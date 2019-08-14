 Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал" із посиланням на відкриті джерела баз даних експорту/імпорту.

Реалізували продукцію через ДП "Прогрес", яке входить до складу державної компанії "Укрспецекспорт".

Повідомляється, що через порт Миколаєва в травні було відправлено:

3 травня 2019 року:

переносний протитанковий комплекс "Скіф" (з тепловізором Eye-LR-S Aselsan) – 30 одиниць

легкий переносний протитанковий комплекс "Корсар" – 60 одиниць

ракета Р-2ОФ (калібром 130 мм, уламково-фугасна) – 300 одиниць

ракета РК-2І (калібром 130 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць

ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 200 одиниць

ракета РК-3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць

17 травня 2019-го року:

легкий переносний протитанковий комплекс "Корсар" – 60 одиниць

ракета РК-3ОФ (калібром 107 мм, уламкова-фугасна) – 300 одиниць

ракета РК-3І (калібром 107 мм, інертна для тренувань) – 10 одиниць

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівський замовник відмовився від АН-132, - президент ДП "Антонов" Донець

Зазначається, що минулого року Саудівська Аравія придбала 950 ракет і ПТРК українського виробництва на суму 57,850 млн доларів.

ПТРК "Корсар" може використовуватись зі станка та без нього, коли стрільба ведеться з бруствера чи плеча. Наведення ракети здійснюється за лазерним променем. Максимальна дальність стрільби ракетою РК-3, якою оснащується "Корсар", становить 2500 метрів.

Також цей ПТРК може використовувати й інші варіанти цієї ракети з уламково-фугасною бойовою частиною – РК-3ОФ та тандемно-кумулятивною бойовою частиною – РК-3К.

ПТРК "Скіф" – це експортна назва протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", яка постачається для української армії. Цей ПТРК встановлений на пусковій установці у вигляді триноги. Дальність роботи цього комплексу – 5000 метрів.

Вони комплектуються ракетами з тандемними кумулятивними (РК-2С та РК-2М-К) та уламково-фугасними (РК-2ОФ та РК-2М-ОФ) бойовими частинами.