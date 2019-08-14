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 Поранення не були результатом ворожого вогню: ЗСУ розповіли про поранення воїна Дашковця, який помер у госпіталі

Український військовослужбовець Дмитро Дашковець, який помер у Дніпровській лікарні ім. Мечникова, дістав поранення не через ворожі обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Командування частини повідомляє, що травми, які дістав військовослужбовець під час бойового чергування та які в подальшому призвели до його смерті, - не були результатом вогневого ураження з боку противника. Імовірно, поранення могло бути наслідком необережного поводження з особистою зброєю", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться досудове розслідування відповідними правоохоронними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського. ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, воїн Дмитро Дашковець помер 12 серпня в Дніпровській лікарні ім. Мечникова.

Сьогодні, 14 серпня, орієнтовно після 8:00 до Романівського району Житомирської області привезуть тіло Дмитра Дашковця, сержанта, заступника командира взводу одного з підрозділів Збройних сил України.

7 серпня начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн загинув, один дістав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Поранення не були результатом ворожого вогню: ЗСУ розповіли про поранення воїна Дашковця, який помер у госпіталі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142775
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто сам в себе поцілив ?
Які зелебоби безсоромні !
Ще ніхто так не принижував наших військових ! Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале - Цензор.НЕТ 2585
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перемирие достигнуто? достигнуто! привыкайте!
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Придурки кому нужны эти ваши шатбные отмазки для обсуждения публично! Погиб боец геройски на фронте - точка!
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Очень может быть. В мою бытность как минимум 3е в моем подразделении произвели случайный выстрел.
Один - стоял с автоматом и неосторожно зацепил спусковой крючок - выстрел
Двое других при чистке оружия.
Слава богу при этом никто не пострадал - а мог...
В армии в 14-15 ходила такая шутка... Люди делятся на два типа:
- на тех у кого УЖЕ БЫЛ самострел
и на тех
- у кого он еще будет...
По поводу "не были результатом вражеского огня" - эта фраза прописана в нормативных документах ОЧЕНЬ ДАНО !!! Факт получения ранения в "результате вражеского огня" является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при признании ранения во время УБД, со всеми вытекающим последствиями!!!
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Ну і в нас був випадок , коли хлопчина отримав поранення від рук свого ж , прямо в зброярні, коли отримували ********** , чим спас всіх . Куля попала в ногу . Памятаю пізніше замполіт орав на нього три поверховим матом , -"ти лядь , ука не вздумай корити себе , чи щось придумувати , , - ти отримав поранення при виконанні бойового завдання " . Замполіт був психотерапевт ще той. Ну а тут що маєм, з таким командуванням , яке банально прогнулись під ситуацію .Прогнулись під людину яка відкосила від армії , і тепер заради самоствердження робить вчинки які приносять шкоду Україні.
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Ваш замполіт був розумніший від всіх порохоботів разом.
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Не знаю за мінстецьків , а от прихильника Московії бачу . І ще й українця. Якщо Порох на десь біля 50-60 % , був шанувальником Московського улусу Орди і її хана,і копіював їх , на інші відсотки були особисте збагачення і збагачення свого оточення , то нинішній 100% малорос.. Повністю ногами , руками , головою в Кремлі.
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Даже если это и так... Не нужно это выносить на общественнось. Это упущение в работе командиров и начальников и им нужно работать и работать над тем, что бы таких случаев небыло, во всяком случае реже...
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Слухайте, Кінь, писати просто класс. Де Ви проходили службу та у якому підрозділі?
Мій позивний "Птєрік".
Відповідай тварюка!!!
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Вы идиоты? Человек профи. Прошел Ирак. Там на автомате, никогда себе в голову не стрельнешь. Пуля от СВД (патрон 7,62Х54) имеет различный вес и воздействие от пули патрона АК/АКМ (патрон 7,62Х39).
Идиоты блин.....
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Начало этой истории положила новость из больницы, где главврач со всеми совершенно не нужными медицинскими подробностями расписывал как пуля вошла в голову и как вышла. Комментарии были закрыты, но это совершенно не помешало мгновенно развернуться политическому срачу. На крови.
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