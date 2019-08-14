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 Політика України
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 Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує, що він розвалює своїми діями слідство у справах Майдану.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на звинувачення керівника департаменту Сергія Горбатюка. Втім він визнав, що у них складні стосунки.

"Я не відразу був проти нього, спочатку багато місяців я провів у цьому кабінеті, намагаючись отримати від нього відповідь, як триває слідство. Для мене він - дементор, він випиває з мене всю енергію, по 30,40,60 хвилин тут він випивав з мене всю енергію на день. З нього неможливо отримати план, як і куди рухається слідство, коли ми отримаємо результат", - пояснив Луценко своє ставлення.

"Після цього я став збирати групи - його і прокурорів. Слідчі прокурори вже говорили зрозумілі мені речі. І ніхто, включно з Горбатюком, не може заперечувати, що я вирішував всі поставлені завдання - треба купити новий мікроскоп, значить ми купували мікроскоп, треба було більше комп'ютерної техніки - він її отримав, треба більше людей - він їх отримав", - зазначив генпрокурор.

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За його словами, незважаючи на це, Горбатюк виходив до преси і викладав свою версію картинки, що йому заважають. "Те, що він на мене подає заяви в НАБУ, я вже на це не звертаю уваги. Якщо генпрокурор змінює людину в групі Горбатюка - це злочин. Якщо не змінює, але хоче отримати інформацію, то це теж злочин, він не має права доступу до матеріалів", - зазначив Луценко.

Луценко також спростував слова Горбатюка, що він розвалює департамент.

"Луценко забрав кримінологічний відділ і розвалює слідство. Ось подання, де написано - заберіть до прокурорів кримінологічний відділ. Як думаєте, чий підпис? Горбатюка! Вчора закричали - не тих призначили. Знаєте чому? Горбатюк хоче бути заступником начальника департаменту - начальником управління (організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії. - Ред.)", - сказав Луценко, показавши документи.

"Мої стосунки з Горбатюком діляться на дві половинки - спочатку я вірив, що він складний і важкий, але йде своїм шляхом. Але після того, як я побачив, що він все життя хоче займатися цими справами і ніколи не передасть їх до суду, я вирішив, що так не можна. Я порушив питання про його зняття, але отримав колосальну агресію від адвокатів Небесної сотні і сімей загиблих, вони йому вірять, тому я вирішив його не звільняти", - пояснив Луценко.

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Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує 01
Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує 02

Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує 03
Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує 04

Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує 05
Луценко показав документи, де Горбатюк сам просить про призначення в управління, яке критикує 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142769
 
   
 Топ коментарі
 
Цю справу давно хотіли передати відповідно законодавства. Але Горбатюк та адвокати підняли гвалт про перешкоди та розвал слідства. Горбатюк не погано влаштувався і бажає на цій справі підти на пенсію.
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зачем людям все эти дрязги, в которых часто теряешь нить конфликта, - кто, куда, зачем и почему..., нужен результат, а грязное белье пусть стирают на своей кухне...
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Горбатюк уже мабуть став доларовим мільйонером на розслідуванні цієї справи.
А що? Отримуєх від зацікавлених осіб по 1000 баксів за день затягування і оьс тобі щастя!
Для зацікавлених осіб це не гроші, це їм як раз у ресторані посидіти, а для нього - кусок!
А журнашлюшки, що піарять цього фрукта теж "толіку малую" отрмують.
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У прокуратуры не должно быть прав вести следствия,только защита обвинения в суде!
А иначе как была прокуратура рассадником взяточничества так и останется до скончания века))
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Цю справу давно хотіли передати відповідно законодавства. Але Горбатюк та адвокати підняли гвалт про перешкоди та розвал слідства. Горбатюк не погано влаштувався і бажає на цій справі підти на пенсію.
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Они должні защищать то, что соберут и накопают другие ? А другие, что собрали и накопали (следствие) не должньі за свои результатьі отвечать, вообще никак ? Классно, а как лох, писал , а потом еще защищал дипломньій проект, не знал что можно написать и пусть кто-то защитит,
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Так работает прокуратура во многих развитых странах, защищают обвинения в суде на основании данных собранных следствием
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Давно не слышно было этого картавого болтуна и его красавицы супруги. Вторая ходка Югика уже на горизонте.
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зачем людям все эти дрязги, в которых часто теряешь нить конфликта, - кто, куда, зачем и почему..., нужен результат, а грязное белье пусть стирают на своей кухне...
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.

можу сказати тiльки одне (с)
- луцик козел
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""Мои отношения с Горбатюком делятся на две половинки - сначала я верил, что он сложный и трудный, но идет своим путем. Но после того, как я увидел, что он всю жизнь хочет заниматься этими делами и никогда не передаст их в суд, я решил, что так нельзя. Я поставил вопрос о его снятии, но получил колоссальную агрессию от адвокатов Небесной сотни и семей погибших, они ему верят, поэтому я решил его не увольнять", - пояснил Луценко.Источник: https://censor.net.ua/n3142769
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Так для сведения счетов же ж. Боец невидимого фронта.
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Луцеко самая настоящая базарная баба!!!!
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Обращение Дупы юГидически необГазованого юГи к своему владельцу:
«Ты не тем занят. Как ответственному дуповладельцу, самое время показывать не якусь там макулатуру, а результаты подготовки к приёму булкодробительного ЗЕ-пенделя - продемонстрировать заблаговременно заготовленные продвинутые диджитальные дуподемпферные смарт-гаджеты или, на худой конец, противопендельные лубки. Оставишь на самотёк- не выдержу - развалюсь на полужопия, даже пёрднуть будет нечем».
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Я Вам говорю к власти прорываються всегда популисты, такие как Горбатюк. ТАм хрен разберешься. Вы же сами знаете на работе один тупой начальник среднего звена может всю фирму загубить.
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