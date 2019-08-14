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 Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів. ФОТО

У травні 2019 року з України до Саудівської Аравії було поставлено протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і ракети до них, виробництва КБ "ЛУЧ" на загальну суму в 51,321 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал" із посиланням на відкриті джерела баз даних експорту/імпорту.

Реалізували продукцію через ДП "Прогрес", яке входить до складу державної компанії "Укрспецекспорт".

Повідомляється, що через порт Миколаєва в травні було відправлено:

3 травня 2019 року:

  • переносний протитанковий комплекс "Скіф" (з тепловізором Eye-LR-S Aselsan) – 30 одиниць
  • легкий переносний протитанковий комплекс "Корсар" – 60 одиниць
  • ракета Р-2ОФ (калібром 130 мм, уламково-фугасна) – 300 одиниць
  • ракета РК-2І (калібром 130 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць
  • ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 200 одиниць
  • ракета РК-3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць

17 травня 2019-го року:

  • легкий переносний протитанковий комплекс "Корсар" – 60 одиниць
  • ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 300 одиниць
  • ракета РК-3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівський замовник відмовився від АН-132, - президент ДП "Антонов" Донець

Зазначається, що минулого року Саудівська Аравія придбала 950 ракет і ПТРК українського виробництва на суму 57,850 млн доларів.

ПТРК "Корсар" може використовуватись зі станка та без нього, коли стрільба ведеться з бруствера чи плеча. Наведення ракети здійснюється за лазерним променем. Максимальна дальність стрільби ракетою РК-3, якою оснащується "Корсар", становить 2500 метрів.

Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів 01

Також цей ПТРК може використовувати й інші варіанти цієї ракети з уламково-фугасною бойовою частиною – РК-3ОФ та тандемно-кумулятивною бойовою частиною – РК-3К.

ПТРК "Скіф" – це експортна назва протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", яка постачається для української армії. Цей ПТРК встановлений на пусковій установці у вигляді триноги. Дальність роботи цього комплексу – 5000 метрів.

Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів 02

Вони комплектуються ракетами з тандемними кумулятивними (РК-2С та РК-2М-К) та уламково-фугасними (РК-2ОФ та РК-2М-ОФ) бойовими частинами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142774
 
   
 Топ коментарі
 
От же падлюка Порошенко! Все розікрав! Так, Зє!біли?
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нее!.. благодаря тому, в 2016 году Хунта закупила модные станки, "Луч" наладил серийное производство "Стугн" и "Корсаров" и другие вкусняшки.. и стали выпекать ракеты сотнями..
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ЗСУ гарну рекламу зробили.
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нее!.. благодаря тому, в 2016 году Хунта закупила модные станки, "Луч" наладил серийное производство "Стугн" и "Корсаров" и другие вкусняшки.. и стали выпекать ракеты сотнями..
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Досі в ЗСУ немає достатньої кількості нових ПТРК, тому ще рано поставляти ці ПТРК на експорт, поки не закриті всі дірки в ЗСУ!
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Без экспорта не получится. Финансирования производства не хватает.
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а, тогда можно избавлятся от оружия. что при петьке было - все правильно ))))
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*пэтька*- это твой собутыльник ,который начистил тебе рыло за то ,что ты недолил ему бояры....
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Не. Это средства для развития производства.
Кстати эти ракеты с высокой степенью вероятности окажутся у сирийских повстанцев и полетят в кацапов/иранцев. Точнее уже полетели. Только за последнюю неделю повстанцы подбили несколько танков и кучу другого кацапского барахла. Ракеты новые в том числе и фугасно-осколочные. Видел видео пуска по группе пехоты (иранцы). Их окорока летели довольно далеко. Это явно не кумулятивный заряд.
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От же падлюка Порошенко! Все розікрав! Так, Зє!біли?
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Як що продають за вдвічі більшою ціною, тим дешевше буде смажити іхтамнєтов.
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Сирійським повстанцям потрібні ПЗРК, щоб збивать "соколів" Х**ла.
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Ну цього точно забагато, але мене цікавили ПЗРК. Прийдеться гуглить. Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів - Цензор.НЕТ 741
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согласен еще та падла шоколадная....все продать и джевелины на коленях просить....откаты ***
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ты ************ андрей жигун,
ты слышал про запуск 100 штук стугон Вдень в бамбасе??

