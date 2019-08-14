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Все про:озброєння (1128) ОБСЄ (2220) Донбас (12747)

 Окупанти на Донбасі розмістили десятки РСЗВ "Град" із порушенням ліній відведення, - звіт ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала 10 серпня на окупованій Луганщині 29 реактивних систем залпового вогню "Град", які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в опублікованому у вівторок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"10 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); 2 буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм) біля н. п. Вільхівка (40 км на схід від Донецька) та 22 РСЗВ (БМ-21) поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що все це озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення, визначених Мінськими домовленостями.

Крім того, на окупованому Донбасі зафіксовано десятки одиниць важкого озброєння, яке було "розміщене за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm

"7 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність: танків (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та 16 танків і 16 одиниць буксируваної артилерії на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська)", - інформує СММ.

Також повідомляється, що 10 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив "20 танків (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", ще три танки (імовірно Т-64) перебували біля Хрустального. Окрім того, 5 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 8 танків (невстановленого типу) було виявлено на полігоні біля Міусинська, повідомили в місії ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142754
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого страшного. Україна припинила стріляти і відступає. Скоро буде мір.
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Їм можна. Так каже і Зе і Данилюк.
НЕ вони ж сидітимуть в окопах під цими градами.
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Ну ведь без " инцидентов", да зебилы?
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Нічого страшного. Україна припинила стріляти і відступає. Скоро буде мір.
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ну да. руцкій мір в нас буде.
і до речі, щодо видачі паспортів росєянам.
вони фактично матимуть два громадянства, і в купі з роздачею півнячих аусвайсів нашим громадянам, на території України виникне осередок з громадян росії десь відсотків 30.
так прийдемо до одного нароту.
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Тля ! Пишеться *хрюске мірь * . Окупанти на Донбасі розмістили десятки РСЗВ "Град" із порушенням ліній відведення, - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1947
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Ксения, вот реально, не могу понять вашу логику!
То вы говорите, что на Украине 73% малороссов, то вы говорите, что 30%!!!
Никакого сарказма с моей стороны, это - реальный вопрос!
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это спроси у Карпиной...
она у нас тут главная училка...
она подтвердит, что я прав...
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ну да. руцкій мір в нас буде. будет советский мир Окупанти на Донбасі розмістили десятки РСЗВ "Град" із порушенням ліній відведення, - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8816 Окупанти на Донбасі розмістили десятки РСЗВ "Град" із порушенням ліній відведення, - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9581
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Навіть причепила піонерський і камсамольський значки. Етапи роста.
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"Україна припинила стріляти і відступає." і де це після Порошенко Україна відступила? Забов'язання відвести війська в Станиці було підписано на міжнародному рівні ще Порошенком.
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На міжнародному рівні багато двосторонніх (!!!!) зобов'язань...І не висмикуйте з пакету домовленостей тільки Станицю...
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Їм можна. Так каже і Зе і Данилюк.
НЕ вони ж сидітимуть в окопах під цими градами.
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Ага, порохоскот.
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Приятно узнать, как в штатах америкоукраинцев называют.
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Это запоребриковский кретин. Разве не видно?🤔
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Закинь ему пару вопросов, "специфичных", по жизни в США, ответ на которые, может дать только тот, что там жил, или живёт... И он сразу "сдуется", "съедет с темы"... Я так часто делаю, когда в "запоребриковости", подозревать, начинаю... "Ивашин", Тишкивский", и некоторые другие, на себе это, уже не раз, испытывали, когда начинали себя "бить ногами в грудь", провозглашая себя "суперукраинцами", "казахстанцами", и тому подобными "антилахтинцами"...
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Це чмо тут під різними прапорцями пише, звичайний кац під проксі.
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"Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе...
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Я уже говорил, что отчёты, эт конечно хорошо...
Но я не вижу в них смысла, если эти отчёты, это просто отчёты...
Какие были действия по результатам этих отчётов??? Кто-то знает?
Срач на Цензоре я результатом не считаю
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злочини потрібно фіксувати.
але зелебоби проти.
бо це привід для критики "мудрої" політики їхнього Зе і вирок їм як виборцям.
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Якого такого "їхнього" і скільки тих самих "перемирь" було з весни 2014-го року?
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І з нашої сторони заявляли, що пермир'я досягнуто і не порушується при наявності вбитих воїнів?
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Дурнуватий комент і смайлик в розмові про 8 загиблих воїнів.
Багатьом з них не було і 30 років.
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"Дурнувате" тут те, що сидять в теплих кабінетах в м"яких кріслах і розказують про зраду.
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Ви може й про зраду, інші про те, що рашисти продовжуют вбивати україців.
Кривляння припустимі при обговоренні будь-яких політиків, але не при згадуванні про загиблих на війні.
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Прошу почитати, що пишуть вище і нижче. То не кривляння часом, ні?
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Там не йде мова про загиблих.
Є прогноз на події.
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А Ви помітили, що зараз обсяг порушеннь, згідно доповідей ОБСЄ, переважає обсяг порушеннь, на які вказують скажімо сцкк та прес-центр об'єднаний сил?
Це ЗеПеремир'я, яке "досягнуто".
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Тобто наші ссикунці замовчують правду.
Підіграють русні.
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Это перемирие или уже мир? Главное прекратить стрелять☹️
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Во дела!
ОБСЕ стало более зрячим чем Генштаб и СНБО.
Еще недавно было наоборот.
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важнее то, что всу УЖЕ не стреляет по мирным даубасятам...
цель достигнута
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Ну а что, целеуказание дано, накрыть их там всех Смерчем, и дело с концом. Нарушили ведь условия отведения!
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Так і є. Росія готується до штурму беззахисного українського кордону. Зеленський готує квіти для зустрічі.
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політика про перемиря-це є команда куйла для його відбілення в очах світового суспільства,і це будуть робити руками 95 кварталу в Україні," рашисти не є організаторами кровопролиття і вбивцями, а мироносці для України і її народу ,,,,
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То клоуна і вибрала мафія певної націанальності, щоб грабувати Україну і здати під путіна, щоб можна було торгувати з рашкою.А лохі повелись на це.
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а при Порошенко ні тобі грабувань, ні тобі здач, ага
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Ну не зря же данилюк о статистике упоминал...и цифры приводил... интересные цифры...

- С начала зебобиковского перемирия... количество погибших рассийнских наемников в восемь раз меньше чем количество погибших украинских воинов...
- С начала зебобиковского перемирия потери у российских наемников составля.т 0 (ноль)...потери украинских воинов...8 (восемь)человек...
- С начала зебобиковского перемирия...эвакуировать тело погибшего украинского воина стало большой проблемой...на это нужно разрешение российских наемников....

Вот такая она статистика.... и что самое главное...до начала зебобиковского перемирия...статистика была с точностью до наоборот....
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Добренького и веселого презедента выбрали зебилы
Он купается в море, бегает по фонтанам, сидит на лиге смеха и жрет шаурму.

ПОКА УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗЕБИЛОВ

"А потом Вова приказал прекратить стрелять.

Но почему-то при всей персональной ответственности террористов, о которой заявил Роман Бессмертный, боевики и Бессмертного, и Вову на бую вертели. И продолжали стрелять.

Потому что им плевать на Вову из кривбасса, которого какие-то укры выбрали президентом. Потому что они там, у себя в дыре, человеки с ружьем, цари и боги.

Потому что их десятки тысяч. И за свое благополучие они готовы убивать. Всех. Потому что больше некуда им деваться и нечего делать. Только воевать, убивать и грабить.

А еще Вове рассказывали люди, которым он доверяет, что вся проблема в том, что Порошенко не давал возить туда колбасу. И не пускал с оккупированных территорий людей в Украину.

Что стоит только открыть мост в Станице, и на Счастье, как полноводная река, с любовью хлынут в Украину соскучившиеся по ней, поссоренные олигархами украинцы.

Стоит только снять "блокаду", и поедут в Луганск и Донецк товары, по которым исстрадался благодарный дамбасский народ. Эту же теорию для пипла подтверждает одна из говорящих голов Коломойского.

Кто и какими силами сможет гарантировать выполнение законов Украины на территории контролируемой боевиками - это никого не интересует. Как будут защищать товар и деньги на территории, где рулят бандиты, - тоже не важно.

Вот так думал Вова. Но самое паскудное, что все те, кто знают настоящее положение вещей, засунули языки в жопу и стали Вове холуйски подыгрывать в его невежестве. Начали создавать картинку мира, в которой Зеленский прав.

Что нет обстрелов, что нет потерь. Что все хорошо, и стоит только запилить видео, как проблема сама исчезнет и рассосется. Не рассосется.

У нас война, Вова. Война за Независимость Украины.

Война с империей, которая с разной интенсивностью ведется более 300 лет. И империя - это не те добрые люди, которые смотрят твои сериалы и пускают слюни умиления.

А те люди, которые миллионами убивали украинцев. Для которых Украины не может быть в их мире. Это те люди, которые после просмотра твоего сериала, обтерев слюни, отправят на голодную смерть и в лагеря миллионы людей. Потому что империя не сможет существовать без Украины. Потому что независимость Украины - это начало краха империи.

У меня претензии не к Зеленскому сейчас. У меня сейчас претензии к тем негодяям, которые, зная все тонкости и имея всю полноту картины, поддакивают Зеленскому в его прожектах.

Вова, это не сцена. Это не шутка, которая не "зашла". Это не сцена в сериале, которую можно переснять. Это нельзя откатить. Это война и гибель людей. Молодых и не очень. Тех, чьи родители и дети с сегодняшнего дня начали тебя проклинать. Тебя и твою семью. Потому что потеряли самых близких людей.

Тебя на*бали, Вова. Не было никакого хлебного перемирия. Каждый день были обстрелы. И практически каждый день были потери.

И каждый день кто-то начинал ненавидеть тебя. Потому что это война, Вова.

И это ты убиваешь наших людей. Тем, что убеждаешь их в том, что у нас перемирие.

Потому что даешь противнику время наращивать силы.

Потому что вместе с Бессмертным заявил о прекращении огня.

Понимаешь, Вова, люди действительно устали на фронте. Но они не хотят просто перестать стрелять. Они не хотят "закончить" войну.

Они хотят победить в войне. И защитить Независимость Украины.
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Жидовня сказала що пєрєміріє досягнуто,що вам ще піджидкам не зрозуміло?
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