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 Звільнення Кличка чинним складом Кабміну не розглядатиметься, - прессекретар Гройсмана Рябчук

Кабінет Міністрів України не розглядатиме погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

"Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України проведе засідання.

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Звільнення Кличка чинним складом Кабміну не розглядатиметься, - прессекретар Гройсмана Рябчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142782
 
   
 Топ коментарі
 
где-то на Банковой, Богдан от злости покусает Зеленскавага и кинет в лицо идиотке Мендель, недоеденную шаурму..
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Так он понял, что ему ничего не светит, уже можно "бунтовать"))
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питання не в тім хто зніме Кличко, а в тім як швикдо Кличко сяде за корупцію!
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Може, треба якийсь бій провести? Бо так безсоромно відібрати пояс мера... Не важливо, коли, але це станеться.
Хіба так можна?
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Призначать когось з криворізької шпани.
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Так, там теж є "міцні господарники".
Бачили ми червоних, ходили під блакитними, а це будуть і зелені.
Куди від них городянину податися?
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Богдан перестав були "любимой женой" Зебіла. Мендель танцює від щастя. А там ще й Разумков десь ходить. Прям турецький серіал.
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Ты ничего не перепутал? Может, это нынешний состав послан на...
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понимаю, что для тебя в этой статье Цензора слишком много букф..., но постарайся все таки вникнуть в смысл....
Это не так сложно....
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В смысл чего, твоих влажных мечтаний? Так мне это не интересно))
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Тупой порохоботик! Тихо сиди в рошеновском сортире!
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И чем чаще будут безграмотное что постилать тем лучше будет для всех, чтобы согнать спесь
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где-то на Банковой, Богдан от злости покусает Зеленскавага и кинет в лицо идиотке Мендель, недоеденную шаурму..
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Действующий состав кабмина пойдет на зону, вместе с Кличко!
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Грося вот тебе теперь точно полый пипец будет. Зе злопамятный.
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Хорошо, что действующему составу не долго действовать осталось
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а что потом изменится? ты как ел мамкину кашу так и будешь ее есть))
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Кацарылый ты про другое мечтай,это не твое козломордый.
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как только зеля всунет своего зебила на пост кличка так и начнутся бунты)))) и это будет начало его конца
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вот правильно говорят что украине нужны герои пиз*а рожает дураков)))) биомасса, одним словом
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Кияни дуже не *******, коли їм назначають гауляйтера зі сторони. Доведено Жоповим! Причому нам пофіг, яку політичну силу представляє той гауляйтер.
Хочете по-чесному - назначте вибори мера. У чому проблема? У Зе ж більшість у раді є! Навіщо йти мутним незаконним шляхом???
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во...а где все те ,что кричали зрада,гройсман переобулся?
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Так он понял, что ему ничего не светит, уже можно "бунтовать"))
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интересные у вас сегодня партнеры по междусобойчику, мадам.
Квартирничек устроили и лайкаете друг дружку.
Как трогательно и мило...
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Вам показать примеры порохоботских междусобойчиков, сударь? И лайков там больше раз в 10...Впрочем, вы можете присоединиться))
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Гройсман всхлипывая: «И шо такого я ему сказал? Только и всего - Володя, увольняйся, щас все увольняются. А он мне то джеб, то хук, то кросс, то апперкот. Аутфайтер хренов!»
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шутки тебе пишет приколист сержантов или шпилист боширов?
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Трио французских Гандонов: Ив Гандон, Пьер Гастонович Гандон и, куда деваться, Гастон Гандон.
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Как я и говорил, Гройсман в явно проигрышную ситуацию встревать не стал, тут еще и позора на весь мир не оберешься. Удивляет тупость Богдана и Ткаченко. Сваливайте ребята, пока не поздно, иначе вас похоронят как политиков, вы Зенленского подставляете по крупнолму.
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