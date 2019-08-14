 Супрун розповіла про зустріч із Зеленським, на якій обговорювалося продовження реформи медицини

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Супрун розповіла перед засіданням Кабінету Міністрів, відповідаючи на запитання журналістів, чи велися з нею переговори щодо продовження роботи на посаді міністра охорони здоров'я.

"Була зустріч із Президентом, з людьми з Офісу Президента. Але ми в загальному обговорюємо ідею, щоб трансформація (медицини. - Ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала", - зазначила Супрун.

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Супрун зауважила, що зустріч відбулася цієї неділі, 11 серпня.

Стосовно її роботи в новому уряді в.о. голови МОЗ зазначила: "Щодо нового уряду - я думаю, що це питання до представників Офісу Президента і партії "Слуга народу", бо вони ті, хто формує новий уряд".