорість прагне нуля;
- якість національної зброї продовжує втрачати свою ефективність у світі, що розвивається;
- попит іно-замовників, тобто ринки валютного збуту, втрачатимуться;
- кількість, що випускається зменшуватиметься, ціні зростатимуть;
- можливості бойового застосовування нашої зброї - звужуватимуться.
У разі МАЛОЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ (холдингова трансформація):
- Розвиток оборонних технологій можливий буде тільки для окремих, і при цьому незатратних, зразків озброєння, та тільки завдяки окремим приватним виробникам;
- Наші міжнародні союзники, (якщо вони ще є?), не розглядатимуть Україну як державу промислового потенціалу, тобто вона не матиме шансів стати СУБ’ЄКТОМ будь-якого міжнародного процесу європейської безпеки.
У цих умовах, закінчую "активнічати" щодо національної безпеки та ОПК, бо сенс патріотично-професійної думки, доказів і боротьби втрачений. Здається це було марним", - резюмував він.
А на склад стволы как попали , материализовались из воздуха ??
.
Цигаркові фабрики мали б шанс перейти не випуск набоїв у ті часи, коли гладкоствольні рушниці заряджалися "набоями" у вигляді паперового циліндрика з димним порохом.
Та на момент, коли появилися перші цигаркові фабрики, зброя була уже нарізною. казнозарядною і використовувалися унітарні потрони з латунною гільзою і капсюлем.
Зє!біли є зє!білами по просто тупі невігласи!
Таким можна впарити все що завгдо, будь-яку абсолютно безглузду вигадку і вони, навіть зрозумівши, що їх пошили у дурні, все одно захищатимуть того, хто їх обдурив, бо вважають, що визнавши помилку вони визнають себе ідіотами!
Кожен "домальовував" невнятні посили Зєєєлі.
Коли той казав: "Треба вирішити в решті решт питання з землею", - одні думали, що землю не будуть продавати, а інші, що її продавати будуть
Коли воно казало "саджати будемо", - одні думали що сєпарів, інші, що "майдаунів" а треті що директора жеку і всі бігли голосувати за "Зє!"
Їм не вдалося одурити тих, хто світ сприймає адекватно, хто не вірить нікому крім власного здорового глузду і тих знань, що вони отримали самі і перевірили на практиці.
Таких у будь-якому суспільстві меншість, але саме на цих людях це суспільство тримається.
Сильних менше ніж слабких.
Я бы очень хотел посмотреть как на подобном оборудовании будут делать патроны
https://www.youtube.com/watch?v=hwwGixhOMro
Цікаво яким чином їх можна було робить?
Коротко про тех процесс для цигарок
стрічка з бобини подається на скручувальний автомат, скручує паперову трубку, вставляється фільтр, в трубку подається тютюн і до пакувального пристрою.
Для патронів
1. Корпус патрона, мідна гільза утворена процессом деформації витяжки.
2. Яким чином має вставлятись куля, на якому єтапі в тех процесс для цигарок?
3. Як має вставлятись капсула?
4. При виробництві зброї, зовсім інші вимоги до техніки безпеки. Транспортування навіть готових патронів таким чином це як мінімум вибухонебезпечно.
Що це означає? Різні показники при спрацюванні капсуля створюють початково різний тиск та температуру; далі починається горіння пороха теж з різними залежно від партії тиском та швидкістю горіння; гази починають штовхати кулю чи снаряд які в стволах з відхиленнями від заявленого калібру створюють різний опір; до того ж, невелика різниця в вазі призводить до відмінностей в швидкості руху проектила, це все веде до неоднорідної внутрішньої балістики, яка в свою чергу призводить до розходженнях у зовнішній балістиці. Як результат куля чи снаряд попадають десь сюди. Точність відібраних трьохлінійок для снайперських цілей була 8см на 100 метрів (більше 3 кутових хвилин!), можна тільки уявити точність валових гвинтівок і вміння солдат вразити ворога з такої зброї. А майстерність стрілка як раз залежить від здатності раз за разом повторити постріл. Стрілкам доводилося прилаштовуватися до кожної нової партії набоїв, як для гвинтівок так і для гармат. Може тому і робилися ставки на щильність вогню, а не на його точність. Тому і потрібно було сотні мільйоні набоїв для ручної зброї та мільйони для артилерії.
******** завод з виробництва набоїв може розміститися в шкільному спортзалі ще, таку саму територію займе виробництво гільз та куль.
Десь так виглядає найновіше в Хорватії підриємство з виробництва набоїв для стрілецької зброї в Узіці біля Пожеги.
Подпись - Непонятно Кто.
МОжет просто контролировать процесс от создания заказа и до поставки в ЗСУ.
А я всё равно за Третий Майдан и быструю - в три дня зачистку Украины от коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов у власти в Украине, бо иначе Украина никогда не будет процветать. Уверен окно возможностей у Майдана скоро появиться.
.
Шоу вместо работу.
Сваты вместо армии.
ОООО ВИДНО ДУХ БИЗНИСМЕНААА!!!!!
толькочастные!!!!!
звучало енто5 лет как государственно-частное партнерство!!!
реально - мародерство -накрутки по 1000% на заказах, которые можно делать на военных укрзаводах. да енти заказы и делались на ентих же заводах, только по заказу ентих камерсантов, которые типа выиграли тендир.
гладковские -ленкузни - тому пример.
4 дирехтура укртанковых зпаводов под уголовкой.
все 4.
пример - рюкзаки авакова - шили по 240 грн-
продавали государству по 2800 грн - навар 20 кратный =2000%.
и во всем так - было видно по выставке.
а реально - нихрена НЕТ -
радио военного Нет,
беспилотников - Нет,
....нихрена,
только красят в зеленый цвет совеское старье.
и то облупленное
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3142806