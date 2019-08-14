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 Два суди в Україні залишаються без суддів, - ВККС

В Авдіївському міському та Станично-Луганському районних судах у суддів немає повноважень, найближчим часом ситуація не зміниться

У двох судах України не може здійснюватися правосуддя, заявила пресслужба ВККС, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про Авдіївський міський суд Донецької області, де судді без повноважень, та Станично-Луганський районний суд Луганської області. Ситуація в зазначених судах, на жаль, певний час залишатиметься невирішеною", - розповіли в пресслужбі.

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У заяві зазначено, що до Вищої ради правосуддя вже направлено 467 рекомендацій про призначення кандидатів суддями. Після того, як ВРП схвалить ці призначення, а президент видасть відповідні укази, ситуація з доступом до правосуддя в судах першої інстанції "суттєво покращиться", вважають у ВККС.

Для підготовки нового судді потрібно два роки, від оголошення набору до указу президента, тому перезавантаження суддівського корпусу не може бути швидким, зазначає пресслужба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142762
 
 
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Мабуть не у всіх вистачає коштів, аби купити мантію.
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5 рішучих років для заміни суддів мало, 50 - в самий раз))
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И эти два суда оказались самые справедливые! Два суда в Украине остаются без судей, - ВККС - Цензор.НЕТ 2325
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Скоріше самі безперспективні, нема сенсу платити скажені гроші за мантію, якщо їх відбити важко.
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всі судді погані.
софістікати і маніпулятори.
повиганяти їх !
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а як же судова рехворма від Поросьонко? Вам було доречно доводити її успіхи.
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Гірше, їх ще й вивели з під зовнішнього контролю. Тепер це окрема каста, яка варится у власному котлі.
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