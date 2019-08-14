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Все про:туризм (351) ДСНС (2008)

 Співробітники ДСНС врятували трьох жінок із чотирма дітьми, які заблукали в Карпатах, - ДСНС

У Карпатах заблукали три жінки з чотирма дітьми віком від 8 до 12 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

13 серпня в 19:00 на пункт зв'язку Державно пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче надійшло повідомлення від жінки про те, що в районі гори Синяк Поляницької сільської ради втратила орієнтування і потребує допомоги група туристів із 7 осіб (3 жінки і 4 дитини віком 8-12 років), жителів Миколаївської області.

Для надання допомоги туристам о 19:27 виїхали рятувальники Ворохтянського ПРВ в кількості 5 осіб на 1 одиниці техніки.

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14 серпня в 00:10 гірські рятувальники прибули до групи туристів, і о 02:40 супроводили їх до підніжжя гори, звідки вони вирушили до місця тимчасового проживання в м.Яремче.

Стан туристів задовільний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142788
 
   
 Топ коментарі
 
то якого ..Х.. в гори лізите..заблудились вони--GPS //компас...карта..-турісти вашу мать
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Три пьяных бабы с четырьмя детьми, это зло...
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О, таки можна. Якось їхали з дружиною до певного пансіонату в Татарбунарському районі. Дружина каже - знайди альтернативну дорогу - не через Затоку і не через Белгород. Навітел (в оффлайн гаджеті) був досить застарілий, але були координати кінцевої точки. І ми як залізли у нетрі... Моб. покриття нема, на грунті лише сліди тракторів та мотоциклів - і нікого навколо. 30 км бездоріжжя, але надійний Тушкан витримав. З точки зору дружини, винним виявився... я з любов'ю до гаджетів. Мовляв, по паперовій мапі вона би зорієнтувалася швидше, але мені було ліньки лізти у у валізу шукати мапу.
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то якого ..Х.. в гори лізите..заблудились вони--GPS //компас...карта..-турісти вашу мать
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Три пьяных бабы с четырьмя детьми, это зло...
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Я понимаю сами бы заблудились с дурного ума, но переться в горы с детьми - это уже верх олигофренизма-дебилизма-идиотизма. У этих мам детей нужно отобрать, они невменяемые..
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та просто - спускайєся вниз, а потім руслом ручья до дороги. Нє, вони видерлись на гору і хотіли шось звідти угледіти. І, ващє, йєсть вєрсія, шо вони просто полінувались тьопати, то ото і викликали вєртольот, а вєртольота не дали - послали бригаду пожарніків.
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Оперативно так зреагували: на виклик їхали з 19 до 00 годин. А потім ще дві години писали протоколи. Хто такі, чого вгорах без паспорта, витрушуйте ягоди з кишень...
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маладцы! мамаши с детьми в горы...без сопровождения инструктора или проводника...
развлеклись???
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хіба з дітьми ходять развлєкатись?
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та погодите...развлекаться же можно по-разному...
и я ходил с женой, дочерьми, племяшками... смеялись, бегали, прятались, орали ау! , строили какие-то халабудки, собирали шишки... разве это не развлечение... для городских ?))))
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Інструктор в ту пору вже синячив, і на Синяк синім не пішов
.
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Да даже в степи можно заблудиться.... Особенно, зимой, или ночью... Едешь, или идёшь, по дороге, видишь дым, или свет, впереди, а дороги куда-то, "не туда", выводят... А что уже говорить о жителях степи, в лесу, или горах? А тут - одно, с другим, вместе... На Николаевщине, любой лес, "по ровному", проходится за полчаса... А тут по горам, скакать...Да по лесу, да по кустам...
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О, таки можна. Якось їхали з дружиною до певного пансіонату в Татарбунарському районі. Дружина каже - знайди альтернативну дорогу - не через Затоку і не через Белгород. Навітел (в оффлайн гаджеті) був досить застарілий, але були координати кінцевої точки. І ми як залізли у нетрі... Моб. покриття нема, на грунті лише сліди тракторів та мотоциклів - і нікого навколо. 30 км бездоріжжя, але надійний Тушкан витримав. З точки зору дружини, винним виявився... я з любов'ю до гаджетів. Мовляв, по паперовій мапі вона би зорієнтувалася швидше, але мені було ліньки лізти у у валізу шукати мапу.
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У мене дома, до цих пір, жарт ходить - "портове місто, Гнилець...". З"явився, ще на початку 70-х, коли в моду стали входить мандри "городських", на власних автомобілях, у "туристичні поїздки"... От, одна компанія, і заїхала до нас, у селище, та й давай розпитувать, де тут відпочить, з палатками, можна, добре, щоб і ліс був, і річка, і продукти домашні, дешево купить.... А моїх земляків подібні "туристи", вже трохи, "заколупувать" почали... І "срач" розводять, і пара підпалів сіна, була, і городину крали... От вони й порадили: "А ви у Гнилець, поїдьте... Правда від нас, пряма дорога, "трошки" поганенька, а в об"їзд - кілометрів на сорок, далі... А це "портовий" город - все є...". Поїхали... Як забилися у "нетрі", посеред боліт, та ще й дорога тоді, туди, грунтова, була, на суглинку... Приїхали ввечері, поставили палатки, переночували. А на ранок - злива... І дощі, потім, на три дні... Так вони з того "чортового кутка", лише через тиждень, вибраться, змогли...
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Деякі селяни знайшли розумне рішення на такі випадки (фото).
Це Черкащина. Хотів скоротити шлях, таки доїхав до першого села. Селяни-автомобілісти сказали "без провідника не суйся, краще виїжджай на трасу".

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