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 Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост"

Ескадрилью безпілотників "Форпост" для розвідки і цілевказівки розміщено на Чорноморському флоті в Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в середу газета "Известия".

"Окрема ескадрилья далеких безпілотників "Форпост" увійшла до складу 318-го змішаного авіаційного полку ЧФ навесні нинішнього року", - повідомило видання з посиланням на головний штаб Військово-морського флоту (ВМФ) РФ.

За даними газети, розміщені під Севастополем безпілотники зможуть вести розвідку і давати цілевказівки ракетним системам кораблів, берегових комплексів "Бастіон" та артилерії.

"Ефективність нового підрозділу була перевірена під час нещодавніх флотських навчань. Досвід застосування дронів визнали успішним. Надалі на озброєння ЧФ надійде модернізована версія безпілотника "Форпост-М", - сказали "Известиям" у штабі ВМФ.

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Раніше повідомлялося, що тактичний безпілотник "Форпост" є ліцензійною копією ізраїльського Searcher MkII, що збирається на Уральському заводі цивільної авіації (УЗЦА) з 2010 року. До 2018 року в російської армії було близько 30 комплексів "Форпост", зібраних з імпортних комплектуючих. Планувалося, що з 2019 року Міноборони Росії почне отримувати повністю локалізовані машини, до того ж модернізовані з урахуванням бойового досвіду в Сирії - "Форпост-М".

Розвідувальний безпілотний комплекс "Форпост" містить три літаки і наземну станцію управління. Маса одного літака становить 500 кг, корисне навантаження - 100 кг, запас палива - 99 кг. Безпілотник може розганятися до 200 км/год, здатний здійснювати розвідку з висоти 5 км протягом 16 годин на відстані до 400 км.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142784
 
 
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Фото исследовательского центра в поселке Ненокса, где Сверхпараша проводит испьітания самовзрьівающихся атомнодвигательньіх ракет "Skyfuck 3D".
Фото до взрьіва.
Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 799
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в конце концов будет решена проблема с зенитными установками ЗУ-23-2, которые за прошедшие годы получили широкое использование на фронте как средство огневой поддержки пехоты. Особенно это было актуально летом 2014 г., ведь на расстоянии прямой видимости - до 1 км - эта установка поражает практически все - от живой силы до легкобронированной техники.
Теперь актуальной становится и программа модернизации зенитной установки как средства борьбы с беспилотниками противника. Еще осенью 2018 г. на одном из полигонов «засветилась» опытная ЗУ-23-2, модернизированная инженерами черниговского предприятия «Чезара». Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 3308 Опять-таки отметим, что детали неизвестны, но по утверждению разработчиков модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.
Ведь основной претензией военных к «зушке» как зенитном средству является именно крайне небольшая вероятность поражения воздушных целей, что связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой.
С разворачиванием массового производства 23-мм стволов на новый уровень выйдет и производство боевых модулей для легкой бронетехники на их базе. Уже сейчас есть несколько довольно интересных проектов, развитие которых было несколько приостановлено именно из-за нехватки орудий.http://rusjev.net/2019/08/14/ukraina-reshila-problemu-artilleriyskih-stvolov/
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"Взрывы на арсенале в РФ: Эвакуированные жители заявили, что в «приемниках» живется лучше и не хотят домой" - inforesist.org
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Буряти теж казали, та ви тут на Думбасі з війною живете краще ніж ми без війни.
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На Вашій світлині, всім відома модель Wright A схеми «качка».
Але держу парі, що Вам невідома, модель Wright B нормальної аеродинамічної схеми.
Тому, що совєцька цензура, викреслювала це фото. Перші авіаконструтори. Творці теоретичної і практичної аеродинаміки, віруючі, та ще й творці загально прийнятної зараз семи літака, це вже було занадто, для совєцького агітпропу.
Ось цей красень, Wrigh B

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жопорукие кацапы разместили запустили построили Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост" - Цензор.НЕТ 6957
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Технологія "російських" беспілотників куплена в Ізраілі.
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просто бизнес/Израиль 11 июля 2018 г.у Голанских высот уничтожил российский беспилотник «Форпост»-копии израильского беспилотника Searcher. Нетаньяха продаёт беспилотники РФ, а те с наценкой перепродают Сирии. Израиль эти беспилотники сбивает и далее по кругу. Результат:Сирия в убытке, Нетаньяха и Путин в прибыли.
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Сирия в убьітке ? Они РФ-ии ничего и не платят...
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"Кредиты России - это абсолютно коммерческие проекты"-сотрудник администрации президента России рассказал зачем России давать кредиты Сирии.
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Та да , коммерческие , как для Кубьі и пр.сателлитов. Спишут , со временем , как всегда. Єто ведь не ипотека для россиян , за которую последние штаньі снимут , вместе с кожей...
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Тут немножко "не та тема"... Россияне "продают с наценкой", сами себе... Асад, России, за вооружение, "должен, шо земля - колхозу...". Путин даёт оружие в кредит, чтобы Асад подольше Ближний Восток, "колбасил", и цены, на нефть, не падали...
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что Путин и Нетаньяха бескорыстные филантропы и гуманисты -не совсем так.
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Ты понимаешь, ЧТО ТЕБЕ пишут? Или ты способен только себя, читать?...
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представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkIIИсточник: https://censor.net.ua/n3142784
Хи-хи я даже догадываюсь, кто передаст нам коды к этой этажерке.
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Фото исследовательского центра в поселке Ненокса, где Сверхпараша проводит испьітания самовзрьівающихся атомнодвигательньіх ракет "Skyfuck 3D".
Фото до взрьіва.

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в конце концов будет решена проблема с зенитными установками ЗУ-23-2, которые за прошедшие годы получили широкое использование на фронте как средство огневой поддержки пехоты. Особенно это было актуально летом 2014 г., ведь на расстоянии прямой видимости - до 1 км - эта установка поражает практически все - от живой силы до легкобронированной техники.
Теперь актуальной становится и программа модернизации зенитной установки как средства борьбы с беспилотниками противника. Еще осенью 2018 г. на одном из полигонов «засветилась» опытная ЗУ-23-2, модернизированная инженерами черниговского предприятия «Чезара». Опять-таки отметим, что детали неизвестны, но по утверждению разработчиков модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.
Ведь основной претензией военных к «зушке» как зенитном средству является именно крайне небольшая вероятность поражения воздушных целей, что связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой.
С разворачиванием массового производства 23-мм стволов на новый уровень выйдет и производство боевых модулей для легкой бронетехники на их базе. Уже сейчас есть несколько довольно интересных проектов, развитие которых было несколько приостановлено именно из-за нехватки орудий.http://rusjev.net/2019/08/14/ukraina-reshila-problemu-artilleriyskih-stvolov/
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На высоте 5 км да еще на удалении ЗУшка бесполезна
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на 5 км висоти розвіддрони вже малоефективні.

оптика супутників краща.
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Для борьбы с вражескими дронами нужно создавать дроны-истребители. Война будущего ето война дронов
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зенітка з хорошою системою самонаведення дешевша на порядок.І на два-у експлуатації..
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найефективніші зараз ударні безпілотники..В принципі ті самі керовані ракети ..
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апропо,роджерс,ти знову на..уй вилетиш у спам за фейкову рекламу!
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За даними газети, розміщені під Севастополем безпілотники зможуть вести розвідку і давати цілевказівки ракетним системам кораблів, берегових комплексів "Бастіон" та артилерії.

Це напевне буде альтернатива космічним системам розвідки та ціеуказання..)))
рашенвоєнщина починає підозрювати ,що Роскосмос їм не допоможе)))
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Станом на січень 2014 року, повідомлялося про передачу 6 БПЛА «Форпост» і наземної станції керування на озброєння загону безпілотної авіації, сформованому на авіабазі Єлізово, Камчатка.[4][5]

Безпілотники сімейства Searcher, як ізраїльського, так і російського виробництва, були використані у війні на сході України російськими силами. Такі безпілотники базувалися у військовому аеропорту в Таганрозі.[6]Відомо про щонайменше 5 збитих безпілотників Searcher і «Форпост» під час бойових дій в Україні:[7][8]серпень 2014, IAI Searcher, бортовий номер 920, збитий в районі с. Вільхівчик (колишнє с. Новопетрівське)[9][10][11]осінь 2014[12], IAI Searcher, бортовий номер 905,[8] знайдений під Новокатеринівкою.[13]жовтень 2014,[12] IAI Searcher, бортовий номер 916[8]20 травня 2015, «Форпост», бортовий номер 923[14][15] (4 травня 2015 повідомлялося про збитий IAI Searcher без подробиць[16])жовтень 2016, IAI Searcher, бортовий номер 915[17]
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підозра ,що РАСЄЙСЬКИЙ БПЛА «Форпост» досі НЕ У СЕРІЇ..
І загалом ВИГОТОВЛЕНО ЇХ"ЛІВШАМИ' ДО 50-ТИ ШТУК.

Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 1881
В квітні 2009 року Росія придбала партію БПЛА BirdEye 400 та Searcher 2 за $54 млн. Трохи згодом того ж року було замовлено іще 36 літальних апарати за $100 млн. Третя угода вартістю $400 млн була укладена в жовтні 2010 року на збирання БПЛА в Росії з початку 2012 року та постачанням до російської армії з 2014 року[1].
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Класс, братья Райт обзавидовались бы Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 9141
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Львович‏ @Sector_KL 21 ч.21 час назад

В Нёноксе, где недавно взорвалась т.н. "ракета с ядерным двигателем", завтра с 5 до 7 утра планируется ещё одно испытание этой же ракеты... Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 4200
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