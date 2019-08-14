 Недовіра до вакцин - "тренд" постсовєцьких країн, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дослідження Wellcome Global Monitor.

"Опитування засвідчує, що така недовіра характерна для постсовєцьких країн - низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії. Результати дослідження також показують: у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, тоді як в Україні - 50%. В опитуванні взяли участь понад 140 000 осіб з більш ніж 140 країн світу", - йдеться в повідомленні.

"Це дослідження показує загальний тренд - дуже низький рівень довіри до вакцинації в постсовєцьких країнах. Совєцька система, яка нехтувала інтересами людини, сприяла недовірі до держави, зокрема і до системи охорони здоров'я", - зазначили в міністерстві.

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За даними Міністерства охорони здоров'я за 2018 рік, в Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% - від дифтерії та правця, 67 % - від Гепатиту В.

"Недовіра українців до вакцинації - результат десятиліть дезінформації з боку представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини та антивакцинальна пропаганда разом з дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм імунізації. Внаслідок цього з’явилася велика група людей, які з різних причин не отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів небезпечних інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни", - наголосили в МОЗ.

МОЗ України закликає перевірити наявність проведеної вакцинації в дітей та ревакцинації в дорослих, і в разі необхідності якомога швидше отримати щеплення.

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