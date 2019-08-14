 Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує. ДОКУМЕНТ

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на звинувачення керівника департаменту Сергія Горбатюка. Втім він визнав, що у них складні стосунки.

"Я не відразу був проти нього, спочатку багато місяців я провів у цьому кабінеті, намагаючись отримати від нього відповідь, як триває слідство. Для мене він - дементор, він випиває з мене всю енергію, по 30,40,60 хвилин тут він випивав з мене всю енергію на день. З нього неможливо отримати план, як і куди рухається слідство, коли ми отримаємо результат", - пояснив Луценко своє ставлення.

"Після цього я став збирати групи - його і прокурорів. Слідчі прокурори вже говорили зрозумілі мені речі. І ніхто, включно з Горбатюком, не може заперечувати, що я вирішував всі поставлені завдання - треба купити новий мікроскоп, значить ми купували мікроскоп, треба було більше комп'ютерної техніки - він її отримав, треба більше людей - він їх отримав", - зазначив генпрокурор.

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За його словами, незважаючи на це, Горбатюк виходив до преси і викладав свою версію картинки, що йому заважають. "Те, що він на мене подає заяви в НАБУ, я вже на це не звертаю уваги. Якщо генпрокурор змінює людину в групі Горбатюка - це злочин. Якщо не змінює, але хоче отримати інформацію, то це теж злочин, він не має права доступу до матеріалів", - зазначив Луценко.

Луценко також спростував слова Горбатюка, що він розвалює департамент.

"Луценко забрав кримінологічний відділ і розвалює слідство. Ось подання, де написано - заберіть до прокурорів кримінологічний відділ. Як думаєте, чий підпис? Горбатюка! Вчора закричали - не тих призначили. Знаєте чому? Горбатюк хоче бути заступником начальника департаменту - начальником управління (організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії. - Ред.)", - сказав Луценко, показавши документи.

"Мої стосунки з Горбатюком діляться на дві половинки - спочатку я вірив, що він складний і важкий, але йде своїм шляхом. Але після того, як я побачив, що він все життя хоче займатися цими справами і ніколи не передасть їх до суду, я вирішив, що так не можна. Я порушив питання про його зняття, але отримав колосальну агресію від адвокатів Небесної сотні і сімей загиблих, вони йому вірять, тому я вирішив його не звільняти", - пояснив Луценко.

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