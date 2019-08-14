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Все про:бюджет (643) бурштин (334) Держгеонадр (41)

 Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів інвестицій, - Держгеонадра

Держава має інвестувати близько 20-30 млн грн для проведення геологічного вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину та подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Державної служби геології і надр України Олег Кирилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам - потенційним надрокористувачам на електронних торгах", - сказав Кирилюк.

За його словами, проведення електронних торгів - це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.

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Керівник Держгеонадр також наголосив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.

"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток - це легалізація ринку. І найважливіше - це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за незаконний видобуток, піску, вугілля тощо", - додав Кирилюк.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142800
 
 
 Топ коментарі
 
Не може бути ніякої легалізації знищення природи! Видобуток бурштину передбачає не тотальне знищення поверхні Землі, а викопування бурштину на певних ділянках, промисловим способом - драгами, а потім рекультивація цих ділянок, водовідведення, вирівнювання і засадження деревами! А місцеві хочуть видобувати бурштин дикунським вимиванням піску, після якого лишаються жахливі ями на десятки метрів вглиб і в ті ями потрапляють дики тварини та люди і гинуть в них! ніхто ті ями не закопує і не відновлює поверхню грунту! Дії бурштинокопачів це диверсія та злочин і ніякої легалізації таких дій бути не може, а може бути тільки розстріл на місці!
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це ж копійки - якійсь мільйон доларів - вже б скинулись , зробили і забули . Якби хотіли.
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Превратили волынские леса в грязную лужу, ублюдки и никто не понес наказания.
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Не може бути ніякої легалізації знищення природи! Видобуток бурштину передбачає не тотальне знищення поверхні Землі, а викопування бурштину на певних ділянках, промисловим способом - драгами, а потім рекультивація цих ділянок, водовідведення, вирівнювання і засадження деревами! А місцеві хочуть видобувати бурштин дикунським вимиванням піску, після якого лишаються жахливі ями на десятки метрів вглиб і в ті ями потрапляють дики тварини та люди і гинуть в них! ніхто ті ями не закопує і не відновлює поверхню грунту! Дії бурштинокопачів це диверсія та злочин і ніякої легалізації таких дій бути не може, а може бути тільки розстріл на місці!
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На миллиарды уже украли и вывезли, делают экологическую катастрофу на миллиарды, а этот деятель за какие-то несчастные 20-30 миллионов стенает., покрыватель янтарной мафии. Отмазка детская, при таком разворовывании.
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Мало нагадили? Ещё и деньги на это давать?
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Достали со своей легализацией.. это будет бумажонка по 1000 грн. в месяц, официально разрешающая делать то же, что и раньше?
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це ж копійки - якійсь мільйон доларів - вже б скинулись , зробили і забули . Якби хотіли.
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до такого навіть Пеця не допер. Щоби на потоки сісти, та й ще з лохів 20 лямів зняти...
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"копеечные проекты никому не нужны
там воровать нечего" С)
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какие сумашедшие деньги для гос-ва)))) ща деньги будут искать 5 лет
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Потратить 20 30 млн. и зарабатывать во 100 раз больше, но в нашего государства в этом и проблема, ума не хватает?!
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зачем георазведка там, где уже все разведано копателями?
лицензия на добычу (с указанием точных границ квадрата), контроль за количеством (не борзеть), приемка-хранение-реализация добытого и обязательное условие - потом все места добычи привести в Божеский вид (или срубить деньги на это...типа эконалог)
если бы сильно захотели...сделали б.... да только ж не хотят чтоб шло в казну, выгоднее "крышам", кротам и осликам-перевозчикам
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новые схемы.... прошлым виртуальным "барыгам" не доносили, а эти, реальные барыги пархатые, хорошо обрезанные и очень хитрые, не пропустят ни копейки мимо кассы.
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Какая легализация ? Там , где только прибыль ? Это должны делать только госорганизации под жесточайшим контролем.
Только в нашей стране добыча янтаря оказывается убыточным делом....
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