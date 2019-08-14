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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
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Все про:Рабінович (99) мова (382) Разумков Дмитро (135)

 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Перший номер у списку "Слуги народу" Дмитро Разумков і нардеп від "Опоблоку" Вадим Рабінович посперечалися про можливість використовувати російську мову під час підготовчого засідання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суперечка почалася після спроби Рабіновича говорити російською мовою під час обговорення одного з питань порядку денного засідання.

"Мої виборці говорять російською мовою", - мотивував Рабінович свої дії.

У відповідь Разумков закликав не порушувати регламенту і пригрозив, що звернеться до співробітників апарату парламенту відключати мікрофон в таких випадках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142803
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы не знают что сказать. То сын Порошенка не знает ни слова по украински. То Розумков топит за украинский язык. . Вот это поворот...
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Вообще не понимаю как враг Украины Рабинович спокойно сидит в украинском парламенте в стране которуюю он ненавидит. Хочется просто дать ему молотком по черепу
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А что, нормально Разумков опустил в говно ребе новича. Мне это нравится.
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Лагидна Украинизация) А то Беларусы мне говорят мол у вас язык мелодичный и приятный а наш беларуский не нравится нам! Ну тогда ждите что скоро станите беларуский краем а Лукашенко станет губернатором!
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Простенькая програмулька, типа для составителей кроссвордов, в любом языке, сможет отыскать свои специфические слова отсутствующие во всех других родственных диалектах.
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Русский язык вообще состоит из чужих слов! На процентов 40 из тюркских
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Рабінович має сидіти в тюрмі, це тіло не має перебувати в українському парламенті.
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Оце кодло - "Отчизну Продам За Ху?ла" терміново відправити у Сєвєродвінск..на допомогу
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Будет что ему предявить сядит! При Петки и Югике ни сели! Как раз в разгар сепаратизма
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то есть депутат от берегово может общаться на венгерском? а если человек русского не понимает то как он поймет этого лысого дядьку?))
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"Мои избиратели говорят на русском языке"

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То й балаболь з своімі ізбіратєлями на расєянскому нарєчії,телепень! Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 8648
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Порохоботы не знают что сказать. То сын Порошенка не знает ни слова по украински. То Розумков топит за украинский язык. . Вот это поворот...
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и кацапы вродь тебя профессионально воняют с утра... говоришь "сын Порошенка не знает ни слова по украински"? серьёзно? да? а сам-то ты на слух украинский понимаешь? Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 1256
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Ты не в теме? Однако, это странно...То, что сынок потроха не знает ни слова по украински, то об этом есть интервью самого Мишутки на Ф-ке, смотреть не пересмотреть...Порохоботам нужно знать своих хероев в лицо...
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нагло врёшь в глаза.
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А ты при чем к моему разговору с порохоботствующим элементом?
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лещенко подстилка мародёра порошенка
и его дядываявалого сынка
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ну и где там про "ни одно слово"? а, брехло кацапское?
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Чуєш, дебіле, послухай ше раз, хоча до такого чмиря як ти не дійде і на 20 раз...

І ше, ти пишеш кацапською х ольгіно, а мене обзиваєш ? У тебе з головою біда чорна!
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не крути жЁпой, хамло кацапское!

Не кацап, говоришь? Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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ты, деточка, напиши, что сказала журналистка. только и всего.
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Та яка там біда- звичайний глод з соєю!
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Опудало, нумо стару пісню про 70 символів!)))
Я тобі давно казав- опануй навички бодай двірника, бо з голоду помреш!))))

https://www.youtube.com/watch?v=v-yJKbg5znw
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подгорает, "украинец" фейковый? это хорошо! а делов-то на копейку... если б мог, канешна... Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2965
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Та в вас не тільки підгорає- палає, аж гай гуде!