неет?? пачему неттт??

сказали палтараки-муженки, что 1 шт рокета по цене 50 000$-дорого, нету лишних рокет-дорого.

все понятно??
за госбюджет делают рокеты и гонят на экспорт, бабло на панамский кашелек.

на фронте в окопах антаматы 1957 года выпуска с 3 вагонами патронов от дали грибаускайте.

но соевые дебилы продолжают тут про армия-вера -прочая соевая срань.

коеченные ***********.
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работа у них такая..за мародера голосить..
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пруфы про "панамский кошелек" будут?
Хотя, что спрашивать с зебилов, у вас самый главный пруф - чувство "классовой справедливости", отнять и поделить.
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Петекантропы тупы. Торговля оружием самый прибыльный бизнес после наркотиков. Тот же современный украинский танк Оплот фиг найдешь на Донбассе. А вот как поставлять петину срань по тройной цене или некондицию в ВСУ свинарчуки могут поделиться своим опытом.
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Так, так, пЕтЕкантроп и 5 уничтоженных складов с боеприпасами то все фигня...
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о . кто то из редакторов Цензора читает Украинский Милитарный портал Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов - Цензор.НЕТ 2340
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Зіткнувся з тим, що УМП не має своїх власних джерел інформації беруть все підряд з інтернету, а іноді просто додумують.
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не спорю . но в тоже время новости связанные с армией и ВПК появляются нв УМП на сутки-двое раньше чем на Цензоре . так что работают они оперативнее
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Порох стільки накрав, і при ньому так оборонку розвалили шо аж страшно стає, добре шо є дурненькі саудіти які наше "не працююче і застаріле" обладнення купують.
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То таки затемнення однієї думки іншою, голови то аж три ...
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Вам як Шелдону Куперу треба табличка з написом?
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Вот проклятый Порошенко, совсем развалил оборонку
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до 2014 года, КБ "Луч" производило всего несколько десятков "Стугн" в год.. а когда "Шакаладная Хунта" закупила спец станки и др оборудование для "Луча", количество выпускаемых ПТУРов и ракет к ним, перевалили за сотню в месяц..
получаемая от продажи "Стугн" и "Корсаров" валюта помогает финансировать другие интересные разработки, в том числе украинский аналог "Джавелина", и другие вкусняшки..
читайте интервью Коростылева.. много интересного..
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когда эти "вкусняшки" на фронте будут, а не на парадах и не в Саудовской Аравии, а порохосранчик?
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На фронті 800 пускових установок, між іншим. і використовують їх по повній. Тут неодноразово показували відео знищеня техніки та укріплень кауапів на відстанях 2-3км за допомогою цих комплексів.
Але ж Зє!біли на то і зє! біли, щоб брехати.
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для Колорто нужно использовать термины "Шаурма" и "ДаблШаурма".. тогда он понимает..
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800 Стугн и Корсаров на передовой? Что ты куришь?
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Насчет тебя есть 100% уверенность, что ты постоянно куришь пукина...
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это понты. лучше скажи когда Донбасс освободите?
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когда закончат разработку и испытания, тогда и будут.
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ой... у вас методички разные, как не хорошо получилось..

