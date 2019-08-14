 Українська автокефальна православна церква припинила існування

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"29 липня 2019 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань внесено запис про припинення існування релігійної організації "Патріархія Української автокефальної православної церкви" шляхом реорганізації, а саме: шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)", - йдеться в ньому.
Строк заявлення вимог кредиторами - до 3 жовтня поточного року.
У зв'язку з ліквідацією УАПЦ усі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликано.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
я даже не заметил
НЕВАЖЛИВО.
ПИТАННЯ НА ЧАСІ маргіналізації РПЦвУ.
на жаль,Зе не допоможе..
куда там--Маск з "Теслою"
Источник: https://censor.net.ua/n3098660
пока что обязательным было автокефалию
что уже была, ликвидировать, достигнуто успешно
осталась мова и армия, тут с наскоку не взять,
постепенно придется
«не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»