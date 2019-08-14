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 Політика України
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 Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден

У кандидата в президенти США, ексвіцепрезидента Джозеф Байдена запитали: "Якби Вас обрали президентом США, що б ви зробили для протистояння російській агресії проти України?".

У відповідь Джозеф Байден озвучив чотири пункти своєї програми щодо України, які він планує втілювати в разі обрання на пост президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, зокрема зброю, щоб посилити здатність України захищатися. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена", - заявив він.

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"В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік-2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу", - додав Байден.

"Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалася лише за умови антикорупційних реформ, включно з призначенням справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів", - акцентував він.

"Я підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією. Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета - підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок", - резюмував Байден.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142792
 
   
 Топ коментарі
 
Но оружие дал Трамп... Я сделал бы Украину приоритетом международной политики, - Байден - Цензор.НЕТ 1577 После избрания которого жирик шампусик пил на радостях.
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Сильная Украина рядом с кацапией очень выгодна американцам!
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...опять санитар фигово завязал на тебе смирительную рубашку? Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 8976
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Но оружие дал Трамп... Я сделал бы Украину приоритетом международной политики, - Байден - Цензор.НЕТ 1577 После избрания которого жирик шампусик пил на радостях.
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Байден бреше, він нічого не зробив щоб надати зброю Україні! Обама та Байден лягли під путіна і були абсолютно бездіяльними!
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даже поломанные часы дважды за сутки показывают точное время...
Ваш отец или дядя там, не часовщик, кхм, часом?
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ета тот чувак шо генпрокурора у нас за 6 часов поменял?
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При слабкому Президенті порошенко, хто в нас тільки не царював в Україні і Байдени з Обамами і Меркелі і путіни і навіть прости Господи, Сракозі.
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...опять санитар фигово завязал на тебе смирительную рубашку?
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...его заболевание лечится только одним способом...
Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 5461
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Сильная Украина рядом с кацапией очень выгодна американцам!
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А чому Ви відразу так опікуєтесь американцями?
У першу чергу, це вигідно самій Україні.
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Потому, что в нормальной дипломатии используют чью-то выгоду...

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Red_Sky_On. Сильная Украина очень выгодна Украине и украинцам.
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Сформулируем так - Выгода США в сильной Украине выгодна Украине...
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...здіти..всі вміють---і виражати -озобоченность
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Всі екси стають дуже розумними коли вже не при владі.
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"экс-вице-президента Джозеф Байдена"
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В США президенти не мають диктаторських повноважень.
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Ще й як мают, при оголошенні надзвичайних станів, воєнних, тощо.
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Джозеф Байден - кандидат в президенты и предвыборная гонка в США уже началась...
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Сынуля Байдена некисло наживается на недрах Украины .
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***** опередил приход американских компаний на сланцевый газ иначе им было бы что защищать или это у тебя тоже зрада?
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///// Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 3170
Видання «Газета.ру» назвало річку Упу в Тульській області «забороненою в Росії організацією».

Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 8047

Автор допису додає скрін-шот сторінки видання, де над назвою річки Упи є посилання до довідки, яка твердить, що Упа - це «заборонена у Росії екстремістська організація».
«Усі, хто в ній скупався, - стають екстремістами, і їх потрібно садити», - жартома резюмує автор допису
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Уже сделал фигурантом расследования о вмешательстве в выборы президента США при помощи своего досье
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Да вы уже сделали ПРИОРИТЕТ, расхлебываем по сами я........ ца. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛИГОН.
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Приоритет во внешней политике США - мощное средство , на самом деле . В 70-е годьі президент Джимми Картер провозгласил таким приоритетом " права человека" , что через 15 лет привело к крушению советского блока , а потом и СССР. И никто ничего не смог сделать , ни КПСС , ни КГБ , что и бесит до сих пор майора(подполковника в отставке) Путина В.В.
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...по-моему, он стал бы для Украины президентом лучшим, чем то цирковое чмо, что забралось сейчас в президентское кресло...
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