 "Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву американський лідер зробив у вівторок, 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell у місті Монака (штат Пенсільванія).
"Ми вийдемо, якщо будемо змушені зробити це", зазначив глава Білого дому.
"Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться", - підкреслив він.
Раніше Трамп неодноразово критикував СОТ, що базується в Женеві. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.
У складеному Міжнародним валютним фондом списку країн за номінальним значенням валового внутрішнього продукту КНР посідає другу сходинку, відразу після США. Однак статус у СОТ дозволяє Пекіну отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати більш високі бар'єри для імпорту продукції. Дональд Трамп, зокрема, говорить про неправомочність цього статусу і звинувачує Китай у крадіжці американських технологій.
Тим часом, як зазначає агентство AFP, у США загалом непогана статистика виграних за посередництва СОТ спорів. У січні 2019 року Вашингтон заблокував пропозицію, що закликає якомога швидше почати процес вибору засідателів до апеляційного органу Світової організації торгівлі. Нині до його складу входять три засідателі, однак у двох з них у грудні 2019 року закінчується другий - і останній - термін повноважень.
Вот как вам это:
Украина проиграла в ВТО спор с Россией по транзиту
https://www.capital.ua/ru/news/126210-ukraina-proigrala-v-vto-spor-s-rossiey-po-tranzitu
«Победа имеет системное значение»: Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров
https://russian.rt.com/world/article/618605-ukraina-rossiya-vto-spor
P.S.
Україна при Ющенкові вступаючи в СОТ підписала вдвічі більший стос зобов"язань перед іншими країнами, а коли запитали чому так? Лохторатові пояснили, що мовляв український стос папірців надрукований на більш товстому папері...
А щодо Євро-асоціації то там присутні такі перли як "квота" на постачання комп"ютерів, які Україна просто не виробляє...
А взагалі в тебе ще і проблеми із сприйманням інформації, "смотришь в книгу видишь фигу" , в коментарі, - спробуй це зрозуміти - мається на увазі непрофесіоналізм української влади на міжнародній арені! І до речі сьогоднішні "проблеми" з Росією теж зав"язані на недалекоглядності і невмінні стратегічно мислити!
P.S.
А з тайожного союзу вийди спершу сам і навчись української мови!
1)Мировой капитал,деловые круги ни одному из прежних Президентов так не доверяли,как Трампу.
2)Никогда союзники по НАТО столько не платили в казну,как при Трампе.
3)Стена с Мексикой строится.
4)Налоговая ставка снижена с 35 до 21%
5)Экономический рост увеличен с 2 до 3.4%
6)Безработица снижена с 4 до 3.5%
Да?
Вот и я так тоже однажды "предоставила", опубликовав научную статью, в которой были подробным образом были описаны алгоритмы для научной коммюнити. Только это я думала, что для научной, а китайские умельцы аккуратно алгоритмы запрограммировали и выпустили коммерческий продукт, аналогичный моему - и забрали мой рынок.
Давно это было , но свой урок я выучила хорошо, и ни одного эмпирического алгоритма я с тех пор больше не публиковала (и никогда не опубликую) ..
Китай идеи крадет, патенты крадет, разработки крадет.
Спросите американских производителей косметики (Эсти Лодер, например), сколько они тратят на R&D, сколько на тестирование, и сколько теряют денег из-за китайских подделок, на коробках которых даже название товара написано с ошибками , но ширнармассы все равно покупают, и не даже не боятся того, какую субстанцию они себе на лицо мажут в китайской поддельной косметике.
После этого спросите европейских производителей "элитного" ширпортеба, сколько они теряют из-за того, что китайские умельцы моментально копируют их изделия (техника называется раб-оф), и только после этого утверждайте, что "красть там нечего было".
виробництва перенесли до Трампа;
це була його передвиборча позиція і він її дотримується;
китайці дійсно не гребують не чим і чхати хотіли на патенти, а так не повинно бути.