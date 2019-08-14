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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (146) Мінздоров'я (922) щеплення (43)

 Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ

79% людей у світі згодні з твердженням, що вакцини безпечні. В Україні цей показник значно нижчий - лише 29%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дослідження Wellcome Global Monitor.

"Опитування засвідчує, що така недовіра характерна для постсовєцьких країн - низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії. Результати дослідження також показують: у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, тоді як в Україні - 50%. В опитуванні взяли участь понад 140 000 осіб з більш ніж 140 країн світу", - йдеться в повідомленні.

"Це дослідження показує загальний тренд - дуже низький рівень довіри до вакцинації в постсовєцьких країнах. Совєцька система, яка нехтувала інтересами людини, сприяла недовірі до держави, зокрема і до системи охорони здоров'я", - зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності, - КМДА

За даними Міністерства охорони здоров'я за 2018 рік, в Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% - від дифтерії та правця, 67 % - від Гепатиту В.

"Недовіра українців до вакцинації - результат десятиліть дезінформації з боку представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини та антивакцинальна пропаганда разом з дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм імунізації. Внаслідок цього з’явилася велика група людей, які з різних причин не отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів небезпечних інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни", - наголосили в МОЗ.

МОЗ України закликає перевірити наявність проведеної вакцинації в дітей та ревакцинації в дорослих, і в разі необхідності якомога швидше отримати щеплення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця, - Супрун. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142787
 
   
 Топ коментарі
 
"Тренд постсоветских стран" - это закупать самую дешевую не проверенную вакцину по цене космического корабля и рассказывать какая эта вакцина классная.
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более того с оканчивающимся сроком годности (цену Вы назвали) у не самых лучших производителей и самое главное - колоть не считаясь с противопоказаниями и состоянием самого ребенка (сейчас очень мало условно здоровых детей, плюс аллергии о которых родаки и не догадываются... или не придают им значения)
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Там реклама хорошая, а люди верят рекламе на 90%. Если бы не верили, ее бы не было Недоверие к вакцинам - "тренд" постсоветских стран, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9529
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В результате - в Украине корью болеют тысячи и десятки тысяч, умирают от ее осложнений десятки. В США корью заболевают десятки, а смерть от осложнений кори - редкое событие.
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Не надо шельмовать - сейчас во всем мире десятки тысяч заболевших, причем смертность от осложнений после кори в Украине только 0,03%.
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"Тренд постсоветских стран" - это закупать самую дешевую не проверенную вакцину по цене космического корабля и рассказывать какая эта вакцина классная.
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более того с оканчивающимся сроком годности (цену Вы назвали) у не самых лучших производителей и самое главное - колоть не считаясь с противопоказаниями и состоянием самого ребенка (сейчас очень мало условно здоровых детей, плюс аллергии о которых родаки и не догадываются... или не придают им значения)
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Ты о чем? В Украине закупается вакцина с той же европейской фабрики что и в Польше, к примеру.
Лишь бы ляпнуть.
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совершенно верно.
именно с европейской фабрики,
точно такая как в Польше
потому ее здесь и называют
«индийская вакцина», ведь она с европейской фабрики,
как же еще называть-то?
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мне все равно как тупые зебилы что-то там называют, пруф про "индийскую вакцину" будет?
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- Вакцина АКДС индийского производства была закуплена ЮНИСЕФ и поставлена в Украину в этом году в рамках гуманитарной помощи.
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Какая фабрика,название и название вакцины давай,приведи пример вакцины которые используют в Швейцарии например,где гадость не колют людям и Украине
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я разве писал про индийскую вакцину?Ты ничего не попутал?Ты за свои слова ответь про польскую и украинскую вакцину
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на дурачка падаешь? Про "индийскую вакцину" кто писал?
1. Украина сама вакцину не закупает. Вакцину на деньги Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Какую вакцину закупать - выбрали они сами. Ты хочешь сказать что ЮНИСЕФ травит украинских детей????
2. Детский фонд ООН закупает для Украины вакцину Priorix от GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). Точно такую же вакцину закупает Польша.
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где я писал про индийскую вакцину,у тебя галюны,давно началось,после приема выкцины? Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6688
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ну ладно, посмотрел, не ты, это был другой "каментатор"
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ну так и про побочные эффект давай

Применение Вакцины Коревая крайне вызывают побочные реакции такие как: слабовыраженный отек, незначительная гиперемия кожи и зева, повышение температуры, ринит, конъюнктивит, покашливание, которые обычно проявляются на 6-18 сутки после инъекции и проходят в течение 1-3 суток самостоятельно. Также в первые 1-2 дня после введения вакцины могут развиться аллергические реакции.
В единичных случаях через 6-10 дней после вакцинации могут развиться судорожные реакции, которые обычно возникают фоне высокой температуры
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ты про побочные эффекты от аспирина почитай, ужаснешься.
К любому лекарству есть перечень побочных эффектов. Так что лечись травками... Хотя к ним есть тоже перечень побочки
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https://www.mnenie.dp.ua/2016/12/20/pochemu-ukrainskie-deti-plachut-ot-indijskoj-vakciny/

