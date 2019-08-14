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Все про:ВР (5315) Донбас (12747) Разумков Дмитро (135) Слуга народу (220)

 Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков

Партія "Слуга народу" пропонує, щоб до відання комітету з питань прав людини і національних меншин були віднесені і питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це перед початком засідання підготовчої депутатської групи заявив її голова, народний депутат від партії "Слуга народу", Дмитро Разумков.

"Ці питання в нашій пропозиції були теж озвучені. Але ми пропонуємо створити не окремий комітет, а комітет, до відання якого мають належати ще деякі питання, пов’язані з національними меншинами та правами людини", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 9 серпня партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у майбутній Верховній Раді 9-го скликання із 27 до 22.

"Слуга народу" пропонує створити такі комітети ВР: комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань бюджетних відносин, комітет з питань економічного розвитку, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, комітет з питань освіти, науки та інновацій, комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, комітет з питань цифрової трансформації, комітет з питань правової політики, комітет з питань аграрної та земельної політики, комітет з питань антикорупційної політики, комітет з питань правоохоронної діяльності, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, комітет з питань інфраструктури, комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, комітет з питань екологічної політики та природокористування, комітет з питань свободи слова, комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом, комітет з питань соціальної політики.

Сьогодні у Верховній Раді відбувається друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорюють питання розміщення фракцій у залі та предмет відання комітетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142798
 
 
 Топ коментарі
 
Вопросом Донбасса должны заниматься ВСУ и их главнокомандующий, в частности.
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"Вопросом Донбасса", как лживо назвал разумков войну, должен заниматься Генштаб, а не комитет по правам человека.
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Юрий Касьянов
13 год ·

Скрипач не нужен. Крылатая фраза из кинофильма "Кин-дза-дза!" как нельзя точно характеризует скоропостижное увольнение Романа Безсмертного спустя всего 36 дней его второй каденции в минском формате.
Безсмертный не нужен, потому что оказался слишком профессиональным, чересчур принципиальным, чрезмерно патриотичным. Его уволили как ненужный, отработанный материал; просто выбросили на улицу, сообщив о высоком монаршем решении через СМИ.
Впрочем, увольнение в худших традициях одетого в малиновые пиджаки постсовка это ещё мелочи. Роман Безсмертный никогда не был ястребом, и всегда выступал за мир. Но если и такой, "травоядный" и почти капитулянский мир по версии Безсмертного нам не нужен, то трудно даже вообразить, к чему нас готовят.
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Агресія проти України це питання всього українського суспільства і від того що цим питанням буде займатись Спортлото чи Санепідемстанція воно само не розсмокчеться! Питанням війни на Донбасі має займатись комітет з питань нацбезпеки та оборони!
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До сих пор уверены, что вам зеля что то должен?
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Ця тема буде піднята після закінчення модового місяця медових ста днів ЗЕ і Богдана, зараз поки що статевими тьфу.., політичними ексцесами, на це не вистачає часу.
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Вопросом Донбасса должны заниматься ВСУ и их главнокомандующий, в частности.
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"Вопросом Донбасса", как лживо назвал разумков войну, должен заниматься Генштаб, а не комитет по правам человека.
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Юрий Касьянов
13 год ·

Скрипач не нужен. Крылатая фраза из кинофильма "Кин-дза-дза!" как нельзя точно характеризует скоропостижное увольнение Романа Безсмертного спустя всего 36 дней его второй каденции в минском формате.
Безсмертный не нужен, потому что оказался слишком профессиональным, чересчур принципиальным, чрезмерно патриотичным. Его уволили как ненужный, отработанный материал; просто выбросили на улицу, сообщив о высоком монаршем решении через СМИ.
Впрочем, увольнение в худших традициях одетого в малиновые пиджаки постсовка это ещё мелочи. Роман Безсмертный никогда не был ястребом, и всегда выступал за мир. Но если и такой, "травоядный" и почти капитулянский мир по версии Безсмертного нам не нужен, то трудно даже вообразить, к чему нас готовят.
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Пан Кас'янов вже визначивсь - Роман Шухевич це патріот, чи злочинець? Бо для колишнього росіянина Кас'янова це дійсно складне питання.
Інша справа Роман Безсмертний. Представник Кучми в Раді з 1997 по 2002го, що покривав всі кучмівські злочини у його найбільш реакційний період, раптово став "занадто принциповим і патріотичним". Але на відміну від українофоба Кас'янова - таки україномовним.
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в 1997-2002 роках був вибір не між Кучмою та Шухевичем

а між Кучмою та Симоненко.

Ти тоді за Симоненка голосував чи за Кучму ?
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А этот комитет должен быть при СБУ или Нацгвардии?
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Вот вам украинцы и приоритеты зелепузиков ...
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А міністерству оборони що робити? Вінки плести?
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Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 3801 Георгий Тука

@tuka_george

·1 ч

Віддати під контроль Медведчука Комітет ВРУ «з реінтеграції» всеодно, що стрелити з АК собі в ногу! Точніше - з гранатомету в голову! В голову нації!Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 4351
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...дебилоид узеленский, этим придется заниматься ВСУ
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Сдаётся мне, в конце концов ВСУ будет вынуждены заняться разумковым и иже с ними...
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...не могу не согласиться с Пиночетом в некоторых методах решения проблем... Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 7725 Для зелепузиков - самое оно Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 8321
Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 6962
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с логической точки зрения другого варианта просто не существует.

вопрос лишь во времени.
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пошел он нахрен тот дамбас и его конченная сепарня, этих скотов сепарских ничего не исправит, только вспомните их рашистко-фашистские парадики и издевательство над нашими пленными украинскими воинами, пусть гниют в своем русофашизме, зачем эту заразу распространять по Украине?))
после 5-летней поросенковской вакханалии - надо спасать всю Украину, а не за бюджетные деньги всякие комитеты для сепарни создавать..
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и тамада там Слуга чужого народа.. Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 6975

Євгеній Шпаргало

@EugeneShpargalo


·22 ч

З приводу сьогоднішнього указу Зе, який спрощує московитам отримання громадянства. Згадали б, що про таких втікачів з Московії в Україну писав Павло Скоропадський в спогадах. Спочатку вони все тут хвалять, а потім кажуть, що Україна - це "вздор" і пора творити "єдіную роіссю".
Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 2128
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разумковым должны заниматься психиатры!
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Это сознательный враг Украины, слуга расии. Психиаторы здесь ни при чём.
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Про що цей Недоумков верзе? До чого тут права людини та національних меншин до рашистської окупації частини території України . В нас що, громадянська війна чи зовнішня агресія?!!... Після таких заяв зєкоМанди все це кодло "слуг урода" слід вважати посібниками окупантів , місце яких лише на шибениці .
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А я думал, что комитет по вопросам обороны и безопасности.
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Сергей Петренко 604763b2
А я думал, что комитет по вопросам обороны и безопасности.


За допомогою ось цього...
Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 2726
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Ну да, мы ж еще и сепаров в правах ущимляем...
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