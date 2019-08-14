EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3785  81
Все про:громадянство (579) Росія (19342) Чийгоз (223)

 Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз

Надання громадянства України для росіян становить загрозу для країни.

Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив новообраний народний депутат від партії "Європейська Солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо про те, що є громадяни інших країн, які на фронті воюють за свободу України. В цьому випадку потрібно брати до уваги цей фактор і спрощувати процедуру надання громадянства. Але спекулювати, якщо під цим буде спостерігатися послаблення в сенсі, що ліберальні рухи і діячі будуть їхати в Україну - це дуже небезпечно. Необхідно не допустити цього. Ліберальність у Росії закінчується на нашому питанні. Ми можемо мати загрозу. Відвідування нашої країни і спроби реалізації медіапроектів під виглядом висвітлення подій - це теж небезпечна тенденція. У цьому питанні потрібно бути більш прискіпливим і обережним", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства України для політбіженців з РФ.

Також дивіться: "Не треба більше робити меседжі Путіну", - Чийгоз щодо пропозиції Кравчука зняти блокаду окупованого Криму. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142781
 
   
 Топ коментарі
 
Зате спрощене набуття "запорєбрікамі" різного, в тому числі і ліберального штибу збільшує електорат Зєлєнского. Тому і робиться це все. Піклування про інтереси України і її громадян тут і поряд не стояли. Як назвати президента, який переймається комфортом громадян країни-агресора? У вас є визначення? У мене без вживання матюків - немає.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


Кац і з українським паспортом залишиться винторогим.
 показати весь коментар
 
 
не ужели все с тобой так печально? - да ладно - подстрегись и побрейся - ну прежде чем снимать автопортрет))))))
 показати весь коментар
 
 
Я щось не впізнаю цього російського ліберала. Як його прізвище?
 показати весь коментар
 
У всіх каців одне прізвище: Винторогий.
 показати весь коментар
 
А мені просто фотка до вподоби. Красива тваринка)
 показати весь коментар
 
первый званок - зеленский превысил свои полномочия - он может дать гражданство по закону который есть в Украине и который принимают депутаты - но не сам и своим указом - гитлер сраный))))
 показати весь коментар
 
 
Ты нормальный?

Стаття 106. Президент України:
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Во что вы за тупорылые ???? Прочитайте разберитесь сначала а потом высказывайте мнение свое. Лишь бы ляпнуть.
 показати весь коментар
 
 
а ты нормальный - хватит эйфории - стало только хуже во все ,кроме курса валюты - это факты - на тему - и ты как истинный зебил - можешь только оскорблять и то только по тому шо в интернете и за это отвечать не надо - подонки вы ,зебильные
Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства, отметил политик
Бывший представитель Украины в минской переговорной группе Роман Бессмертный считает, что указ президента Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства незаконный и неконституционный. Об этом он сказал в эфире Канала 24.
Бессмертный, по его словам, является одним из авторов действующего закона о гражданстве. И он самый либеральный в мире, утверждает политик.
"Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконный и неконституционный. Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства. Он может выдать только акт о предоставлении или лишении гражданства", - сказал Бессмертный.
"Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем общается, выдать указ и предоставить гражданство, выходит для меня непонятный документ, который непонятно как влияет на порядок предоставления гражданства, зато создает правовые коллизии", - добавил политик.
По словам Бессмертного, сейчас есть возможность дать украинское гражданство тем, кто воевал в Донбассе, через комиссию при президенте.
 показати весь коментар
 
 
потери на войне и цена на продукты повысилась - а доллар как есть припал - факт
 показати весь коментар
 
 
ну не ври. Я вчера был на рынке помидоры розовые стоят 24 грн. А были 35 грн. Зимой лук был 35 грн. а сейчас 10 - 11 грн. Хлеб как стоил зимой 12 грн. он сейчас и стоит. Сахар как был зимой 14 так и сейчас есть . Ну что подорожал. Не занимайтесь очковтирательством.

Во-вторых а что небыло при Порошенко потерь. Еще и больше были потери 24 военослужащих моряков куда было можно отправлять. Я б никогда не отправил а при том пацанов.

Лучше скажи что тебе Порошенко больше нравится чем Зе
 показати весь коментар
 
Когда пустят воду на крым, то можешь сразу ко всем тем ценам по нолику справа приписывать.
 показати весь коментар
 
 
Коломойський повертається: як "Приват" розбирається з конкурентами на паливному ринку

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/14/650571/
 показати весь коментар
 
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України
---------------
Да, но ведь понятно, что очень спорным вопросом являются как раз основания принятия таких решений! Это как в ЦПК - "судья принимает решение по своему внутреннему убеждению". Каковы эти убеждения и на чём они сами, эти убеждения, базируются?
Т.е. всё упирается в некие "морально-нравственные устои общества" никак не описанные статьёй Гражд Кодекса.
 показати весь коментар
 
 
вообще написано в Указе пунктом 2 написано

. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:
а) невідкладно проект закону України, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних Силах України та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

если бы мог бы Зе только своим указом устанавливать порядок принятия гражданства то этого бы пункта небыло.
Все что сделал Зе так он внес до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56), такі зміни:
он добавил декларацию декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), - для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності
 показати весь коментар
 
