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 Політика України
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Все про:ВР (5315) Гетманцев (11)

 Підготовча група Ради сьогодні розгляне розсадження фракцій і питання комітетів, - Гетманцев

Нове скликання почне роботу через два тижні.

У Верховній Раді в середу відбудеться друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорять питання розміщення фракцій в залі і предмета відання комітетів. Про це перед засіданням повідомив обраний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Сьогодні на засіданні підготовчої групи ми розглянемо питання про створення двох груп. Перша вирішуватиме організаційні питання, зокрема, питанням розсадження фракцій в сесійній залі", - заявив він.

За його словами, група новообраних депутатів буде обговорювати питання предмета відання комітетів.

"Зокрема, ми пропонуємо віддати опозиції Комітет з питань свободи слова та інформації", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142786
 
 
 Топ коментарі
 
Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5648Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 28

зе-депутаты .......и оппозиция............
только не перепутайте с рассадкой )))
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Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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Через ..ть років: "посилена група слідчих і прокурорів сьогодні розгляне посадку членів різних фракцій парламенту 9-го скликання, які допомагали фракції СН в узурпації влади". Фантастика? Не думаю! Просто відкрите питання - термін.
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Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
 показати весь коментар
 
 
Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5648Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 28

зе-депутаты .......и оппозиция............
только не перепутайте с рассадкой )))
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Василий, от умеете вы правильные картинки подобрать!
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"Коломойский через Дубинского в интервью страна юа (вот это концентрация зла в одном абзаце) дал понять, что хочет видеть премьер-министром Богдана, а генеральным прокурором Портнова. Что ж, посмотрим, реализуется ли и это желание Коломойского или Золотая Рыбка уже исчерпала себя. Пока что работала исправно, впрочем", - пише фінансист Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, »
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Через ..ть років: "посилена група слідчих і прокурорів сьогодні розгляне посадку членів різних фракцій парламенту 9-го скликання, які допомагали фракції СН в узурпації влади". Фантастика? Не думаю! Просто відкрите питання - термін.
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С какой партии начнут рассадку?
Видимо, с ЕС? Підготовча група Ради сьогодні розгляне розсадження фракцій і питання комітетів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9526
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прочитал со слепу, - посадку... думаю, - а не рано?
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Петюшек и Путинцев сажайте (рассаживайте) через одного, оградить решеткой, и табличку "с рук не кормить"
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Так их там процентов семьдесят таких Не лучше ли сразу в зверинце сессию открывать
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Ясельная группа, дошкольная ,ученики, и тд.... Підготовча група Ради сьогодні розгляне розсадження фракцій і питання комітетів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8466
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