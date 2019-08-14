 Звільнення Кличка чинним складом Кабміну не розглядатиметься, - прессекретар Гройсмана Рябчук

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.
"Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України проведе засідання.
Хіба так можна?
Бачили ми червоних, ходили під блакитними, а це будуть і зелені.
Куди від них городянину податися?
Это не так сложно....
Служи - те!
Хочете по-чесному - назначте вибори мера. У чому проблема? У Зе ж більшість у раді є! Навіщо йти мутним незаконним шляхом???
Квартирничек устроили и лайкаете друг дружку.
Как трогательно и мило...