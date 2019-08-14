EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  8526  97
Все про:побиття (457) Нацполіція (8029) розшук (305) Хмельницький (141) блогер (52) Сороченко Артур (1)

 Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція

Хмельницька поліція інкримінує хуліганство блогеру з Бердичева Артуру Сороченку. Він образив українських військових і побив ветерана АТО за твердження, що Росія воює з Україною. Також він погрожував зґвалтувати в збоченій формі народного депутата України. Оскільки місцезнаходження Сороченка невідомо, його оголосили в розшук.

Про це повідомляють "Факты", передає Цензор.НЕТ.

"Коли в інтернеті розмістив відео, на якому блогер б'є чоловіка, який заявив, що воював в АТО, ми ще не знали, де це сталося. У жодній області не було зареєстровано заяву про цей інцидент", - розповіла прессекретарка поліції Хмельницької області Інна Глега.

Передбачалося, що це могло бути в Житомирській області, де зареєстрований цей блогер, Артур Сороченко. Його особу встановили дуже швидко, однак нічого не було відомо про потерпілого. Але на відео прозвучало слово "Хмельницький", тому поліцейські об'їхали всі місця в обласному центрі, хоч приблизно схожі на місце у відеоролику. Виявилося, це дійсно відбувалося в нашому місті, і детективи Хмельницького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за хуліганство.

Дивіться також: Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним". ВIДЕО

Потім відео показали дільничним, оперативникам, щоб встановити особу потерпілого. Це також вдалося зробити. Чоловік на відео - житель Хмельницького. У 2014 році він добровольцем пішов в АТО, воював у складі одного зі сформованих тоді батальйонів тероборони. Зараз вже демобілізувався. Він розповів, що інцидент стався на початку липня. У поліцію не звертався, але якщо його вже знайшли, то вирішив написати заяву в поліцію.

Після збору доказової бази Артуру Сороченку заочно оголосили підозру в хуліганстві. Оскільки його місцезнаходження невідоме, його оголосили в розшук. Всіх, хто володіє інформацією про можливе місцезнаходження Сороченка Артура Валерійовича, правоохоронці просять повідомити її в найближчий підрозділ поліції або телефоном 102.

Раніше з'явилося відео побиття ветерана АТО: "Росія з нами не воює ... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями". Пізніше бандит Сороченко, який побив ветерана, погрожував азовцям, які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах по одному".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142765
 
   
 Топ коментарі
 
Пристріліть його при затриманні випадково, будь ласка.
 показати весь коментар
 
Если правонарушение попало в публичную сферу (было освещено СМИ, телевидением, и т.д.), уголовное дело обязаны открыть по факту, даже без заявления пострадавшей стороны.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЭТОГО КАБАНА надо смалить на костре до полного зашквара
 показати весь коментар
 
 
так "блогер" или "жулик"??? По ходу опять уй с пальцем попутали
 показати весь коментар
 
врядчи, маріупольський суд і не таких відмазує.
 показати весь коментар
 
Ну так - заявления от потерпевшего не было - его нашли, уговорили написать заявление и только на этом основании открыли дело.
 показати весь коментар
 
 
Если правонарушение попало в публичную сферу (было освещено СМИ, телевидением, и т.д.), уголовное дело обязаны открыть по факту, даже без заявления пострадавшей стороны.
 показати весь коментар
 
 
100%
Кроме дел частного обвинения.
Поэтому тут очень мелким шрифтом написано "хулиганство"?
 показати весь коментар
 
 
"хулиганство" - не подпадает под "дела частного обвинения". Так как "ст. 296 УК Украини - ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом" - это ОБЩЕСТВЕННО опасное деяние ! И дело должно возбуждаться не по заявлению, а по факту !
 показати весь коментар
 
 
Вот именно.
Поэтому и не написали как обычно пишут отдельной строкой с номерами статей.
Пришлось искать в тексте.

Уголовным производством в форме частного обвинения являются производство, которое может быть начато следователем, прокурором только на основании заявления потерпевшего по уголовным правонарушений, предусмотренных:
частью первой статьи 126 (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, без отягчающих обстоятельств).

Часть 2 группой лиц?
Не?

