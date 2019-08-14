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 Україна завершила передачу Нідерландам справи про аварію МН17, - СБУ

Україна передала Нідерландам кримінальне провадження проти колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ще 3 найманців РФ, підозрюваних у причетності до падіння літака Malaysia Airlines рейсу МН17 на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

СБУ відмовилася відповісти, чи обрані підозрюваним запобіжні заходи й чи оголошені вони в розшук.

"22.07.2019 матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди в порядку, передбаченому ст. 599, 600 КПК України. Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який почнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", - сказано у відповіді.

СБУ підкреслює, що, згідно з угодою про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснайманці РФ Цемах і Купріян можуть свідчити в голландському суді у справі MH17, - прокурор Пересада (виправлено)

Україна завершила передачу Нідерландам справи про аварію МН17, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142772
 
 
 Топ коментарі
 
«імпотенти» починають суд по справі 9 березня 2020 року.
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Ходять чутки що Орда має наміри домовитись за принципом родичам загиблим плати компенсації але вину не признаємо.
Але це не відміняє суд.
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Це не той випадок. Суд буде. Я впевнений.
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а толку от этой передачи??? Эти импотенты будут и дальше ананировать и толку не будет. Импотенты хреновы
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«імпотенти» починають суд по справі 9 березня 2020 року.
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Треба регулярно нагадувати рускомірцям про жертви МН-17
Україна завершила передачу Нідерландам справи про аварію МН17, - СБУ - Цензор.НЕТ 8921
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москалі підмажуть де потрібно, ніхто їх не засудить.
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Ходять чутки що Орда має наміри домовитись за принципом родичам загиблим плати компенсації але вину не признаємо.
Але це не відміняє суд.
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Це не той випадок. Суд буде. Я впевнений.
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Такі кроки потрібно робить хоча-б для того , щоб у майбутньому , для прийдешніх поколінь , було що розповідати і мати підтвердження агресивності Орди-Росії.
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Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ

ну и концы в воду - минепричем.

миловить сбивателей нибудим, давайте нам плюшки-газы-....еще с кремля что-то , миукраита-харошие.

нидергланды передали уже в маскву - ахахаха
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у меня к Нидерландскому следствию больше доверия, чем к новому руководству СБУ.

То, что старые кадры успели передать документы в Нидерланды - это зашибись.

Новые лица могли и подкорректировать.
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". Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года",
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