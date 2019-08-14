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Все про:СОТ (16) США (5272) Трамп (1907)

 "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі (СОТ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву американський лідер зробив у вівторок, 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell у місті Монака (штат Пенсільванія).

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені зробити це", зазначив глава Білого дому.

"Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

Раніше Трамп неодноразово критикував СОТ, що базується в Женеві. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.

У складеному Міжнародним валютним фондом списку країн за номінальним значенням валового внутрішнього продукту КНР посідає другу сходинку, відразу після США. Однак статус у СОТ дозволяє Пекіну отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати більш високі бар'єри для імпорту продукції. Дональд Трамп, зокрема, говорить про неправомочність цього статусу і звинувачує Китай у крадіжці американських технологій.

Тим часом, як зазначає агентство AFP, у США загалом непогана статистика виграних за посередництва СОТ спорів. У січні 2019 року Вашингтон заблокував пропозицію, що закликає якомога швидше почати процес вибору засідателів до апеляційного органу Світової організації торгівлі. Нині до його складу входять три засідателі, однак у двох з них у грудні 2019 року закінчується другий - і останній - термін повноважень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142751
 
   
 Топ коментарі
 
Зовсім непогано з українською мовою,кацапобот. Напевно переписував текст з вранішньої методички. Ну хоч без помилок.👏😊
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Пацак, ну тебе тайожный сойуз милее, да?
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Якщо в тебе параноя на "таёжній союз" поговори про це з своїм психіатром...
А взагалі в тебе ще і проблеми із сприйманням інформації, "смотришь в книгу видишь фигу" , в коментарі, - спробуй це зрозуміти - мається на увазі непрофесіоналізм української влади на міжнародній арені! І до речі сьогоднішні "проблеми" з Росією теж зав"язані на недалекоглядності і невмінні стратегічно мислити!
P.S.
А з тайожного союзу вийди спершу сам і навчись української мови! "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ - Цензор.НЕТ 520
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Я же говорил!
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Увы вынужден с Вами не согласиться!!! Там есть объективные причины! И в царине ВТО боюсь очень далеко от адекватности, не заангажированности, протекционизма и бумаю, что и коррупции! Украина также постоянно сталкивается с не адекватности этой организации! Особенно это касается споров с Россией!!!
Вот как вам это:
Украина проиграла в ВТО спор с Россией по транзиту

https://www.capital.ua/ru/news/126210-ukraina-proigrala-v-vto-spor-s-rossiey-po-tranzitu

«Победа имеет системное значение»: Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров

https://russian.rt.com/world/article/618605-ukraina-rossiya-vto-spor
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А Україна яка однією ногою вступила в коров"ячий СОТ а другою в коров"ячу Євро-асоціацію і нізвідки виходити не збирається... "Мы знаем, что они годами обманывали нас", - Трамп пригрозил выходом США из ВТО - Цензор.НЕТ 4687
P.S.
Україна при Ющенкові вступаючи в СОТ підписала вдвічі більший стос зобов"язань перед іншими країнами, а коли запитали чому так? Лохторатові пояснили, що мовляв український стос папірців надрукований на більш товстому папері...
А щодо Євро-асоціації то там присутні такі перли як "квота" на постачання комп"ютерів, які Україна просто не виробляє...
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Зовсім непогано з українською мовою,кацапобот. Напевно переписував текст з вранішньої методички. Ну хоч без помилок.👏😊
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Молодець що перевірив правопис! Але смаколика сьогодні виклянчити не вийде, я по середах милостиню хвілологам не подаю...
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Яка може бути "милостиня" від голодранця?
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Ну якщо тобі не подають то чого ти ходиш під вікнами і співаєш Лазаря?!
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Якщо в тебе параноя на "таёжній союз" поговори про це з своїм психіатром...
А взагалі в тебе ще і проблеми із сприйманням інформації, "смотришь в книгу видишь фигу" , в коментарі, - спробуй це зрозуміти - мається на увазі непрофесіоналізм української влади на міжнародній арені! І до речі сьогоднішні "проблеми" з Росією теж зав"язані на недалекоглядності і невмінні стратегічно мислити!
P.S.
А з тайожного союзу вийди спершу сам і навчись української мови! "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ - Цензор.НЕТ 520
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Зат путлерок "хороший парень" и "я ему верю". Рыжий идиот.
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Трамп з ВТО не вийде,але статус розвиваючихся в китайців відбере,аби підняти економічний ріст США ще вище та вдруге переобратися.Для цього всі шанси є,та й конкурент Байден слабенький:
1)Мировой капитал,деловые круги ни одному из прежних Президентов так не доверяли,как Трампу.
2)Никогда союзники по НАТО столько не платили в казну,как при Трампе.
3)Стена с Мексикой строится.
4)Налоговая ставка снижена с 35 до 21%
5)Экономический рост увеличен с 2 до 3.4%
6)Безработица снижена с 4 до 3.5%
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О рекордном растущем гос долге забыл упомянуть🤔
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И ещё... В городе Саранске, в старой конюшне местные депутаты предлагают установить секс - кабинки ( в стойлах) для не семейных пар, кто любит с животными. Мордовцев потянуло на древние обычаи
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Донни - юморист, не хуже Зеленского. сперва США перенесли высокотехнологичные производства в Китай, а теперь обвиняют в краже технологий. да там и красть ничего было не нужно! сами всё, вплоть до документации и ноу-хау предоставили...
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" да там и красть ничего было не нужно! сами всё, вплоть до документации и ноу-хау предоставили..."
Да?

Вот и я так тоже однажды "предоставила", опубликовав научную статью, в которой были подробным образом были описаны алгоритмы для научной коммюнити. Только это я думала, что для научной, а китайские умельцы аккуратно алгоритмы запрограммировали и выпустили коммерческий продукт, аналогичный моему - и забрали мой рынок.
Давно это было "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ - Цензор.НЕТ 759 , но свой урок я выучила хорошо, и ни одного эмпирического алгоритма я с тех пор больше не публиковала (и никогда не опубликую) "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ - Цензор.НЕТ 759..

Китай идеи крадет, патенты крадет, разработки крадет.
Спросите американских производителей косметики (Эсти Лодер, например), сколько они тратят на R&D, сколько на тестирование, и сколько теряют денег из-за китайских подделок, на коробках которых даже название товара написано с ошибками "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ - Цензор.НЕТ 759 , но ширнармассы все равно покупают, и не даже не боятся того, какую субстанцию они себе на лицо мажут в китайской поддельной косметике.
После этого спросите европейских производителей "элитного" ширпортеба, сколько они теряют из-за того, что китайские умельцы моментально копируют их изделия (техника называется раб-оф), и только после этого утверждайте, что "красть там нечего было".
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Не прихильник рудого, але "справедливости ради":
виробництва перенесли до Трампа;
це була його передвиборча позиція і він її дотримується;
китайці дійсно не гребують не чим і чхати хотіли на патенти, а так не повинно бути.
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