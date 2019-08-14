 Найманці "ЛНР" засудили до 6 років студента з проукраїнськими поглядами Русинова, - Східна правозахисна група

Про це повідомила "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Студента другого курсу коледжу культури і мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в окупованому Луганську.
"За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачем у соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі і відправив його до Слов'яносербської колонії №60. Сергія не внесено до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", - пишуть правозахисники.
"Східна правозахисна група" зазначила, що Русинову інкримінують організацію діяльності терористичної групи.
Ну вот чем эти лугандонцы отличаются от кацапов? Вообще ничем!
дешевый, понтовитый, 95ти квартальный как всегда....
но кто то же купился на ето.
кстати знаю одного татуировщика - в качестве бонуса после стрелки
еще драконика прилепит, говняненького, но за то на шару)))
А за тяжёлые преступления: против суверенитета и территориальной целостности Украинской державы , за убийства и терриростическую деятельность многих бандитов- террористов, боевиков - коллаборационистов , просто отпускают ... потому что продажные судьи они сами такие же враги Украины но просто маскируются под мантиями... Даже не ясно как можно остановить такой преступный антиукраинский судейский призвол разве что расстрелять их почти всех да заменить на нормальных судей.
а у нас, террористов - убийц, грабителей, насильников, подстрекателей, предателей - ОТПУСКАЮТ!....
так что же им не делать все что они хотят, все равно им за это, НИЧЕГО НЕ БУДЕТ - все они, на блокпостах стояли и ихабманулиииии!....