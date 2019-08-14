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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1040) Крим (7296) Пірс Карен (1)

 Постпред Великої Британії в Радбезі ООН Пірс заявила про утиск прав українців у Криму

У Криму українцям, які відмовилися змінити громадянство на російське, відмовляють у доступі до базових послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила постійний представник Великої Британії в Раді безпеки ООН Карен Пірс, повідомляє пресслужба британського МЗС.

"Усупереч міжнародному гуманітарному праву, в Криму українським громадянам, які не побажали змінювати своє громадянство, відмовляють у доступі до базових послуг", - заявила Пірс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року в окупованому РФ Криму затримано 57 кримських татар, - Меджліс

Вона також згадала про порушення міжнародного гуманітарного права в Південному Судані, Малі, африканському регіоні Сахель та Сирії.

Як повідомлялося, окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води з Дніпра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142759
 
   
 Топ коментарі
 
Это очередная озабоченность?
Или будут какие-то действия?
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Если Англия то будут ,англичане против Империи зла Постпред Великобритании в Совбезе ООН Пирс заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму - Цензор.НЕТ 8621
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Українських офіцерів намагаються вербувати в соцмережах жінки та «жінки»Постпред Великобритании в Совбезе ООН Пирс заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму - Цензор.НЕТ 7182.
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Это очередная озабоченность?
Или будут какие-то действия?
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Если Англия то будут ,англичане против Империи зла Постпред Великобритании в Совбезе ООН Пирс заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму - Цензор.НЕТ 8621
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Українських офіцерів намагаються вербувати в соцмережах жінки та «жінки»Постпред Великобритании в Совбезе ООН Пирс заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму - Цензор.НЕТ 7182.
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Єто для тех , кто "поливает" ООН . РФ-ию поставили в один ряд с Южньім Суданом , аргументированно и за дело , а именно , за Крьім .
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Та не , россияне за "престиж и вяличие" готовьі на многое , а тут обломс...
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А що змениться після брексіта у GB по відношенню до Украіни ?
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у єс зміниться по відношенню до україни...він буде вже не тим
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"Она также вспомнила о нарушениях международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии."
Источник: https://censor.net.ua/n3142759

Ну что же, вот и приравняли Крым официально к Мали, Южному Судану, Сирии и каким там еще "опам мира". Постпред Великої Британії в Радбезі ООН Пірс заявила про утиск прав українців у Криму - Цензор.НЕТ 9214 Одной строкой теперь идеут, типа "что там теперь в африканском регионе Сахель и в Крыму"?
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Не Крьім приравняли , а РФ-ию , к Южному Судану.
Абидна , да ?
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Мне?
Обидно?
За кого?
За идиотов российских или за идиотов крымских, после референдума танцевавших?
Я в сортах идиотов плохо разбираюсь, но вот Вы - сепциалист, вот и поясните, пожалуйста, разницу. Постпред Великої Британії в Радбезі ООН Пірс заявила про утиск прав українців у Криму - Цензор.НЕТ 9157
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Вот именно. Мало кого интересует, что там происходит в африканском регионе Сахель.
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Зато россиян сильно интересует , что о них говорят. Тем более , в ООН .
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Ага.
Был Крым Автономной республикой, а стал частью федерального Южного Округа (так теперь, что ли).
За это стоило отплясывать после референдума крымчанам обитателям "крымского африканского региона".
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А ДЕ Ж КЕРIВНИЦТВО КРАIНИ? ДЕ головнокомандувач, чи, бодай хоч , представник????
Это вчера. БIЛЬ...СОРМ...РОЗПАЧ!!!
Пустой зал.Новоград-Волынской. Дом Офицеров 30й бригады.
Вручение икон памяти родителям 16-ти погибших ребят.
Родители и волонтёры. Больше никого. Никто не пришел от власти !
Родители приехали из других городов:Ровно, Овруч, Корец!
Под штаб, откуда уходили их сыновья и не вернулись!
Родители погибших именно из 30й 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького бригады ребят!
Знаете как им больно? Значит забрать сына в 20 лет вы смогли, а прийти и отдать долг матери нет?
..
Многие родители не могут найти ответ на вопрос :" За что погиб мой сын?"
Они живут с этим и дальше им с этим жить.
Да, каждый прописал себе план жизни, да можно не играть в эту "игру"
Но люди, оставайтесь людьми, в конце то концов!
Вы забыли как боялись 5 лет назад: "Хоть бы к нам не пришли сюда. Хоть бы выстояла наша армия там"????
Вы забыли это так быстро?!
Родители есть.
Ребята есть.
Волонтёры есть.
Мы все есть.
Здесь рядом, даже если вы предпочитаете нас не видеть.
Пока все мы живы, мы есть.
И мы все помним.
Вы никого никуда не посылали?
Мне порой хочется, чтобы вы узнали, что такое эти несколько страниц паспорта Украины.
Когда в них сконцентрировалась вся твоя жизнь.
И больше нет ни единой надежды выжить, кроме этих маленьких бумажек.
Может тогда вы бы начали ценить.
Мы есть.И мы будем.!!!
Даже если вы предпочли нас не видеть...
.(((Олесія Єгорова.)))
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Они своих убивали миллионами. Что им чужие?

История скреп
@Skrepo_history

13 августа 1937 г., по ложному обвинению в подготовке покушения на Сталина, был расстрелян 23-летний Юрий Есенин-сын поэта Сергея Есенина.

Родную сестру поэта репрессировали, её мужа расстреляли.

Кто-нибудь может назвать в истории Европы более бесчеловечный режим, чем советский?
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Да гитлеровскую Германию он хотел назвать (но постснялся, наверное).
Правда, гитлеровская Германия убивала в основном чужие народы, а Виссарионович свои (чтобы чужие боялись, наверное).
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Двойное гражданство не запрещено. Пусть получают второй паспорт и положенные услуги. Или не получают, и платят по полному тарифу. Есть и третий вариант - двинуться по направлению строго на Северный полюс, через 300-400 км сделать передышку, и осмотреть окрестности на предмет принятия дальнейших решений.
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А не сказано, что за услуги по отдельному тарифу нНЕ гражданам РФ платить приходится.
Сказано, что их НЕ ОБСЛУЖИВАЮТ ВООБЩЕ.
Одно дело - взять бОльшую сумму за визит к врачу.

Другое дело - не записать к врачу вообще.
Это называется расизм, разве нет?
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