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Невероятно, да? Разумков депутат украинского Парламента, требует говорить по украински !
Ето, если бьі спикер Государсвенной Дурьі россіі, требовал говорить по русски !
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А про рускагаварящу жидяру ригоЖопоблоківську, котрий парить русскій язиг, що скажеж? Чи в твоїй методичці стоїть завдання змістити акцент з ригожопоблоку на Пороха в будь-якому випадку?
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Порох ясно сказал, что поддержит все инициативы Зе, связанные с независимостью Украины, укрепления украинской речи, вступления в НАТО и ЕС. Что не понятно?
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Рабинович подлежит экстирпации из общества и погружения тела в нужник.
Ему нужно (в порядке исключения разрешить говорить на идиш. А переводчика пусть содержиьт сам. Болт ему в хайло, а не русский язык. Потому что он пархатый!
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Мне в сети попалась инфа, что у слуги урода 87% депутатов имеют отца-адвоката.
Им хватит голосов, чтобы идиш сделать вторым государственным.Их хозяин, КАЛ омойский наверное, не будет против. Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2266 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2266 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2266
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КалАмойскому сейчас самое время подумать о своей шкуре....Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить...И чем быстрее, тем лучше.
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А что, нормально Разумков опустил в говно ребе новича. Мне это нравится.
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Вообще не понимаю как враг Украины Рабинович спокойно сидит в украинском парламенте в стране которуюю он ненавидит. Хочется просто дать ему молотком по черепу
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когда вадик кукарекает про "хватит воровать", это ))), каждый может посмотреть его биографию. в 1979г был арестован и осужден за хищения госимущества в особо крупном размере, более 200 тыс рублей СССР, это в 5 раз больше, чем советский гражданин зарабатывал за всю жизнь. приговорен к расстрелу. за то, что взял всю вину на себя, и не потянул номенклатуру, заменили на 15 лет. отсидел 10 в колонии № 12. там опустили, выполнял самые грязные работы. вступилось мировое еврейское закулисье, создали приемлемые условия, каптерщик. вышел в перестройку. погнал контрабас из рашки. туда металлы, назад гсм. гражданин израиля.
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Также, как и мародерский папа. Тоже сидел за хищения. Но, видать, спрятать успел...
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То шо пропонує Рабинович?

Штейт а міме, хейст зі Сурке
Ин ба ір се штейт а урке
Ин ді урке шлепт ба ір дос гелт.
Зи лойфт агер зі лойфт агін
Шо ви прісталі, гражданін!
Аз а нахал, сіз ніт гезейн дер велт...
Ді міме Сурке вілт зіх немен а білєтік
Ой ніт гестаєвет ба ір дем портмонетік
Ин моментальне верт а гройсер квітчерай
Бренен зол дер киевер трамвай
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Тут полностью согласен с Разумковым.
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И шо это отменяет закон или рабинович выше закона ведь он таки с цадиками и ребе порешал в Иерусалиме Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 4161
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Це ж треба..
Сам розумков ще до виборів говорив те саме що і рабінович.
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голоса 74% биомассы с пещерными лошунгами "астанавить вайну, время сажать" и т.п. они взяли, теперь им надо как-то работать и для этого нужна поддержка умных людей - 24%, поэтому будут теперь заигрывать с интеллектуальной элитой.
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Разумков сразу говорил пока не на гос службе говорит на русском, в раде будет на украинском, тут скорее его личный плюс в карму. Да и так спекулировать кто умный, кто интеллектуальной элитой бесполезно, все уже почувствовали 5 лет управленческие способности определенных "интеллектуалов".
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Среди моего круга, круга умных людей, народ нормально себя чувствует, "зубажиння" не наблюдают, Петей довольны.
А мнение плебса с интеллектом шимпанзе (74%) у которого вечно все вокруг виноваты - мне не интересно.
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Рабинович при Совке ходил под
подрастрельной статьей (воровал у Государства эшелонами), это не шапки сбивать
как Янык… и сегодня бабулькам (и молодым с мозгами бабулек) Ребе рассказывает
как надо жить…. Вата мозга.
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Якщо не помиляюся то він і сидів ще. Але це не точно
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А лохторату голосовавшему за него пофиг. Я удивляюсь не ворам которые сидят у власти а рабам которые за етих самых воров голосуют.
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Вперше аплодую Разумкову. Далі побачимо. Сподіваюсь на таке продовження.
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Та всі знають, шо для соєвих краще медведчуковські, все ж таки партнери.
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Та всі знають, що для зєбілів немає нічого кращого як Вофку Сцикуна в дупу цілувати
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А чего у него рука трясется, левая, когда на кнопушку нажимал.
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Місце злодія і рашистського наймИта "Жолудя" не у Верховній Раді, а на гіляці дуба. І припинимо всі непотрібні суперечки
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рабинович это ушлепок, у которого в совке была высшая мерая, но он отмазался тем, что закосил под дурачка, а ведь он таким и является.
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Если бы Рабинович был бы депутатом на своей исторической родине, то иврит тоже надо было учить, хотя там тоже есть русскоязычные избиратели, но только в Украине можно ему так наглеть.
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Рабинович, когда баллотировался, в ВР знал, что государственный язык украинский и что все на украинском языке. Теперь он включил дурку. Если он так хочет на русском языке, тогда ему необходимо было баллотироваться в российскую думу. Там все на русском и там все его единомышленники, которые ненавидят Украину и поддерживают войну. Поэтому поддерживаем, что только он заговорит на русском, сразу отключайте его выступления.
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рабинович же не из космоса свалился.его выбрали сколько там процентов жителей с паспортами Украины, но считающие что Украина не должна быть свободной страной,вот в чем проблема, а не в Рабиновиче.Одного Рабиновича можно было просто раздавить как таракана и конец.
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Так твои избиратели, лысый ублюдок,еще и матом ругаются. Давай-загни с три этажа.
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срал я на зелика и на разумакова. Но вы ЗЕЛИБОБЫ ВЫБРАВШИЕ ЭТО! Теперь суки прикинулись шлангами? Глава молодежного крыла Партии Регонов, посылает нас всех на%уй со своим украинским языком. Этот человек завтра возглавит большинство в раде. Нет не самую болшую парти., хотя и это тоже, но именно большинство и докупится до конституционного большинства..
Шо вы на это скажите не разу не зомбануте тв-ящиком?..Хотя ваш ответ, пробитых мудил я и так знаю.
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Надо быть выбрать товарища постарше, примером основателя Партии Регионов?
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Лайк таки заслужил порохобот а где еще можно ваши труды переглянуть?
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Ги ги ги... Але файно у вати пукан палає...
А де ж трикольор біля поганяла? Двоголова ощіпана курка!
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я не юзаю прокси. В отличи от вас лахтинских перевертнів.
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Лучше уже на иврите. Большинству в Раде понятно.
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Два "українці" сперечаються за українську мову...
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"За життя" ведут себя так, как будто обладают каким то влиянием в Раде. Скоро выяснится, что никаким.
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цікавий поворот... от й хто та й що та йкому затиснув
думай-ТЕ
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Рубинович, твои избирателе говорят на русском. татарском, бурятском и многими другими языками, нет проблем, но слушать должны украинскую речь.
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В высшем законодательном органе Украине какой-то Рабинович хочет говорить на языке оккупантов. Нельзя это допустить
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нормас, кондома на место сразу надо ставить!
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Зрада мать його... Зрада... Як це агент кремля Зе заставляє щирого патріота рабіновіча українською розмовляти???

На майдан... Засчитим.... Бть а кого від кого засчітім? Бо я вже заплутався де агенти кремля, а де патріоти?
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Может Рабиновичу переехать жить в наваросию за которую он все время топит? Или в крым за окупацию которого он так радовался
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Через обмінний фонд? Замість Сєнцова? Гарна ідея.
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у єврейської щелепи проблема з мовою, як у цього губастенького російськомовного хлопчика

Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 8205
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איזה עסק, ואדיק, המצביעים שלך מדברים עברית. Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 5083 ( Шо за мансы Вадик, твои избиратели говорят на иврите)
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Табірний стукач Вадік прозріє, коли з нього більшостю знімуть недоторканість і заарештують прямо в залі засідань Ради. Колимських "курортів" йому ніхто гарантувати не буде, але кашла з шльонки пан попоїсти ще встигне
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Постановочное действо рассчитанное на лохов.
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Очередная порция мочи зебобикам -того разумкова еле заставили на заседаниях на мове говорить, а тут оно на рыгосепараста наехало.. зебобы, когда вы напьетесь или захлебнетесь зесцаками? А то, реально, вы -жалкое зрелище
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