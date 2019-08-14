 Поранення не були результатом ворожого вогню: ЗСУ розповіли про поранення воїна Дашковця, який помер у госпіталі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
"Командування частини повідомляє, що травми, які дістав військовослужбовець під час бойового чергування та які в подальшому призвели до його смерті, - не були результатом вогневого ураження з боку противника. Імовірно, поранення могло бути наслідком необережного поводження з особистою зброєю", - йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться досудове розслідування відповідними правоохоронними органами.
Нагадаємо, воїн Дмитро Дашковець помер 12 серпня в Дніпровській лікарні ім. Мечникова.
Сьогодні, 14 серпня, орієнтовно після 8:00 до Романівського району Житомирської області привезуть тіло Дмитра Дашковця, сержанта, заступника командира взводу одного з підрозділів Збройних сил України.
7 серпня начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн загинув, один дістав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі.
Один - стоял с автоматом и неосторожно зацепил спусковой крючок - выстрел
Двое других при чистке оружия.
Слава богу при этом никто не пострадал - а мог...
В армии в 14-15 ходила такая шутка... Люди делятся на два типа:
- на тех у кого УЖЕ БЫЛ самострел
и на тех
- у кого он еще будет...
По поводу "не были результатом вражеского огня" - эта фраза прописана в нормативных документах ОЧЕНЬ ДАНО !!! Факт получения ранения в "результате вражеского огня" является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при признании ранения во время УБД, со всеми вытекающим последствиями!!!
Мій позивний "Птєрік".
Відповідай тварюка!!!
Идиоты блин.....