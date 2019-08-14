 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суперечка почалася після спроби Рабіновича говорити російською мовою під час обговорення одного з питань порядку денного засідання.
"Мої виборці говорять російською мовою", - мотивував Рабінович свої дії.
У відповідь Разумков закликав не порушувати регламенту і пригрозив, що звернеться до співробітників апарату парламенту відключати мікрофон в таких випадках.
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То й балаболь з своімі ізбіратєлями на расєянскому нарєчії,телепень!
и его дядываявалого сынка
https://www.google.com/amp/s/ukranews.com/ua/amp/news/647768-syn-poroshenka-rosijskoyu-movoyu-rozpoviv-pro-******-do-move
На 20 сек.
І ше, ти пишеш кацапською х ольгіно, а мене обзиваєш ? У тебе з головою біда чорна!
Не кацап, говоришь? Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
Я тобі давно казав- опануй навички бодай двірника, бо з голоду помреш!))))
https://www.youtube.com/watch?v=v-yJKbg5znw
Ето, если бьі спикер Государсвенной Дурьі россіі, требовал говорить по русски !
Ему нужно (в порядке исключения разрешить говорить на идиш. А переводчика пусть содержиьт сам. Болт ему в хайло, а не русский язык. Потому что он пархатый!
Им хватит голосов, чтобы идиш сделать вторым государственным.Их хозяин, КАЛ омойский наверное, не будет против.
Штейт а міме, хейст зі Сурке
Ин ба ір се штейт а урке
Ин ді урке шлепт ба ір дос гелт.
Зи лойфт агер зі лойфт агін
Шо ви прісталі, гражданін!
Аз а нахал, сіз ніт гезейн дер велт...
Ді міме Сурке вілт зіх немен а білєтік
Ой ніт гестаєвет ба ір дем портмонетік
Ин моментальне верт а гройсер квітчерай
Бренен зол дер киевер трамвай
Сам розумков ще до виборів говорив те саме що і рабінович.
А мнение плебса с интеллектом шимпанзе (74%) у которого вечно все вокруг виноваты - мне не интересно.
Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков
Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков
І це лише новини, посилання на які є у цій статті.
подрастрельной статьей (воровал у Государства эшелонами), это не шапки сбивать
как Янык… и сегодня бабулькам (и молодым с мозгами бабулек) Ребе рассказывает
как надо жить…. Вата мозга.
Шо вы на это скажите не разу не зомбануте тв-ящиком?..Хотя ваш ответ, пробитых мудил я и так знаю.
А де ж трикольор біля поганяла? Двоголова ощіпана курка!
думай-ТЕ
На майдан... Засчитим.... Бть а кого від кого засчітім? Бо я вже заплутався де агенти кремля, а де патріоти?