 
А где-то указано, что вновь принятые обязаны овладеть в такой-то срок украинским?
Вот не прочёл нигде о том, что вместе со справкой МИДа о преследовании там, проситель гражданства уверенно убеждён в неприкосновенности границ и невмешательстве в дела Украины... и что-то в этом духе. Вы же понимаете, очевидно, что выступая против, того же ху*ла лично, не означает, что проситель не жаждет противоречащего интересам Украины. Ведь он же становится избирателем! Лично меня вот это Право слегка бесит - "избираться и быть избранным".
 показати весь коментар
 
 
1) підпункт "в" пункту 24 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"- декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), - для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".
 показати весь коментар
 
по поводу овладения украинским язіком отвечаю. Парламент Украины принял закон об украинском языке. Так вот
Стаття 7. Обов'язок володіти державною мовою для набуття громадянства України
1. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою.
Особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, і особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, мають право на набуття громадянства України без засвідчення рівня володіння державною мовою. Такі особи зобов'язані опанувати державну мову на рівні, визначеному законодавством, упродовж одного року з дня набуття громадянства.
 показати весь коментар
 
Не зовсім ТАК,
Згідно Стаття 106, президент має право надавати громадянство окремим, конкретним громадянам (Іванов, Саакашвили ...). Президент Зе. видав указ згідно з яким громадянство можна давать зразу групі людей тілька якщо скажуть що в московії їх утискають.
 показати весь коментар
 
Гитлер сраный, а українською писати не вмієш?? Чи ти як синок Бариги українську в серці тримаєш, а спілкуватися не навчилося? Патріот ти недолугий!))
 показати весь коментар
 
Большого ума не надо , чтобы залезть на чужую страницу и скопировать фото! Я ни от кого не прячусь, мне не стыдно за свои комментарии! А вы , существо, решили меня попиарить? ))))))) Спасибо! Нормальная женщина на фото и кстати ей здесь 53 года! )
 показати весь коментар
 
Нехай "руzкіе лібєрали" їдуть в Німеччину.
Вона має більше грошей ніж Україна, зможе їх підтримати, дешевий газ від спільного рашистами Північного потоку допоможе.
Німеччина так само легко роздає своє громадянство руzкім?
 показати весь коментар
 
 
Нешановна Алло, Німеччина дуже багато допомогала Україні та допомогає і зараз! Мільйони евро розікрали бариги , що були при владі пять років! Ви про те знаєте? Чи може ви думаєте, що Німеччина має потерпати від санкцій які запроваджує пять років, а ви будете торгувати з Росією та ешелонами мільйони українців їздитимуть на Расєю првцювати??? А дипломатичні стосунки з кацапами ваш чоколядний чому не розірвав? а війну війною чому не назвав? Німеччиеа демократична країна і надає притулок всім хто того потребує! У мене все!
 показати весь коментар
 
Нешановна переселенка в Німеччину, ви написали багато букв, але так і не відповіли на питання чи роздає Німеччина так легко своє гроиадянство нібито ущемленим пуйлом лібєралам, як це вирішив зробити преЗедент.
 показати весь коментар
 
 
))))) Алло, я ж написала- у мене все! Не порівнюй непорівнюване! Україні до Німеччини років так СТО!!!!! І до речі , я не переселенка!))))))) Чао!
 показати весь коментар
 
Відповіді на питаня немає, як і дурнів в керівництві Німеччини, щоб роздавати направо-наліво громадянство.
 показати весь коментар
 
Если не переселенка, то беженка. Белые беженцы, это обычно ущемлённый народец о котором нельзя писать. Ну или по любви расчету перебралась.
 показати весь коментар
 
 
Врачь сидит на форуме цензора? Медсестра или пфлегекрафт для стариков вам больше подходит. Очень востребованные профессии среди заробитчан из Восточной Европы.

Знаю людей, строят из себя академиков, а как рот откроют так деревня деревней.
 показати весь коментар
 
Зате спрощене набуття "запорєбрікамі" різного, в тому числі і ліберального штибу збільшує електорат Зєлєнского. Тому і робиться це все. Піклування про інтереси України і її громадян тут і поряд не стояли. Як назвати президента, який переймається комфортом громадян країни-агресора? У вас є визначення? У мене без вживання матюків - немає.
 показати весь коментар
 
 
Так вам все мало) теперь назло попередникам вы тысячи новинских впустите
 показати весь коментар
 
 
Нам? Так это Зе дал Новинскому гражданство? Странно, все знают, что это с подачи порохатого.. ведь тогда Зе еще не был президентом...Чудны дела твои, Господи!
 показати весь коментар
 
С подачи Потроха...Потрох его об этом попросил, есть в даже заявление, написанное порохатым к Януковичу. Лень искать.
 показати весь коментар
 
Вот когда найдёшь это заявление , тогда и приходи обсудим . А пока , всё это -твой галимый звиздёжь . Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5712 .
 показати весь коментар
 