Отягчающие обстоятельства?
 показати весь коментар
 
Побои( ст 126) это преступление против личности,а хулиганство против общественного порядка (Явное неуважение к обществу представляет собой значительную степень неуважения, выраженную в действиях, которые затрагивают интересы многих людей или хотя бы одного (любого) члена общества, оказавшегося в том месте, где хулиганил виновный, и потому ставшего потерпевшим. В этом случае действия хулигана направлены не против конкретного лица по личным мотивам, а против любого, часто незнакомого человека.).
Причем здесь заявление потерпевшего которого искали если обект преступленияине он,а общество?
 показати весь коментар
 
А ты ,присутствовал при уговоре ? Авакашка -гнида
 показати весь коментар
 
Да для вас все, кто Петрушку не поддержал - гниды, с вами все давно ясно.
А Аваков - аферист и прохиндей, но отнюдь не гнида.
 показати весь коментар
 
 
а что делала прокуратура пЛокуЛола Юггика? Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція - Цензор.НЕТ 1276
 показати весь коментар
 
 
Ты, молодая голова, читать умеешь?
"Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте",

ЧИТАЙ, нитирпиливый: "
Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блоггер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганство.

Молодцы полицаи!
 показати весь коментар
 
 
Понос.
Если место нарушения преступления не известно,тогда уголовное дело открывается по месту жительства подозреваемого.
Где живет жирдяй было известно месяц назад.
 показати весь коментар
 
 
У тибя понос, Ляпис? Ты думаешь что это всем интиресно?
Ты уверен, что уголовное дело открывается БЕЗ ПОТЕРПЕВШЕГО??
Из какой жопы вылезают эти критики???

Читай, прежде чем умничаить:
""Когда в интернете разместил видео, на котором блогер бьет мужчину, который заявил, что воевал в АТО, мы еще не знали, где это произошло. Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте", - рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.
Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блоггер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганствоИсточник: https://censor.net.ua/n3142765
 показати весь коментар
 
Конечно уверен.
По заявлению потерпевшего открываются только дела частного обвинения.

По второму- третьему кругу не интересно.
 показати весь коментар
 
ОК. Так в чём виноваты проклятые менты, уточни!
 показати весь коментар
 
И где же сейчас этот "мужественный" блогер???
 показати весь коментар
 
 
Оооо... Это комплексное органическое универсальное удобрение "Ихтамнет"! Урожайность выше на 86%!
 показати весь коментар
 
 
уже наверное свалил в соседнее государство, после или до молниеносного обьявления в розыск.
 показати весь коментар
 
Ну не зря же ему месяц дали на сваливание.
Теперь будет из рашки интервью давать как в Украине ущемили свободу слова и русский язык.
А еще хуже если из Брюсселя.
 показати весь коментар
 
 
Пристріліть його при затриманні випадково, будь ласка.
 показати весь коментар
 
 
Нє, мусара при затримані тільки таких як Сашко Білий стріляють, а таким сєпарам це авакяни дають шанс потрапити у Верховну Раду !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Саша белый был бандитом и мудилой, с большой буквы Г. **** ходила и трусила калашом в мирных городах. Когда все чинуши януковича по-убегали и государство фактитчески перестало существовать. Тогда за шкирку приходилось напуганных секретуток по администрация и ведомтствам затаскывать чеб хоть кто-то трубку мог поднять. Так ваш Сашко(******:?на) бегал с калашом и пугал этих секретуток в мирных городах. Герой.
Замочили. Отличная спец-операция по сохранению государства, всем причастным СПАСИБО до земли.
А вы вместе с нацдружинами и с14 вперед за геями бегать - странавапансности, и тут это...Зелик назначет прокацапов в СБУ, и глава фракции у него рыгионал... не пара ли палить шины под домом Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Що за херня написана вами . Білого вбили бо саме він готував бійців для оборони України і вичищення нечисті з українських міст . Досвід Героя Ічкерії , був просто безцінним , коли окупант ступив на нашу землю.
 показати весь коментар
 
 
ти перекручуєш , а Олександр Музичко , царство йому небесне і світла пам'ять , все вірно казав.
 показати весь коментар
 
я говорю как есть и как я это вижу. Конкретно, что я перекрутил?
 показати весь коментар
 
Саша белый был бандитом и мудилой, с большой буквы Г.
************

«Гайдамаки не воины -
Розбойники, воры.
Пятно в наший истории...»
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб'є живе серце
За свою країну.
[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. - К., 2003. - Т. 1: Поезія 1837-1847. - С. 355-357; С. 740-742.]
 показати весь коментар
 
 
" замачілі" С.Білого без суду і слідства тобто вчинили злочин
 показати весь коментар
 
 
ага и прокуроришку за бары трусил, который потом на взятке погорел...Не?
 показати весь коментар
 
 
Залебобы как всегда спамят правду. Че ответит то вам нечего?
 показати весь коментар
 
