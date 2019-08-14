 Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це перед початком засідання підготовчої депутатської групи заявив її голова, народний депутат від партії "Слуга народу", Дмитро Разумков.

"Ці питання в нашій пропозиції були теж озвучені. Але ми пропонуємо створити не окремий комітет, а комітет, до відання якого мають належати ще деякі питання, пов’язані з національними меншинами та правами людини", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 9 серпня партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у майбутній Верховній Раді 9-го скликання із 27 до 22.

"Слуга народу" пропонує створити такі комітети ВР: комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань бюджетних відносин, комітет з питань економічного розвитку, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, комітет з питань освіти, науки та інновацій, комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, комітет з питань цифрової трансформації, комітет з питань правової політики, комітет з питань аграрної та земельної політики, комітет з питань антикорупційної політики, комітет з питань правоохоронної діяльності, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, комітет з питань інфраструктури, комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, комітет з питань екологічної політики та природокористування, комітет з питань свободи слова, комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом, комітет з питань соціальної політики.

Сьогодні у Верховній Раді відбувається друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорюють питання розміщення фракцій у залі та предмет відання комітетів.

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