 
Галимо звиздишь тут ты. Тебя в Гугле забанили? Пошевели своей единственной прямой извилиной, соя, а я, ради тебя, и пальцем не пошевелю.
 показати весь коментар
 
А чего я должен в гугле рыться Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 7394,, пойди найди то , пойди найди сё .!! Делать мне больше нечего ... Ты же врёшь , вот и -"шевели извилиной ".
Если каждое враньё зебилов перепроверять через гугл , дня не хватит . Запомни , овца тупорылая , если нет пруфа любые твои обвинения не больше чем высер . Так что заткни нахрен , свой ватный хебальник . Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1888 .
 показати весь коментар
 
 
Звично збрехала пані Франя. Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1409
"Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года."
 показати весь коментар
 
 
Это не я збрехала, а ты недотепа, я написала с подачи Потроха, то есть он попросил об этом Овоща...Когда же уже соевые читать научатся...Болван.
 показати весь коментар
 
 
Подачу Пороха ти приписала з подачі Новинського? Ну то ви два чоботи пара. Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5160
 показати весь коментар
 
 
Яка ще країна ось так відразу надає громадянство сумнівним політбіженцям? Посвідка на проживання, поліцейський нагляд і ще велика питання - чи захоче хтось взяти таких на роботу.
 показати весь коментар
 
 
Політбіженці з росії - це типу Мальцева, Вороненкова, Максакової? Коротше ті, кого х.йло до корита не допускає - то є кацапські біженці. Всю шваль москальську тут зберемо.
 показати весь коментар
 
 
Кого треба вважати "російським лібералом"? Російського імперця і українофоба Бабченка? Штатного фсбшніка Гонопольського? Путінолюба Венедиктова?
 показати весь коментар
 
 
Справжнім російським втікачам, таким, як Літвіненко, Воронєнков, Скрипаль, треба надавати охорону.
 показати весь коментар
 
 
якісь прізвища у наведених вами кацапів не типові.
 показати весь коментар
 
А я би дав їм вид на проживання.
У РЕЗЕРВАЦІЇ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Цензор", поясніть , будь ласка, а ХТО ТАКИЙ ЦЕЙ чигойз???????
 показати весь коментар
 
А как ещё Хутину завоевать Украину,московская гебня засылает свои леберастов и др под любым соусом и главное граждане Украины ,которые сейчас у власти не против их принять ,чтобы пополнить свой вид,а украинский народ тем временем на фронтах защищает свою землю.,а эту землю из внутри захватывают Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 7055
 показати весь коментар
 
 
пуйлоскотина подконвойная унтерменшевская расхрюкалась....
 показати весь коментар
 
Все правильно делают. А то ети назойливьіе хахльі мешают нашим диджитализированьім креатиффщикам строить "либеральную прекрасную рассию будусчего".
 показати весь коментар
 
 
Почему Зе не упростил получения гражданства этническим украинцам как обещал? Соврал?
 показати весь коментар
 
 
ты букав не знаеш украинских а патаму читать не умеешь ЗЕленкин базар....
 показати весь коментар
 
Ми ще не знаємо, що таке для Зе етнічні українці.
 показати весь коментар
 
 
Воістину справедливо твердив В. Винниченко, що російський демократ закінчується там, де починається українське питання...
 показати весь коментар
 
 
Додайте до цього ще й кримсько-татарське питання.
 показати весь коментар
 
 
Российский "либерал" - это человек для которого Путин - плохой, но Крым = Раша.
Нам нужны такие "либералы"?
Вот если на камеру скажет что Крым - это Украина, тогда можно и гражданство дать.
 показати весь коментар
 
Зазнали переслідувань у росії ще не означає, що вони патріоти України. Нам своїми руками множити "п'яту колону" в Україні сенсу ніякого. Тому нехай спочатку доводять, що вони знають і виконуватимуть українські закони, шанують нашу незалежність і тільки потім отримують громадянство України.
 показати весь коментар
 
 
Те що, Порошенко надавав громадянство майже тисячі афганців, іранців, іракців, лівійців сирійців це для порохоботів було нормально.
 показати весь коментар
 
 
Краще 1.000 афганців,які будуть воювати проти раші,ніж 10 расєян,яки тут будуть влаштовувати "руцкімір".
 показати весь коментар
 
Думаєте вони сюди їхали воювати проти ерефії? Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 9009
 показати весь коментар
 
 
Прежде,чем упрощать,нужно было ограничить их избирательные права,и права на госслужбу.
 показати весь коментар
 
это кому только в голову могла прийти такая ущербная мысль, выдавать им гражданство..
 показати весь коментар
 
Прежде,чем упрощать,нужно было ограничить их избирательные права,и права на госслужбу.
 показати весь коментар
 
Ну, закон має бути один для всіх. Просто потрібно контролювати видачу паспортів.
 показати весь коментар
 
До речі, не так давно бачив одну ватницю, яка відсиділа декілька років на зоні у Краснодарському краї. Ну, то була типова для ********** історія від якої всі знайомі не знали ржати чи жаліти ту курку. Реально ватниця з Донецька перед війною переселилася з лічинками до Києва, а весною 2014-го її якогось понесло до Криму. Каже кримчаків там на зоні повно, вона сама з Криму туди попала.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору