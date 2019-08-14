 Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція

Про це повідомляють "Факты", передає Цензор.НЕТ.
"Коли в інтернеті розмістив відео, на якому блогер б'є чоловіка, який заявив, що воював в АТО, ми ще не знали, де це сталося. У жодній області не було зареєстровано заяву про цей інцидент", - розповіла прессекретарка поліції Хмельницької області Інна Глега.
Передбачалося, що це могло бути в Житомирській області, де зареєстрований цей блогер, Артур Сороченко. Його особу встановили дуже швидко, однак нічого не було відомо про потерпілого. Але на відео прозвучало слово "Хмельницький", тому поліцейські об'їхали всі місця в обласному центрі, хоч приблизно схожі на місце у відеоролику. Виявилося, це дійсно відбувалося в нашому місті, і детективи Хмельницького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за хуліганство.
Потім відео показали дільничним, оперативникам, щоб встановити особу потерпілого. Це також вдалося зробити. Чоловік на відео - житель Хмельницького. У 2014 році він добровольцем пішов в АТО, воював у складі одного зі сформованих тоді батальйонів тероборони. Зараз вже демобілізувався. Він розповів, що інцидент стався на початку липня. У поліцію не звертався, але якщо його вже знайшли, то вирішив написати заяву в поліцію.
Після збору доказової бази Артуру Сороченку заочно оголосили підозру в хуліганстві. Оскільки його місцезнаходження невідоме, його оголосили в розшук. Всіх, хто володіє інформацією про можливе місцезнаходження Сороченка Артура Валерійовича, правоохоронці просять повідомити її в найближчий підрозділ поліції або телефоном 102.
Раніше з'явилося відео побиття ветерана АТО: "Росія з нами не воює ... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями". Пізніше бандит Сороченко, який побив ветерана, погрожував азовцям, які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах по одному".
Кроме дел частного обвинения.
Поэтому тут очень мелким шрифтом написано "хулиганство"?
Поэтому и не написали как обычно пишут отдельной строкой с номерами статей.
Пришлось искать в тексте.
Уголовным производством в форме частного обвинения являются производство, которое может быть начато следователем, прокурором только на основании заявления потерпевшего по уголовным правонарушений, предусмотренных:
частью первой статьи 126 (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, без отягчающих обстоятельств).
Часть 2 группой лиц?
Не?
Отягчающие обстоятельства?
Причем здесь заявление потерпевшего которого искали если обект преступленияине он,а общество?
А Аваков - аферист и прохиндей, но отнюдь не гнида.
"Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте",
ЧИТАЙ, нитирпиливый: "
Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блоггер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганство.
Молодцы полицаи!
Если место нарушения преступления не известно,тогда уголовное дело открывается по месту жительства подозреваемого.
Где живет жирдяй было известно месяц назад.
Ты уверен, что уголовное дело открывается БЕЗ ПОТЕРПЕВШЕГО??
Из какой жопы вылезают эти критики???
Читай, прежде чем умничаить:
""Когда в интернете разместил видео, на котором блогер бьет мужчину, который заявил, что воевал в АТО, мы еще не знали, где это произошло. Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте", - рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.
Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блоггер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганствоИсточник: https://censor.net.ua/n3142765
По заявлению потерпевшего открываются только дела частного обвинения.
По второму- третьему кругу не интересно.
Всего месяц прошел.
Теперь будет из рашки интервью давать как в Украине ущемили свободу слова и русский язык.
А еще хуже если из Брюсселя.
Замочили. Отличная спец-операция по сохранению государства, всем причастным СПАСИБО до земли.
А вы вместе с нацдружинами и с14 вперед за геями бегать - странавапансности, и тут это...Зелик назначет прокацапов в СБУ, и глава фракции у него рыгионал... не пара ли палить шины под домом Порошенко?
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«Гайдамаки не воины -
Розбойники, воры.
Пятно в наший истории...»
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб'є живе серце
За свою країну.
[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. - К., 2003. - Т. 1: Поезія 1837-1847. - С. 355-357; С. 740-742.]
ищут утырка они из Бердичева,
и если даже найдут его в коме,
будет он вые@ан в извращенческой форме...
Або просто поліція проявила халатність і не квапиться арештовувати цього пацика.
Оно то утекло, но кто то из родных должен остаться- обозначить как пособников предателя Украины .
Неправильный диагноз не приведет в выздоровлению!