 В ООН не підтримали ідею Польщі про спецпредставника з питань України, - Чапутович

Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Глава МЗС Польщі розповів, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.
"Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було б призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні", - пояснив він.
На думку Чапутовича, така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.
"Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея, скажімо так, не була сприйнята, не була схвалена", - констатував міністр.
а по совести? - так она в оони и не ночевала.
оонь выносит вопрос на совбез - кацапы ветируют, китайцы воздержались...
все, рты сполоснули - рабочее место убрано и можно по домам.
дядьки из оони, а шо ж вы так себя мучаете?
на заседания ездите, животами трясете,
если всегда кацапячее вето и выхлопа от вас ноль?
сидели бы дома, внучков он в зоопарк сводили бы...
стока лет оонанировать без толку и не напаковаться?
даже не знаю каким дурком нужно быть...
но когда до дела, там на международняке - поляки всегда с Украиной.
не ****** ни разу...
но у поляков в тыковке соображалка соображает,
а венгры почему то забыли 1956й и кацапские танки в Будапеште...
А то ж!
От особенно ВЫ - irenka ko ! - Защитница наша!!!
Мерзкие бездуховные пиндосы! Всюду суют свой нос! На всех нападают! Всех бомбят! Вместо того, чтоб сжигать экономически невыгодные леса
(С)
@Vitauskas_A
🤔
Интересно, а кто будет засаживать выгоревшую Сибирь? Китайцы?🤔
цепляется за кого может - зарабатывает она так.
я так понимаю - туда самую тупизну пидеровскую суют
Понятно...
ООН - вычёркиваем!!!
Таким тут не место!
Помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив, що Україні потрібно готуватися в першу чергу до авіаційного удару з боку Росії. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Вот это новость.
А ТО петя нападэ@ сменилось на АТо путин нападэ@
Как старый патифон.