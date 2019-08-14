 Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це перед початком засідання підготовчої депутатської групи заявив її голова, народний депутат від партії "Слуга народу", Дмитро Разумков.
"Ці питання в нашій пропозиції були теж озвучені. Але ми пропонуємо створити не окремий комітет, а комітет, до відання якого мають належати ще деякі питання, пов’язані з національними меншинами та правами людини", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 9 серпня партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у майбутній Верховній Раді 9-го скликання із 27 до 22.
"Слуга народу" пропонує створити такі комітети ВР: комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань бюджетних відносин, комітет з питань економічного розвитку, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, комітет з питань освіти, науки та інновацій, комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, комітет з питань цифрової трансформації, комітет з питань правової політики, комітет з питань аграрної та земельної політики, комітет з питань антикорупційної політики, комітет з питань правоохоронної діяльності, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, комітет з питань інфраструктури, комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, комітет з питань екологічної політики та природокористування, комітет з питань свободи слова, комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом, комітет з питань соціальної політики.
Сьогодні у Верховній Раді відбувається друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорюють питання розміщення фракцій у залі та предмет відання комітетів.
модового місяцямедових ста днів ЗЕ і Богдана, зараз поки що статевимитьфу.., політичними ексцесами, на це не вистачає часу.
13 год ·
Скрипач не нужен. Крылатая фраза из кинофильма "Кин-дза-дза!" как нельзя точно характеризует скоропостижное увольнение Романа Безсмертного спустя всего 36 дней его второй каденции в минском формате.
Безсмертный не нужен, потому что оказался слишком профессиональным, чересчур принципиальным, чрезмерно патриотичным. Его уволили как ненужный, отработанный материал; просто выбросили на улицу, сообщив о высоком монаршем решении через СМИ.
Впрочем, увольнение в худших традициях одетого в малиновые пиджаки постсовка это ещё мелочи. Роман Безсмертный никогда не был ястребом, и всегда выступал за мир. Но если и такой, "травоядный" и почти капитулянский мир по версии Безсмертного нам не нужен, то трудно даже вообразить, к чему нас готовят.
Інша справа Роман Безсмертний. Представник Кучми в Раді з 1997 по 2002го, що покривав всі кучмівські злочини у його найбільш реакційний період, раптово став "занадто принциповим і патріотичним". Але на відміну від українофоба Кас'янова - таки україномовним.
а між Кучмою та Симоненко.
Ти тоді за Симоненка голосував чи за Кучму ?
Георгий Тука
@tuka_george
·1 ч
Віддати під контроль Медведчука Комітет ВРУ «з реінтеграції» всеодно, що стрелити з АК собі в ногу! Точніше - з гранатомету в голову! В голову нації!
вопрос лишь во времени.
после 5-летней поросенковской вакханалии - надо спасать всю Украину, а не за бюджетные деньги всякие комитеты для сепарни создавать..
и тамада там Слуга чужого народа..
Євгеній Шпаргало
@EugeneShpargalo
·22 ч
З приводу сьогоднішнього указу Зе, який спрощує московитам отримання громадянства. Згадали б, що про таких втікачів з Московії в Україну писав Павло Скоропадський в спогадах. Спочатку вони все тут хвалять, а потім кажуть, що Україна - це "вздор" і пора творити "єдіную роіссю".
А я думал, что комитет по вопросам обороны и безопасности.
За допомогою ось цього...