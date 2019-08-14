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Все про:озброєння (1128) Туреччина (902) Укроборонпром (483) Букін_ Павло (36)

 Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами

Спільне підприємство "Укроборонпрому" і турецької компанії Baykar Defence уже має в роботі чотири проєкти з виробництва озброєння і військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це Укрінформу розповів гендиректор концерну "Укроборонпром" Павло Букін. Як відомо, держпідприємство "Укрспецекспорт", яке уклало угоду з турецькою стороною, входить до складу "Укроборонпрому".

"Логіка співпраці така. У нас є якийсь вид озброєння, а у турецької сторони – багато напрацювань в електроніці. Ми беремо наш зразок, турецька сторона надає сучасні електронні системи. І ми створюємо новий продукт. У нас у роботі вже є чотири такі проєкти", – розповів Букін.

За його словами, виробничі площі будуть розміщені в Туреччині, а перші проєкти реалізовуватимуться у сфері створення високоточної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників

"Створюючи спільне підприємство, ми бачимо конкретну перспективу в конкретних кейсах. Насамперед це протитанкові системи і кероване озброєння. Це будуть нові зразки спільного українсько-турецького виробництва, у цих продуктів буде велика конкурентна спроможність", – сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Перспектива співпраці в цьому проєкті – забезпечення потреб Збройних сил України і Туреччини, а також експорт на ринки третіх країн.

"Це підприємство створюється саме для спільної розробки нових видів озброєння і військової техніки, постачання їх Збройним силам України і Туреччини, насамперед, і на експорт. <...> Це взагалі перше спільне підприємство "Укроборонпрому" з іноземними партнерами. Це повноцінна військова компанія з паритетною участю двох сторін", – пояснив Букін.

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Нагадаємо, держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецька Baykar Defence, яка є одним з провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Угода про це була підписана в ході візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини.

Як повідомлялося, збільшення заробітків України на своїй військовій продукції не за горами. У Туреччині завершилася Міжнародна виставка військової техніки IDEF-2019, у якій взяла участь і наша країна. Результати роботи української делегації можна вважати цілком успішними. Наприклад, держпідприємство "Спецтехноекспорт" парафувало контракт на поставку до Туреччини високоточних ракет "Конус" розробки київського КБ "Луч".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142770
 
 
 Топ коментарі
 
На турецькому безпілотному літальному апараті (БПЛА), розробки компанії Baykar, будуть встановлені турбогвинтові двигуни виробництва ДП "Івченко-Прогрес" https://mil.in.ua/uk/news/v-zaporizhzhi-vygotovyly-dvyguny-dlya-turetskogo-bpla/
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Тонкий тролінг Зєєєлі! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 9108
він у турків "відкривав2 підприємство, яке уже давно працює!
"А как дишал, а как дишал!" Як Порошенка гавном поливав за типу "перерізання стрічок", а саме не просто стрічки перерізає, а перерізає їх там, де давно уже працюють і організовано це "Папєрєднікамі"!
До речі, архіологи зясували що Рамзес ІІ зовсім не був будівничим тої сили-силенної храмів та палаців, що прикрашені його картушем. Він просто стер імена "папєрєднікав" і наказав вибити на цьому місці своє!
Так що наш шлимазл не оригінальний! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 1771
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А никто не задумывался что Турция это только ,,фирма прокладка,,между кацапией и Украиной?Ведь в реальности наш ВПК работает из кацапами и вся информация как о новых разработках поступает напрямую в хуйляндию.
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Дуже оперативно , навіть логіка відмовляється вірити про терміни виконання договірних робіт ...
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На турецькому безпілотному літальному апараті (БПЛА), розробки компанії Baykar, будуть встановлені турбогвинтові двигуни виробництва ДП "Івченко-Прогрес" https://mil.in.ua/uk/news/v-zaporizhzhi-vygotovyly-dvyguny-dlya-turetskogo-bpla/
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Двигатели разрабатьівают в ДП"ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС" , а вьіпускать их будет "Мотор-Сичь".
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очень хорошо . главное что в Украине
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уже поставили пару для эксперементалки Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами - Цензор.НЕТ 7576
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А никто не задумывался что Турция это только ,,фирма прокладка,,между кацапией и Украиной?Ведь в реальности наш ВПК работает из кацапами и вся информация как о новых разработках поступает напрямую в *********.
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А навіщо туркам створювати собі конкурента?
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Конкурента?А в чому?Турки користувалися та і користуються озброєнням других країн,може хтось нагадає що вони створили своє?
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Туреччина дуже стрімко розвиває зброєні проекти це і літакобудування, і кораблебудування, танкобудування, вже займаються кількома типами ЗРК все завдяки електроніці якої немає ні в нас ні в ху#ляндії. Зокрема в області безпілотників вони вже далеко попереду кацапів.
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Можливо,але мені в це мало віриться,так як по айтішникам Україна вже переплюнула і Індію.А при теперішнім технологіям тілки питання на кого вони працьують.
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Я теж про таке подумав. Турки не мають проблем з продажем кацапам зброї, якщо в договорі про співпрацю цього явно не вказано.
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Тонкий тролінг Зєєєлі! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 9108
він у турків "відкривав2 підприємство, яке уже давно працює!
"А как дишал, а как дишал!" Як Порошенка гавном поливав за типу "перерізання стрічок", а саме не просто стрічки перерізає, а перерізає їх там, де давно уже працюють і організовано це "Папєрєднікамі"!
До речі, архіологи зясували що Рамзес ІІ зовсім не був будівничим тої сили-силенної храмів та палаців, що прикрашені його картушем. Він просто стер імена "папєрєднікав" і наказав вибити на цьому місці своє!
Так що наш шлимазл не оригінальний! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 1771
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Нарік у нас Зэээля, навіть аналізи здати побоявся. Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами - Цензор.НЕТ 8979
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До тупих зазєлів не доходить що ВСЕ виробництво знаходиться на території Туреччини . Спільне підприємство . Ага . Тільки виробництво турків , як і розробка недешевої електроніки .
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В травні 2019-го року з України до Саудівської Аравії було поставлено протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) та ракет до них, виробництва КБ "ЛУЧ" на загальну суму у 51,321 млн доларів
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Любі дії по зміцненню обороноздатності одобрюю. Слава Україні!
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Скажите - с учетом дружбы Турции и паРаши - куда попадут наши секреты?
Надо быть Зебилом, чтобы этого не понять.
Но у Зебила - перемирие. Дупа намазана ваЗЕлином и ждет *****...
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нее, Пьетя оперативней кузню рыгам продал)))
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!! Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами - Цензор.НЕТ 4689
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Igor L - эксперт - а ты простой серун...
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Єрдоган заключив договора на поставки зброї з підорації .а тепер Україна з безпілотниками...--зашибісь..скроро побачими в небі над Данєцком .як наші ж безпілотники шпигують за нашими воїнами
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У Туреччини все більше проблем із НАТО і вона усе тісніше працює із кацапами... Може не слід із ними так кооперуватись?
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