 Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дослідження Wellcome Global Monitor.
"Опитування засвідчує, що така недовіра характерна для постсовєцьких країн - низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії. Результати дослідження також показують: у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, тоді як в Україні - 50%. В опитуванні взяли участь понад 140 000 осіб з більш ніж 140 країн світу", - йдеться в повідомленні.
"Це дослідження показує загальний тренд - дуже низький рівень довіри до вакцинації в постсовєцьких країнах. Совєцька система, яка нехтувала інтересами людини, сприяла недовірі до держави, зокрема і до системи охорони здоров'я", - зазначили в міністерстві.
За даними Міністерства охорони здоров'я за 2018 рік, в Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% - від дифтерії та правця, 67 % - від Гепатиту В.
"Недовіра українців до вакцинації - результат десятиліть дезінформації з боку представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини та антивакцинальна пропаганда разом з дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм імунізації. Внаслідок цього з’явилася велика група людей, які з різних причин не отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів небезпечних інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни", - наголосили в МОЗ.
МОЗ України закликає перевірити наявність проведеної вакцинації в дітей та ревакцинації в дорослих, і в разі необхідності якомога швидше отримати щеплення.
Лишь бы ляпнуть.
именно с европейской фабрики,
точно такая как в Польше
потому ее здесь и называют
«индийская вакцина», ведь она с европейской фабрики,
как же еще называть-то?
1. Украина сама вакцину не закупает. Вакцину на деньги Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Какую вакцину закупать - выбрали они сами. Ты хочешь сказать что ЮНИСЕФ травит украинских детей????
2. Детский фонд ООН закупает для Украины вакцину Priorix от GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). Точно такую же вакцину закупает Польша.
Применение Вакцины Коревая крайне вызывают побочные реакции такие как: слабовыраженный отек, незначительная гиперемия кожи и зева, повышение температуры, ринит, конъюнктивит, покашливание, которые обычно проявляются на 6-18 сутки после инъекции и проходят в течение 1-3 суток самостоятельно. Также в первые 1-2 дня после введения вакцины могут развиться аллергические реакции.
В единичных случаях через 6-10 дней после вакцинации могут развиться судорожные реакции, которые обычно возникают фоне высокой температуры
К любому лекарству есть перечень побочных эффектов. Так что лечись травками... Хотя к ним есть тоже перечень побочки
- Вакцина АКДС индийского производства была закуплена ЮНИСЕФ и поставлена в Украину в 2016 году в рамках гуманитарной помощи.
Статистика где?
Почему? А не потому что вакцина так и поставляется до сих пор в Украину??? А про Бельгию это лохам напечатали, что бы не бухтели.
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ у нас все обязательные прививки только для здоровых а за остальных ответственности не несем.
Вот почему минздрав информирует что Украина всеми вакцинами обеспечена,10 прививок от кори,20 от дифтерии на которые отпущены сотни миллионов в минздрав.
А не в змозі тому що родять як кішки ради гарантованих державою ,,дитячих грошей,,на які і живуть даже не задумуючись як ростити дітей.
В европейських ,,зажратих,,країнах теж видають допомоги але виключно на банківську карточку де із неї можна зняти кошти виключно на дитячі товари а не не покупку автомобілів та горілки з наркотою.
Це чорний гумор та невакциновані діти.
Те кто хорошо учился, "знают".
больному не так обязательно,
но если он слишком здоров - не отстанут
пока не вколют вакцины
дети должны быть равны
иначе более здоровые добьются большего
надо уравнять
Не вистачає лише жидорептилоїдів.
Почитаем что пишет европейский эксперт по вопросам фармаконадзора и фармакоэпидемиологии
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm
Звідси висновок, зло не щеплення, а інтернет для користувачів без критичного мислення.
В Украине до недавнего времени (не знаю, как сейчас) вакцинации проводили медсёстры, не подготовленные на случай гиперсенсибилизации в кабинете без скоропомощных медикаментов на этот случай и с ноль оборудования для реанимации.
Вопросов больше нет.
http://www.informazionisuifarmaci.it/vaccinazione-antipolio-1519
В европе и Америке вакцину антиполио SABIN не используют. Но вакцину SALK - более надёжная
То ж БОГ ВЗЯЛ )))0))0)))
Моя розумна знайома домовилася щоби щеплення її дитині робив... анестезіолог-реаніматолог у лікарні. Годину посиділи, ще дві години погуляли у парку - і додому.