 Найманці "ЛНР" засудили до 6 років студента з проукраїнськими поглядами Русинова, - Східна правозахисна група

Про це повідомила "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Студента другого курсу коледжу культури і мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в окупованому Луганську.

"За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачем у соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до шести років позбавлення волі і відправив його до Слов'яносербської колонії №60. Сергія не внесено до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", - пишуть правозахисники.

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"Східна правозахисна група" зазначила, що Русинову інкримінують організацію діяльності терористичної групи.