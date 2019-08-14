 Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал" із посиланням на відкриті джерела баз даних експорту/імпорту.
Реалізували продукцію через ДП "Прогрес", яке входить до складу державної компанії "Укрспецекспорт".
Повідомляється, що через порт Миколаєва в травні було відправлено:
3 травня 2019 року:
- переносний протитанковий комплекс "Скіф" (з тепловізором Eye-LR-S Aselsan) – 30 одиниць
- легкий переносний протитанковий комплекс "Корсар" – 60 одиниць
- ракета Р-2ОФ (калібром 130 мм, уламково-фугасна) – 300 одиниць
- ракета РК-2І (калібром 130 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць
- ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 200 одиниць
- ракета РК-3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць
17 травня 2019-го року:
- легкий переносний протитанковий комплекс "Корсар" – 60 одиниць
- ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 300 одиниць
- ракета РК-3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць
Зазначається, що минулого року Саудівська Аравія придбала 950 ракет і ПТРК українського виробництва на суму 57,850 млн доларів.
ПТРК "Корсар" може використовуватись зі станка та без нього, коли стрільба ведеться з бруствера чи плеча. Наведення ракети здійснюється за лазерним променем. Максимальна дальність стрільби ракетою РК-3, якою оснащується "Корсар", становить 2500 метрів.
Також цей ПТРК може використовувати й інші варіанти цієї ракети з уламково-фугасною бойовою частиною – РК-3ОФ та тандемно-кумулятивною бойовою частиною – РК-3К.
ПТРК "Скіф" – це експортна назва протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", яка постачається для української армії. Цей ПТРК встановлений на пусковій установці у вигляді триноги. Дальність роботи цього комплексу – 5000 метрів.
Вони комплектуються ракетами з тандемними кумулятивними (РК-2С та РК-2М-К) та уламково-фугасними (РК-2ОФ та РК-2М-ОФ) бойовими частинами.
Кстати эти ракеты с высокой степенью вероятности окажутся у сирийских повстанцев и полетят в кацапов/иранцев. Точнее уже полетели. Только за последнюю неделю повстанцы подбили несколько танков и кучу другого кацапского барахла. Ракеты новые в том числе и фугасно-осколочные. Видел видео пуска по группе пехоты (иранцы). Их окорока летели довольно далеко. Это явно не кумулятивный заряд.
ты слышал про запуск 100 штук стугон Вдень в бамбасе??
неет?? пачему неттт??
сказали палтараки-муженки, что 1 шт рокета по цене 50 000$-дорого, нету лишних рокет-дорого.
все понятно??
за госбюджет делают рокеты и гонят на экспорт, бабло на панамский кашелек.
на фронте в окопах антаматы 1957 года выпуска с 3 вагонами патронов от дали грибаускайте.
но соевые дебилы продолжают тут про армия-вера -прочая соевая срань.
коеченные ***********.
Хотя, что спрашивать с зебилов, у вас самый главный пруф - чувство "классовой справедливости", отнять и поделить.
Про излишки армейские...
получаемая от продажи "Стугн" и "Корсаров" валюта помогает финансировать другие интересные разработки, в том числе украинский аналог "Джавелина", и другие вкусняшки..
читайте интервью Коростылева.. много интересного..
Але ж Зє!біли на то і зє! біли, щоб брехати.
Андрій Жагун
ответил на ваш комментарий в теме Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов. ФОТО
На фронті 800 пускових установок, між іншим. і використовують їх по повній. Тут неодноразово показували відео знищеня техніки та укріплень кауапів на відстанях 2-3км за допомогою цих комплексів.
Але ж Зє!біли на то і зє! біли, щоб брехати.
У тебя про проституток писать лучше получается, ей-богу.
100 штук в месяц??
ахаха
100 штук нада запускать в день, шоб мыша не могла выползти.
шоб Каждая рокета убила по 1 чел данецких - 36 000 за год.
36 000 врагов убито - и войне конец.
но ты давай тут рассказывай про гуманитарные месии,мосты в данецки,
право ответки с антамата,
камисии, спецмиссии, огкц, пцу - всякую хрень,
токо шоб работа была у мародеров мальдивских в генштабе и раде.
теперь зеленских.
Вартість одного ПТРК "Джавелін" при експорті сягає 170 тис. доларів.
Різниця в тому, що після пострілу з "Корсара" місце виходу заряда може бути обстріляне і втратиться зв'язок з ракетою. А "Джавелін" буде автономно "працювати". Зовсім різні системи наведення, але і призначення теж відрізняється. Молодці кияни.
Вот в чём вопрос!
Джевелін ефективний проти танків і тільки проти танків тому він ідеально підходить для спецназу. А стугна показала що вона більш універсальна і може знищувати кулеметників та снайперів в дотах, тому потрібні мати обидві системи, СА вони тепер є.
Хотел-бы я посмотреть на группу спецназа в тылу противника, которые пешком тащат на себе Джевелины и вступают в бой с танками противника
22.5
Кто понесет ответственность за уничтожение мощнейшей полупроводниковой промышленности в Украине изготавливавшей и солнечные батареи и полную линейку микросхем и электронных кампанентов для спутников