 В ООН не підтримали ідею Польщі про спецпредставника з питань України, - Чапутович

Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Глава МЗС Польщі розповів, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.

"Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було б призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні", - пояснив він.

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На думку Чапутовича, така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.

"Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея, скажімо так, не була сприйнята, не була схвалена", - констатував міністр.

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