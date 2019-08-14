 Звільнення Кличка чинним складом Кабміну не розглядатиметься, - прессекретар Гройсмана Рябчук

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

"Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України проведе засідання.

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