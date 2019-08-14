 Легалізація видобутку бурштину вимагає 20-30 мільйонів інвестицій, - Держгеонадра

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Державної служби геології і надр України Олег Кирилюк, передає Цензор.НЕТ.
"Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам - потенційним надрокористувачам на електронних торгах", - сказав Кирилюк.
За його словами, проведення електронних торгів - це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.
Керівник Держгеонадр також наголосив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.
"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток - це легалізація ринку. І найважливіше - це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за незаконний видобуток, піску, вугілля тощо", - додав Кирилюк.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.
там воровать нечего" С)
лицензия на добычу (с указанием точных границ квадрата), контроль за количеством (не борзеть), приемка-хранение-реализация добытого и обязательное условие - потом все места добычи привести в Божеский вид (или срубить деньги на это...типа эконалог)
если бы сильно захотели...сделали б.... да только ж не хотят чтоб шло в казну, выгоднее "крышам", кротам и осликам-перевозчикам
Только в нашей стране добыча янтаря оказывается убыточным делом....