 Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про зняття арешту із судна "Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - Баканов

Коментар Баканова на своїй сторінці в Facebook опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Прокуратура подала апеляцію на рішення суду першої інстанції в ситуації з затриманням судна "Вілга". Ми уважно спостерігаємо за ситуацією, оскільки питання дотримання режиму санкцій і боротьба з контрабандою - це пріоритети держави. Очікуємо об'єктивних правових рішень з цього питання", - прокоментував Баканов.

Бутусов нагадав про вчорашнє рішення суду, який "по суті намагається допомогти уникнути відповідальності судну, що порушило режим санкцій, і щодо якого є серйозні підозри.

"Привіт співробітникам енергетичної митниці, які крізь пальці спостерігали за заходами "Вілги" з паливом", - написав Бутусов.

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Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".