Андрій Жагун

ответил на ваш комментарий в теме Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов. ФОТО
На фронті 800 пускових установок, між іншим. і використовують їх по повній. Тут неодноразово показували відео знищеня техніки та укріплень кауапів на відстанях 2-3км за допомогою цих комплексів.
Але ж Зє!біли на то і зє! біли, щоб брехати.
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у вас, зебилов, "прочитал все буквы но не смог угадать слово". Ты спрашивал про "новые" разработки которые еще в работе, а приводишь ответ про использование теперешних систем. Разницу улавливаешь? Хотя вряд ли, это слишком сложно для 74%.
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так ты этому Жигуну напиши, что на фронте одно старье, а новое только проектируется. А то у него в голове 800 стугн и корсаров на передовой. Или порохобот - порохоботу такого писать не станет?
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Так ты не про Стугны и Корсары писал же? "вкусняшки" которые в разработке - и 800 Стугн/Корсаров на передовой - в чем противоречие?
У тебя про проституток писать лучше получается, ей-богу.
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зелебобик не парься, хай наши братья саудиты поделятся с сирийскими братьями шайтан трубой и совместно перевыполнят план по утилизации сириянаш и прочей швали.
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не гони тут туфту,
100 штук в месяц??

ахаха

100 штук нада запускать в день, шоб мыша не могла выползти.
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для того придурок редька ,
шоб Каждая рокета убила по 1 чел данецких - 36 000 за год.
36 000 врагов убито - и войне конец.

но ты давай тут рассказывай про гуманитарные месии,мосты в данецки,
право ответки с антамата,
камисии, спецмиссии, огкц, пцу - всякую хрень,

токо шоб работа была у мародеров мальдивских в генштабе и раде.

теперь зеленских.
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А продали бы при Зеленском - вопили бы про зраду, а раз при Порошенко, то это успешный бизнес..
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Таки да, судя по первому посту порохобота, не увидевшего дат поставок...
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Оборт вооружения в Украине: у американцев получаем (покупаем?), арабам продаем.
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"Корсар" коштує приблизно 50 тис. дол. за постріл.
Вартість одного ПТРК "Джавелін" при експорті сягає 170 тис. доларів.
Різниця в тому, що після пострілу з "Корсара" місце виходу заряда може бути обстріляне і втратиться зв'язок з ракетою. А "Джавелін" буде автономно "працювати". Зовсім різні системи наведення, але і призначення теж відрізняється. Молодці кияни.
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все тихо спокойно..а как Украине купить 100 Джав, так воя на все планету....
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Зрада или перемога?
Вот в чём вопрос!
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Джевелін ефективний проти танків і тільки проти танків тому він ідеально підходить для спецназу. А стугна показала що вона більш універсальна і може знищувати кулеметників та снайперів в дотах, тому потрібні мати обидві системи, СА вони тепер є.
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Нельзя вот так взять и не продать за рубеж ПТРК. Мі ж не мародеры какие-то - в войска их направлять!
Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів - Цензор.НЕТ 9937
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А сами покупаем у США Джавелины? Потому что производить свои ПТРК для своей армии экономически невыгодно?))
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Тарас Редька

Джевелін ефективний проти танків і тільки проти танків тому він ідеально підходить для спецназу. А стугна показала що вона більш універсальна і може знищувати кулеметників та снайперів в дотах, тому потрібні мати обидві системи, СА вони тепер є.
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Умерьте свои фантазии))
Хотел-бы я посмотреть на группу спецназа в тылу противника, которые пешком тащат на себе Джевелины и вступают в бой с танками противника Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів - Цензор.НЕТ 7582
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Джавелін і Корсар зі Скіфом ПТРК різнопланові.
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Судя по осколочно-фугасным боеприпасам поедут эти комплексы в Йемен и будут там разъезжать на местных "шайтан-арбах" и пулять по блок-постам противника.
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Джихадмобілі знищувати дешево і сердито.
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турецкие тепловизоры это круто!
Кто понесет ответственность за уничтожение мощнейшей полупроводниковой промышленности в Украине изготавливавшей и солнечные батареи и полную линейку микросхем и электронных кампанентов для спутников
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Мордва,лучше повой на сруресурсах про банкротство уралвагонзавода...
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Денги осядут по карманам, а за бюджет мы купим джевелины.
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