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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Найманці "ЛНР" засудили до 6 років студента з проукраїнськими поглядами Русинова, - Східна правозахисна група

Найманці РФ з угруповання "ЛНР" уже рік незаконно утримують студента з проукраїнськими настроями Сергія Русинова.

Про це повідомила "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Студента другого курсу коледжу культури і мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в окупованому Луганську.

"За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачем у соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі і відправив його до Слов'яносербської колонії №60. Сергія не внесено до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", - пишуть правозахисники.

Читайте також: Окупанти засудили кримчанина до 6 місяців колонії-поселення за те, що він облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"

"Східна правозахисна група" зазначила, що Русинову інкримінують організацію діяльності терористичної групи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142749
 
 
 Топ коментарі
 
лугандонські студєнта за лайки на 6 років, а у нас тєрорістів оправдують
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Зато наш гуманный суд отпустил под домашний арест Ефремова, о ктором в Офисе Президента ласково говорят "не демонизируйте Сашу".
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Хуже того, мариупольский суд отпустил просто так двух террористов, которые стреляли и убивали украинцев.
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лугандонські студєнта за лайки на 6 років, а у нас тєрорістів оправдують
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За лайки в скотсетях ? 😳
Ну вот чем эти лугандонцы отличаются от кацапов? Вообще ничем!
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а кто там лу..гандонцы..??- посадили же управляемые мокшанцами куклы-марионетки, а не жители лоханска...
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Ну так у нас на Цензорі прихильники ЗЕ теж уже вимагають кримінальної відповідальності для тих хто сміє критикувати їхнього кумира.
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Зато наш гуманный суд отпустил под домашний арест Ефремова, о ктором в Офисе Президента ласково говорят "не демонизируйте Сашу".
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Хуже того, мариупольский суд отпустил просто так двух террористов, которые стреляли и убивали украинцев.
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Чому вони так зробили і де було порушення законів України?
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Тому, що потужно реформований Конституційний суд їм це дозволив, відмінивши статтю КК, згідно якій при обвинуваченнях у тероризмі та держзраді можливим було лише примання під вартою. А Маріупольскі судді - ті ще сепари.
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Если правильно помню, тот же мариупольский суд посадил нашего пограничника лет на 11 за то, что тот расстрелял из автомата машину, отказавшуюся остановиться.
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И с этими *********** ********* в перемирие играются...
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Це тому, що зебобіки мають такі самі антидемократичні погляди і не проти згортання свободи слова.
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Зеленые тридварастики играются с такими же " С ДРУГОЙ СТОРОНЫ " .
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У зе-зе на лапках еще место для браслетиков осталось ?
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Вони скоро будуть робити багатоповерхові браслети і вішати ордени, як у КНДР.
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браслетики у зели - ето его реверанс в сторону патриотов.
дешевый, понтовитый, 95ти квартальный как всегда....
но кто то же купился на ето.
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если и осталось, то тока для тату "боня! и сердечко пропихнутое стрелой..."

кстати знаю одного татуировщика - в качестве бонуса после стрелки
еще драконика прилепит, говняненького, но за то на шару)))
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Ничего нового. В новости никоим образом не касающейся Зеленского одичалое стадо прахоботов навалило кучу своих фекалий.
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Луганськ це окупована частина України, а Зеленський офіційно президент України. Тому є його відповідальність щодо таких подій.
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подобаеться слово "офіційно", а так на ділі - зелена шмаркля...
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Админы вам не стыдно за этот срач без цензуры, за оскорбления Президента Украины без удаления???
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забув, як ще недавно сам скаржився і закликав банити?
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Кацапів?- Та я закликаю їх деактивовувати.
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Ага, традиційно для порохоботів у вас всі, хто не за поросьонко або кацапи, або агенти *******.
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Хочу, щоб ти поїхав і ніколи вже не повертався.
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Щоб тебе ніхто не відволікав від млосних стогонів під кацапами?
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це українець. Русини, гойки, бойки, лемки то, все древні назви українських племен, які збереглися в горах Карпат.
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Русини - то давня назва українців. Зараз ще лишилися Карпатські русини - українській субетнос.
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в Україні дають такий термін за участь у вбивствах українців, а там - тільки за погляди.
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А українські суди явних вбивць відпускають під домашній арешт.
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Кровавые нелюди бандиты сепаратисты эти опричники кремлёвских оккупантов )(уйла приговорили к 6 годам студента Русинова только за его проукраинские взгляды А наши продажные антиукраинские суды, они преступления за проросийские взгляды вообще не желают рассматривать
А за тяжёлые преступления: против суверенитета и территориальной целостности Украинской державы , за убийства и терриростическую деятельность многих бандитов- террористов, боевиков - коллаборационистов , просто отпускают ... потому что продажные судьи они сами такие же враги Украины но просто маскируются под мантиями... Даже не ясно как можно остановить такой преступный антиукраинский судейский призвол разве что расстрелять их почти всех да заменить на нормальных судей.
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Пополнеи пленными идет нормально.Там сажают,а у нас портновские подонки, в мантиях, сепаратню отпускают.Але,квартал!Так скоро у нас и на обмен никого не останется.Или себя, на обмен на наших, пленных предложите?
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Тобто це не порошенківсьві судді відпускають, а зеленські? За російського шпигуна Порошенка не садили 8 тис. добровольців? Не випускали просто так російських окупантів з полону?
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Один цей випадок можна розцінювати, як антиукраїнські чистки, геноцид проукраїнського населення, переслідування по політичним мотивам, черговий холокост для українців.
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учитесь!... только за ВЗЛЯДЫ, в ДЫРЕ, приговаривают к 6 годам!...
а у нас, террористов - убийц, грабителей, насильников, подстрекателей, предателей - ОТПУСКАЮТ!....
так что же им не делать все что они хотят, все равно им за это, НИЧЕГО НЕ БУДЕТ - все они, на блокпостах стояли и ихабманулиииии!.... Найманці "ЛНР" засудили до 6 років студента з проукраїнськими поглядами Русинова, - Східна правозахисна група - Цензор.НЕТ 4480
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