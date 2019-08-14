 Українська автокефальна православна церква припинила існування

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"29 липня 2019 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань внесено запис про припинення існування релігійної організації "Патріархія Української автокефальної православної церкви" шляхом реорганізації, а саме: шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)", - йдеться в ньому.

Строк заявлення вимог кредиторами - до 3 жовтня поточного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

У зв'язку з ліквідацією УАПЦ усі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликано.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.