 За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:
- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Новогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Південного.
"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, противник здійснив 1 обстріл зі стрілецької зброї поблизу н.п. Піски.
https://www.youtube.com/watch?v=xorWduH-hMA
я так же, как и многие здравомыслящие, такое(!) «перемирие» и «побочные действия перемирия» - осуждаю и не воспринимаю.........при Порошенко тоже подобное было, НО после критики со всех сторон - наши все таки утюжили орков и довольно таки по-взрослому...........