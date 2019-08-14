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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2398) медицина (766) реформи (1625) Супрун Уляна (504)

 Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським та представниками Офісу Президента, де обговорювали продовження реформи медицини.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Супрун розповіла перед засіданням Кабінету Міністрів, відповідаючи на запитання журналістів, чи велися з нею переговори щодо продовження роботи на посаді міністра охорони здоров'я.

"Була зустріч із Президентом, з людьми з Офісу Президента. Але ми в загальному обговорюємо ідею, щоб трансформація (медицини. - Ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала", - зазначила Супрун.

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Супрун зауважила, що зустріч відбулася цієї неділі, 11 серпня.

Стосовно її роботи в новому уряді в.о. голови МОЗ зазначила: "Щодо нового уряду - я думаю, що це питання до представників Офісу Президента і партії "Слуга народу", бо вони ті, хто формує новий уряд".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142802
 
   
 Топ коментарі
 
Уляна ласково пояснила детишкам от политики некоторые суровые реальности жизни.
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Тебя забыли спросить, да.
На Лахте сегодня на обед макароны, не ?
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Встретиться, еще не значит жениться. Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 7320
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Уляна ласково пояснила детишкам от политики некоторые суровые реальности жизни.
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Эта хиппанутая?Пусть лучше идёт жить коммуной с Тодуровым и Богомолец, дитя Вудстока)))
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Тебя забыли спросить, да.
На Лахте сегодня на обед макароны, не ?
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У нас в Мельбурне - не знаю, может где и продаётся. Не в нашем районе.
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Уляна Супрун - биолог и медик, с двумя университетскими образованиями, и громадным опытом управленческой работы в медицине.
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Поэтому будет вечно вести за ручку мальцов, залезших в коридоры власти. Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 7998
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Какая цепь ассоциаций, родила в Вашем межушном ганглии, такой вопрос ?
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Биолог, работающий радиологом?Как по мне, то это слишком мало для того, чтобы претендовать на министерское кресло.
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Не вопрос. Вот уклонист от призыва, без военного образования, и без опыта военной службы - самое оно на пост Главковерха ВСУ.
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Есть как минимум один момент. Того, о ком вы написали, был выбран избирателями. Должность же министра (или и.о.) выборной не является.
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Есть как минимум момент: население, сделавшее такой выбор, нуждается в поголовном психическом освидетельствовании.
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Так вам и карты в руки. Сами займётесь или с группой единомышленников?
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Это была ваша идея: выдавать массовое помешательство за "народное волеизъявление".
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Ну так опять же, у вас куча дел теперь, обращайтесь ко всем тем международным наблюдателям, которые присутствовали на выборах, и объясняете им, что это не выборы были, а помешательство. Займётесь?
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Это тупиковый путь. Гораздо продуктивнее будет отстранение Зеленского от должности по совокупности нарушений Конституции и других законов Украины, которые исчисляются десятками. Просто нужный момент ещё не настал. Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 7597
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Кстати, население очень довольно реформой. Более 75% подписали декларации с семейными докторами.
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Конечно. Можно не выбирать себе врача по государственной системе.
ХодИте в частную клинику.
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мордва, подзавали свое черное брехливое лахтинское ....рот
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баран винторогий,в Украине не было и нет никаких платных ботов,заруби это себе на носу топориком (фу,какая мерзкая хрюсская поговорка)
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Да не скигли ты, гарик-перегарик, смотреть противно. Обосновать речёвку о том, что я Лахтинский, есть чем?
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Что тут обосновывать, если ты хрюкаешь ,как свинья, хвостик как у свиньи, да и выглядишь,как свинья,то кто ты?
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Свин у нас только один в Украине. И свинарчуки-пророки его.
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Вашу сибирь это точно ждёт.
Сибир наса, китайский!
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Вивчають "святі відходи" ...поки їх не з'їли ...
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Как можно обсуждать реформы в медицине с профессиональным клоуном .. ??? Пани Супрун , КАК ??? Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 6885 .
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Видимо, рекомендовала чаще матюкаться? Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 5322
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оставить в правительстве это и.о. министра будет большой ошибкой..впрочем как и министра внутренних дел..
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*почему я мордва лахтинская,почему я мордва лахтинская*,- вот именно поэтому в том числе
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кем меня боты только не называли за 14 лет..
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Супрун респект за вьідержку и профессионализм !
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Эта бесконечная медреформа - как вялотекущая шизофрения.
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