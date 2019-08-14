 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суперечка почалася після спроби Рабіновича говорити російською мовою під час обговорення одного з питань порядку денного засідання.

"Мої виборці говорять російською мовою", - мотивував Рабінович свої дії.

У відповідь Разумков закликав не порушувати регламенту і пригрозив, що звернеться до співробітників апарату парламенту відключати мікрофон в таких випадках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков