 Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в середу газета "Известия".
"Окрема ескадрилья далеких безпілотників "Форпост" увійшла до складу 318-го змішаного авіаційного полку ЧФ навесні нинішнього року", - повідомило видання з посиланням на головний штаб Військово-морського флоту (ВМФ) РФ.
За даними газети, розміщені під Севастополем безпілотники зможуть вести розвідку і давати цілевказівки ракетним системам кораблів, берегових комплексів "Бастіон" та артилерії.
"Ефективність нового підрозділу була перевірена під час нещодавніх флотських навчань. Досвід застосування дронів визнали успішним. Надалі на озброєння ЧФ надійде модернізована версія безпілотника "Форпост-М", - сказали "Известиям" у штабі ВМФ.
Раніше повідомлялося, що тактичний безпілотник "Форпост" є ліцензійною копією ізраїльського Searcher MkII, що збирається на Уральському заводі цивільної авіації (УЗЦА) з 2010 року. До 2018 року в російської армії було близько 30 комплексів "Форпост", зібраних з імпортних комплектуючих. Планувалося, що з 2019 року Міноборони Росії почне отримувати повністю локалізовані машини, до того ж модернізовані з урахуванням бойового досвіду в Сирії - "Форпост-М".
Розвідувальний безпілотний комплекс "Форпост" містить три літаки і наземну станцію управління. Маса одного літака становить 500 кг, корисне навантаження - 100 кг, запас палива - 99 кг. Безпілотник може розганятися до 200 км/год, здатний здійснювати розвідку з висоти 5 км протягом 16 годин на відстані до 400 км.
Але держу парі, що Вам невідома, модель Wright B нормальної аеродинамічної схеми.
Тому, що совєцька цензура, викреслювала це фото. Перші авіаконструтори. Творці теоретичної і практичної аеродинаміки, віруючі, та ще й творці загально прийнятної зараз семи літака, це вже було занадто, для совєцького агітпропу.
Ось цей красень, Wrigh B
класс!
(печенькой чуть не вдавывся))))
Хи-хи я даже догадываюсь, кто передаст нам коды к этой этажерке.
Фото до взрьіва.
https://pikabu.ru/story/progulka_po_selu_nyonoksa_6811747
Теперь актуальной становится и программа модернизации зенитной установки как средства борьбы с беспилотниками противника. Еще осенью 2018 г. на одном из полигонов «засветилась» опытная ЗУ-23-2, модернизированная инженерами черниговского предприятия «Чезара». Опять-таки отметим, что детали неизвестны, но по утверждению разработчиков модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.
Ведь основной претензией военных к «зушке» как зенитном средству является именно крайне небольшая вероятность поражения воздушных целей, что связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой.
С разворачиванием массового производства 23-мм стволов на новый уровень выйдет и производство боевых модулей для легкой бронетехники на их базе. Уже сейчас есть несколько довольно интересных проектов, развитие которых было несколько приостановлено именно из-за нехватки орудий.http://rusjev.net/2019/08/14/ukraina-reshila-problemu-artilleriyskih-stvolov/
оптика супутників краща.
Це напевне буде альтернатива космічним системам розвідки та ціеуказання..)))
рашенвоєнщина починає підозрювати ,що Роскосмос їм не допоможе)))
Безпілотники сімейства Searcher, як ізраїльського, так і російського виробництва, були використані у війні на сході України російськими силами. Такі безпілотники базувалися у військовому аеропорту в Таганрозі.[6]Відомо про щонайменше 5 збитих безпілотників Searcher і «Форпост» під час бойових дій в Україні:[7][8]серпень 2014, IAI Searcher, бортовий номер 920, збитий в районі с. Вільхівчик (колишнє с. Новопетрівське)[9][10][11]осінь 2014[12], IAI Searcher, бортовий номер 905,[8] знайдений під Новокатеринівкою.[13]жовтень 2014,[12] IAI Searcher, бортовий номер 916[8]20 травня 2015, «Форпост», бортовий номер 923[14][15] (4 травня 2015 повідомлялося про збитий IAI Searcher без подробиць[16])жовтень 2016, IAI Searcher, бортовий номер 915[17]
І загалом ВИГОТОВЛЕНО ЇХ"ЛІВШАМИ' ДО 50-ТИ ШТУК.
В квітні 2009 року Росія придбала партію БПЛА BirdEye 400 та Searcher 2 за $54 млн. Трохи згодом того ж року було замовлено іще 36 літальних апарати за $100 млн. Третя угода вартістю $400 млн була укладена в жовтні 2010 року на збирання БПЛА в Росії з початку 2012 року та постачанням до російської армії з 2014 року[1].
В Нёноксе, где недавно взорвалась т.н. "ракета с ядерным двигателем", завтра с 5 до 7 утра планируется ещё одно испытание этой же ракеты...