- Вакцина АКДС индийского производства была закуплена ЮНИСЕФ и поставлена в Украину в 2016 году в рамках гуманитарной помощи.
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а ну то есть во-1-х это был 2016 год, во-2-х, гуманитарная помощь - можно брать, можно отказаться, и в-3-х - в ЮНИСЕФ сидят лохи, которые разбираются в вакцинах хуже начитавшихся интернета тупых мамаш-истеричек с 3 классами образования?
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У тебя нога отнимется - тоже будешь истерить не меньше тех мамаш, но тебе уже никто не поверит.
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Читайте отзывы реальных людей, а не порохоботские передовицы. Интернент вам в руки.
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"реальные люди" - это кто? Истеричные мамаши с неизвестно кем созданными профилями в интернете?
Статистика где?
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Кто верит порохоботской статистике в подконтрольных порохоботами СМИ?
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Ради эксперимента ТСН в 2018 году отправилась в Индию на самый известный в мире завод по изготовлению вакцин. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/zdorovya/privivka-ot-mifov-kak-izgotavlivayutsya-indiyskie-vakciny-kotorymi-privivaetsya-ves-mir-1214253.html

Почему? А не потому что вакцина так и поставляется до сих пор в Украину??? А про Бельгию это лохам напечатали, что бы не бухтели.
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ну так приведи пруфы что вакцина не бельгийская. Мамаши ж должны были закатить истерику и в сети должно быть полно пруфов свежей "индийской" вакцины. Им же дают посмотреть что колят ребенку, так где фото?
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А где пруфы что вакцина бельгийская? Порохоботские сайты не предлагать.
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Для вакцинации человек должен быть на 100 процентов здоровым а у нас при современной украинской медицине попробуй найти здорового...
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ у нас все обязательные прививки только для здоровых а за остальных ответственности не несем.
Вот почему минздрав информирует что Украина всеми вакцинами обеспечена,10 прививок от кори,20 от дифтерии на которые отпущены сотни миллионов в минздрав.
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Не існує 100% здорових людей, так що щеплень не робити? Так що, не фантазуй. Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5547
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Не єхидничай а поведи свою дитину на прививку в якій сам не впевнений як вона на ній відобразиться.
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ну да, переболеть корью на твоей дытыне "видобразиться" лучше.
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Ну так же ж... "На всьо воля божья, бог дал - бог взял"... *осёлface*
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В мого сина всі щеплення зроблені за графіком. Своїх можеш не щеплювати, мені до них все одно, як власне і те, що там на них відобразиться. Головне щоб потім ти не верещав, що в усьому винні лікарі, правда? Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2256
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Респект Вам та уважуха,і дай Бог здоровя вашій дитині.Але не всі в змозі ростити свое чадо як Ви.Ось чому така велика смертність від прививок в країні.
А не в змозі тому що родять як кішки ради гарантованих державою ,,дитячих грошей,,на які і живуть даже не задумуючись як ростити дітей.
В европейських ,,зажратих,,країнах теж видають допомоги але виключно на банківську карточку де із неї можна зняти кошти виключно на дитячі товари а не не покупку автомобілів та горілки з наркотою.
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"велика смертнисть вид прививок в країні" - пруфы где?
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ОК, але "велика смертність" це не цифра, ну і хотілося б побачити на скільки вона вища за розвинуті країни.
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мордовский баран винторогий,что за хрень ты несешь про большую смертность от прививок?
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в рекламу не вірю..один раз на**бали-вже не хочу
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Є дві речі, що ніколи не старіють.
Це чорний гумор та невакциновані діти.
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какой один раз,тебя постоянно ,но тебе же нравится и правда тебе не нужна ,потому что ты-страус...
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В постсовкових країнах в т.ч. і в Україні (нажаль) люди більше вірять в цілющі властивості водяри, в народну медицину та Кашпіровського з ворожками, але коли дуже хворіють і знають що скоро дуба вріжуть, то за горло саме лікарів хватають коли вже нічого зробити не можна, щоб ті врятували.
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а потом их родственники жалуются что врачи плохие, "не спасли".
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Ну не знаю. Когда-то в школе вакцинировали от дифтерии болел потом ей месяц. Не сильно верю в прививки хоть и сам был привит. Сейчас бы не пошёл прививаться ни от чего.
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те, кто в школе прогуливал уроки, "верят" или "не верят".
Те кто хорошо учился, "знают".
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Ну я знаю, что после прививки почти всегда болел. Что есть они болеешь, (потому что кое кто из чиновников в министерстве здоровья купил просроченные вакцины по цене новых) что нет их тоже самое, так зачем травить организм ими если результат один и тот же?
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Пруфы про "просроченные вакцины" есть?
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Какие еще прививки? Только святая вода и окуривание кадилом!
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Не тільки. В якомусь американському серіалі, мабуть в CSI, теж була серія про місцевих борцунів і американських ЯЖЕМАЦЬ! з щепленнями проти кору. Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8072
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А врачам абьі вколоть вакцину. Они даже не глянут состояние ребенка болен он сейчас или болел недавно не посмотрят есть ли у него патологии. Вот от етого часто и проблемьі.
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они как раз смотрят на состояние ребенка
больному не так обязательно,
но если он слишком здоров - не отстанут
пока не вколют вакцины
дети должны быть равны
иначе более здоровые добьются большего
надо уравнять
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Тут навіть доречніше -
Не вистачає лише жидорептилоїдів.
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Від цього щеплення ще не винайшли, але науковці працюють.
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Горбатого лепят
Почитаем что пишет европейский эксперт по вопросам фармаконадзора и фармакоэпидемиологии
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm
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Хватит звиздеть о недоверии.Лучше вакцины вовремя закупайте.Вот я например хочу вакцинироваться,а вакцины нет.И что дальше?Опять мантры о недоверии к вакцинам слушать?
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В совдеповские времена никто никого не спрашивал. Поголовно всем, как скоту, что то кололи и детям и взрослым. Хорошее, не хорошее попробуй откажись. Так, что не нАдА ля-ля...
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Точно, в кращому разі казали: "Три дня не мачить".
Звідси висновок, зло не щеплення, а інтернет для користувачів без критичного мислення.
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Военное положение нужно. В частности, для проведения поголовной вакцинации населения.
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В Украине до недавнего времени использовали вакцину антиполио Sabin (OPV) - живая аттенуированная вакцина, вакцинация через рот, аттенуированный вирус, транзитируя по кишечнику, становится вирулентным и вызывает центральный паралич.
В Украине до недавнего времени (не знаю, как сейчас) вакцинации проводили медсёстры, не подготовленные на случай гиперсенсибилизации в кабинете без скоропомощных медикаментов на этот случай и с ноль оборудования для реанимации.
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и сколько человек умерло от вакцинации?
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ок, поставим вопрос по-другому - сколько человек в Украине получило паралич от вакцины?
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Погуглите. Я украинской статистике не доверяю, но на Западе от вакцины Sabin отказались.
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ну т.е. статистики нет, но "не доверяю".
Вопросов больше нет.
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Речь идёт о параличе а не о смертности.
http://www.informazionisuifarmaci.it/vaccinazione-antipolio-1519

