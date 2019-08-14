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 За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

13 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Новогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ на приморському напрямку. Втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Південного.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, противник здійснив 1 обстріл зі стрілецької зброї поблизу н.п. Піски.

За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142752
 
 
 Топ коментарі
 
Так. А те що наші Воїни сидять під обстрілами не маючи права на відповідь під страхом кримінальної відповідальності- просто побічна дія перемир'я.
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зате вберегли життя кожного сепарьониша.
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А ще була загадкова ;третя сила;.
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Так. А те що наші Воїни сидять під обстрілами не маючи права на відповідь під страхом кримінальної відповідальності- просто побічна дія перемир'я.
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зате вберегли життя кожного сепарьониша.
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Ну так Юлія Мендель, прес-секретар Зеленського і кохана зам. голови ОПи Юрія Костюка (бувшого сценариста Кварталу) уже ж заявляла що ВСУ обстрілюють дитячі садки та житлові квартали.
https://www.youtube.com/watch?v=xorWduH-hMA
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кацахол,
я так же, как и многие здравомыслящие, такое(!) «перемирие» и «побочные действия перемирия» - осуждаю и не воспринимаю.........при Порошенко тоже подобное было, НО после критики со всех сторон - наши все таки утюжили орков и довольно таки по-взрослому...........
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Главное не стрелять и купить наколенники и стать на колени, говорил говнокомандующий Зе
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Зе хочет ликвидировать комитет по ветеранам, оно же не воевало, оно же дезертир и получил поддержку 73% таких как он защитников Отечества
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Ви будете ТЕПЕР вірити офіційним повідомленням із зони ООС? Я чомусь вже офіціозу вірити перестав.
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Альо... А я щось не зрозумів, узєлєнського гундосять що перемир'я досягнуто! Нада срочно прекращати стріляти! Срочно і безповоротно штик в землю і по домам! Прєзєлєнський там буде манну небесну роздавати, а ви в окопах як дурні без достоінства все смачненьке просираєте! За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7266
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