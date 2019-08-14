 Співробітники ДСНС врятували трьох жінок із чотирма дітьми, які заблукали в Карпатах, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

13 серпня в 19:00 на пункт зв'язку Державно пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче надійшло повідомлення від жінки про те, що в районі гори Синяк Поляницької сільської ради втратила орієнтування і потребує допомоги група туристів із 7 осіб (3 жінки і 4 дитини віком 8-12 років), жителів Миколаївської області.

Для надання допомоги туристам о 19:27 виїхали рятувальники Ворохтянського ПРВ в кількості 5 осіб на 1 одиниці техніки.

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14 серпня в 00:10 гірські рятувальники прибули до групи туристів, і о 02:40 супроводили їх до підніжжя гори, звідки вони вирушили до місця тимчасового проживання в м.Яремче.

Стан туристів задовільний.