В европе и Америке вакцину антиполио SABIN не используют. Но вакцину SALK - более надёжная
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Тю. Та з погляду антищепленників, навіть якщо хтось помре від вакцини...
То ж БОГ ВЗЯЛ )))0))0)))
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>>медсёстры, не подготовленные на случай гиперсенсибилизации в кабинете без скоропомощных медикаментов на этот случай и с ноль оборудования для реанимации.<<
Моя розумна знайома домовилася щоби щеплення її дитині робив... анестезіолог-реаніматолог у лікарні. Годину посиділи, ще дві години погуляли у парку - і додому.
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Вот как раз в соседнем кабинете с прививочным и должен находиться реаниматолог - анестезист в оборудованием и медикаментами на случай анафилаксии.
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Про всяк випадок, осьо знайшов в мережі ефективний метод лікування. Мамкам-антищепленницям до уваги: 100% допомагає, зуб даю!

Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3857
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Точно, хай швидше звільнить місце для фізрука, власника "Борис".
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Главное - оторвать вместе с креслом, а то наживую приросла, кислая карьеристка рентгенлаборантка.
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пшловон на сру ресурс,тупое животное из рф...
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пшловон на сру ресурс,тупое животное из рф...
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Я очень сильно ненавижу рф и так называемых хрюссссских, чтобы вступать в дискуссии и споры с ними
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У знакомого жена и две дочки в секте пятидесятников, там не предохраняются, сколько бог дал детей столько и будет. У знакомого 10 внуков было в начале весны, сейчас наверное уже 11.Руководство пятидесятников находится в США. Из 10 внуков привит один, первый, и то только те прививки которые делают ещё в роддоме. Остальные 9 не привиты. Друга жена говорит, что в ихней церкви им сказали, чтобы не прививать детей, эти нынешние прививки опасны для здоровья. У первого привитого были проблемы со здоровьем, не лечилось, перерос, но и сейчас он слабее остальных.
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