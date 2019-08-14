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 Політика України, Суспільство
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 Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця. ДОКУМЕНТ

Судді одного з райсудів Харкова вдалося пояснити отримання грошей на оперативному відео СБУ "обрядами вигнання мертвої сили" з купюр, які їй постійно підкидали адвокати. Кримінальну справу було закрито Прокуратурою Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в тексті постанови про закриття кримінальної справи.

У жовтні 2012 року слідчий Прокуратури Харківської області закрив з формулюванням "не доведена участь у злочині" кримінальну справу №49-3046, яку вело СБУ стосовно судді Київського районного суду Харкова Ольги Донець.

"Донець О.В. показала, що до неї в кабінет підкидали "сувенірні гроші", землю, мак, голки, дрібні монети, які були розсипані попід стінами всього приміщення суду. Через що вона зверталася до знахарок, ворожок і до батюшки. За рекомендацією знахарок, вона періодично приходила до них у церкву і виконувала певні обряди над цими сувенірними грошима, махала ними над документами. Але незважаючи на те, що вона молилася і виконувала відповідні обряди, гроші і далі продовжували з'являтися в справах, які їй передавали у провадження. Одна і з знахарок говорила їй, що їй приносять "мертві гроші" і хтось має проти неї "мертві" наміри. Гроші, які їй демонстрували на відеозаписах, є сувенірними, вона махала саме сувенірними грошима", - йдеться в постанові.

Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а обряд вигнання сили з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця 01

"Щодо неї мала місце провокація хабара, їй тривалий час підкидали в розглянуті нею кримінальні та цивільні справи "сувенірні гроші", а про це стало відомо співробітникам УСБУ в Харківській області. Які вирішили зафіксувати на відео її контакт з сувенірними грошима, які можуть видатися справжніми грошима, і таким чином залучити її до кримінальної відповідальності", - аргументується те, що відбувається.

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Що ж до знахарок, які підказали судді таку модель поведінки, то їх опитати виявилося неможливо. Померли з природних причин, - резюмує автор постанови про закриття справи.

Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а обряд вигнання сили з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця 02

"Достатніх об'єктивних даних, які б свідчили, що Донець О.В. у своєму службовому кабінеті отримувала грошові кошти як хабарі ... не виявлено", - резюмує., закриваючи справу, слідчий з особливо важливих справ прокуратури Харківської області Владислав Якутін.

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Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а обряд вигнання сили з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця 03

Суддя Ольга Донець продовжувала працювати в тому ж суді до 2013 року, коли звільнилася у зв'язку з виходом на пенсію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142777
 
   
 Топ коментарі
 
Лютый треш.
Клоуны заполонили все ветви власти
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Лютый треш, когда придурок даже не прочитав статью, в которой указан год, когда было закрыто дело (2012й), спешит кинуть какашкой в каких-то клоунов.
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Отлично, плюсую. У судьи-колядника от зависти наверняка нервный тик начался.
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Вот это закидон... Интересно, скока "обрядовых" денех он стоит?
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ждем-с --- ЗЕ уже на горизонте? уволит судью?
и.... понеслась!
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Це,*****,не просто дно.Це ДНІЩЕ! Вони,тварі,вже зовсім нас за людей не вважають.Нічо,mr.Lynch прийде,порядок наведе...
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