І голову персонажа з майнкрафта домальовують.
 показати весь коментар
 
Белый был еще та скотина и придурком с гавном в голове. Занимался неприкрытым рекетом благодаря мутному времени.
 показати весь коментар
 
 
Это не Сашко Билый душой болевший за Украину, ублюдочную рашистскую мразь нацежены Кодламоя будут беречь
 показати весь коментар
 
 
Оце цікава новина. Чекаю продовження блокбастера! Нагорода повинна найти цього героя малоросії!
 показати весь коментар
 
 
упражнение для разведчиков - найти ублюдка..., не должно остаться безнаказанным такое отношение к людям, которые воевали за свободу и независимость Украины, иначе мы не народ, а население...
 показати весь коментар
 
 
Да какая разница, важно что полиция удивила
 показати весь коментар
 
 
Навряд, правосєки зара на роісє тайгу палять. Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція - Цензор.НЕТ 4412
 показати весь коментар
 
 
Блогер из Бердычева...звучит захватывающе!))
 показати весь коментар
 
 
Якщо його швидше знайдуть пси Авак'яна чи СБУ то він буде врятований і непонесе ніякої кари !
 показати весь коментар
 
 
Його вже не знайдуть. Спочиває падлюка десь в ліску, прикопаний під руськой берьозкой.
 показати весь коментар
 
 
Було б непогано, але, на жаль, таке лайно живе і десь переховується доки про цю справу не забудутиь.
 показати весь коментар
 
 
вы только посмотрите на его рожу.... это не должно закончится ничем...
 показати весь коментар
 
 
Ищут атошники, ищет полиция,
ищут утырка они из Бердичева,
и если даже найдут его в коме,
будет он вые@ан в извращенческой форме...
 показати весь коментар
 
 
Мабуть так , і причому свої-ж "кореша" ...
 показати весь коментар
 
 
Пускай ищут там где поглубже,ветераны АТО это вам не это и не ,,милосердная,,правовая и судовая система Украины.И так должен исчезать каждый урод.
 показати весь коментар
 
 
Гарно працює поліція, реформована зекомандой.
 показати весь коментар
 
Він вже втік.
Або просто поліція проявила халатність і не квапиться арештовувати цього пацика.
 показати весь коментар
 
 
Скоріше в рашу , за поребриком своїх не видають...
 показати весь коментар
 
 
До Польщі там кілька сотень км , а до парашки далеко . В Хмельницькому все заточено на Варшаву .
 показати весь коментар
 
Дай Боже щоб ветерани знайшли його раніше,обісцяли і посадили на палю.
 показати весь коментар
 
Омерзительное видео абсолютно наглого бандюка....
 показати весь коментар
 
Хорошо поработали, и главное без помощи со стороны, использования новейших технологий. Все за счет ума и специальных знаний по розыскным мероприятиям .
Оно то утекло, но кто то из родных должен остаться- обозначить как пособников предателя Украины .
 показати весь коментар
 
Так бандит или хулиган?
Неправильный диагноз не приведет в выздоровлению!

 показати весь коментар
 
А Белецкому с его нац жонами за поиск ублюдка не заплатили? За Порошенко по стране бегать удобнее.........
 показати весь коментар
 
 
Мерзенне чипушило, перекормлений тюлень це гнусаве ватопідарське лайно, купа гнилого смальцю та мурчаще мусорило, яке знахабніло- бо давно тягла не отримувало, тому і пре на худощавого атовця буром.... це купа товстого ,законтаченого лайна....Але і атовець сцикун, міг би цьому зажирівшому холодцю дати між рогами, звалити одним правильним ударом в товсте свиняче тройне підборіддя.... за звичай такі мордовороти ,крім великих габаритів, не мають фізичного здоров"я.... лише беруть криком, стараючись деморалізувати соперника, що у квадрата і вийшло..... .
 показати весь коментар
 
 
Нужно, чтобы вознаграждение за его голову объявили. Голов отрезанных принесут... Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція - Цензор.НЕТ 580
 показати весь коментар
 
Да, да в Лугандонии он, у него дружбаны наркоманы все там.
 показати весь коментар
 
И еще двух ублюдков, его шестерок, толстомордого и кащея, тоже ********* плиз
 показати весь коментар
 
 
Ну как всегда... Сначала дают скрыться (за бабло), потом обьявляют в розыск...
 показати весь коментар
 
 
Была уверена, что за это время его уже давно нашли, наказали и в землю закопали. Уж слишком большой резонанс был и много желающих расправиться с этим мурлом. А оказывается, что оно с таким счастьем и до сих пор на свободе.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору