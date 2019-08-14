 Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів інвестицій, - Держгеонадра

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Державної служби геології і надр України Олег Кирилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам - потенційним надрокористувачам на електронних торгах", - сказав Кирилюк.

За його словами, проведення електронних торгів - це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.

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Керівник Держгеонадр також наголосив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.

"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток - це легалізація ринку. І найважливіше - це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за незаконний видобуток, піску, вугілля тощо", - додав Кирилюк.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.