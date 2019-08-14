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 Політика України
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Все про:контрабанда (975) корабель (556) Бутусов Юрій (1008) Баканов Іван (44)

 Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про зняття арешту із судна "Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - Баканов

Виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов прокоментував рішення херсонського суду від 13 серпня про зняття арешту із судна "Вілга", яке було затримано співробітниками Кримського главку СБУ в Херсоні через роботу в кримських портах всупереч санкційній забороні, і яке підозрюється в перевезеннях контрабандного палива.

Коментар Баканова на своїй сторінці в Facebook опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Прокуратура подала апеляцію на рішення суду першої інстанції в ситуації з затриманням судна "Вілга". Ми уважно спостерігаємо за ситуацією, оскільки питання дотримання режиму санкцій і боротьба з контрабандою - це пріоритети держави. Очікуємо об'єктивних правових рішень з цього питання", - прокоментував Баканов.

Бутусов нагадав про вчорашнє рішення суду, який "по суті намагається допомогти уникнути відповідальності судну, що порушило режим санкцій, і щодо якого є серйозні підозри.

"Привіт співробітникам енергетичної митниці, які крізь пальці спостерігали за заходами "Вілги" з паливом", - написав Бутусов.

Читайте також: Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142793
 
 
 Топ коментарі
 
Когда СБУ возьмётся уже за судей-сепаратистов вершащих "правосудие" против Украины именем Украины?
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Потужна судова рехворма бариги Петра. А діла то всього було вигнати на мінімальну пенсію 5 тисяч продажніх суддів.
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скоріше за все, їм так дозволили.
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Потужна судова рехворма бариги Петра. А діла то всього було вигнати на мінімальну пенсію 5 тисяч продажніх суддів.
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А погранцям, може таки взяти на службу нормального юриста, а не 7000-гривневу дєвочку?
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У погранців там штатна посада юриста (помічника із правової роботи), цілий полковник, тому не пишіть херні. Це не його робота. Погранці не орган досудового розслідування. Максимум це виконання доручення слідчого СБУ на заборону виходу із порту. Тут питання все ж таки до суду.
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Дави чертей, Баканов, "умный и забавный" ты наш!
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Скажіть кацам що в морі на них вже чекає "Ашот".
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Когда СБУ возьмётся уже за судей-сепаратистов вершащих "правосудие" против Украины именем Украины?
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Думаю что никогда . И вина не только в нежелании брелочников, а и в сплоченном прокурорском,судейском ОПГ.
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Надеюсь Бутусов промониторит сказанное Бакановым. Или подождем пока корабль сгниет ))
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Щось у мене підозра що Баканов домовлявся з суддями.
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Не вірю! - після порошенківської реформи судів це неможливо!
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Сколько же у нас всякого колорадского говна на различных посадах сидит...
Кошмар!
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Подивимось на розвиток подій... Але це щось дуже схоже на договорняк з Росією, з метою влаштувати дешевий піаразм, особливо з урахування того як і за яких обставин це судно зайшло в Україну! І тепер Нове ЗЕ може продемонструвати рішучість у звільненні "лісників" із судна і разом з тим вийти сухим з води, зіпхнувши пшик боротьби з агресором на суд!
Дуже зручно між іншим: можна і українську рибку з"їсти і на коліна Путіну сісти...
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