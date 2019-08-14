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Все про:залізниця (332) Миколаїв (357) пожежа (1716) ДСНС (2008)

 У Миколаєві горів локомотив потяга "Херсон - Київ", - ДСНС. ФОТО

Увечері 13 серпня на залізничному вокзалі Миколаєва загорівся локомотив пасажирського поїзда №766 сполученням Херсон - Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Миколаєві горів локомотив потяга Херсон - Київ, - ДСНС 01

Інформація про займання локомотива надійшла до ДСНС о 17:20.

По прибуттю встановлено, що щільно задимлена та горить кабіна тепловоза і генераторний відсік. Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. Для гасіння вогню використовувався генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. Вже о 17:42 пожежу локалізовано та ліквідовано о 17:52 на площі 25 м кв.

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Як повідомили в "Укрзалізниці", внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поїзд вирушив за маршрутом о 18:07 за допомогою запасного локомотива із затримкою в 1 годину 28 хв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142747
 
 
 Топ коментарі
 
У них четыре миллиона гектар леса вырублено и продано в Китай, а остатки подожжены.
Но им обязательно нужно сунуть длинный нос на тему "а чё там у хахлоф ?"
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К тому что нездоровый интерес к Украине говорит о наличии комплекса неполноценности.
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Говорит о том что твою лахтинскую контору надо гнать отсюда $$аными тряпками.
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Это вот такие гробы на колёсах продолжают ездить, в то время как лахтинская пропаганда изгаляется над тем фактом что Украина закупает новенькие тепловозы GE, на которые машинисты нарадоваться не могут.
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В паРашке железка в год (!) закупает ~400 (!!) новых (!!!) локомотивов своего (!!!!) производства. Чего бы лахтинским не поизголяться над несколькими штуками GE?
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У них четыре миллиона гектар леса вырублено и продано в Китай, а остатки подожжены.
Но им обязательно нужно сунуть длинный нос на тему "а чё там у хахлоф ?"
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У них ещё и нефти с газом дохрена. На*рать на лес. К чему Вы это вообще?
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К тому что нездоровый интерес к Украине говорит о наличии комплекса неполноценности.
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Интерес к сибирскому лесу и Китаю в статье про украинские локомотивы у австралийца о чём говорит?
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Говорит о том что твою лахтинскую контору надо гнать отсюда $$аными тряпками.
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Так я и думал. Вы не то что мне не ровня, даже лахта в открытом споре вытрет об Вас ноги.
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Правильно! Правильно, Водомёт!

Если нечего ответить по-существу вопроса - плавно переходи на личность и на "$$аные тряпки"!
Австралийские x0xлы всегда так делают!

Ха-ха-ха-ха!!!
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В Рашке такие тепловозы до сих самые массовые и их закупали в Украине аж бегом до самого начала войны. Теперь "импортозамещение", да, сначала разграбить завод, а потом "импортозамещать", логично же.
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Рашка и Казахстан последние годы обновляют парки локомотивов и вагонов так, как Украине не снится даже в радужных снах. Можете исходить желчью - это факт. Факт связанный с нефтегазовыми доходами этих стран.
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Какое нам дело до того, что там РФ у себя обновляет?
Это же ВЫ - пассажир российских железных дорог, а не комментаторы форума.
Хоть на собачьих упряжках там катайтесь.
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Да, уже состав около 4000 тонн прогнали с щебнем. Может даже Украинским, а может с воронежским....
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"да, сначала разграбить завод, а потом "импортозамещать..."

А зачем же "грабить" завод на подконтрольной территории, Васько Терешко?
Но я вам безусловно верю!
Вы же работник этого завода?
Всё видели своими глазами?
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Это заслуга посла США Мари Йованович которая лично лоббировала интересы General Electric. Казахстану продавали один тепловоз за $2,1 миллион, а Украине уже $4,6 миллиона. Может дело в лизинге, в долг всегда дороже. Но в Казахстане они построили завод, а в Украине отказались. Причем украинский заказ для GE был срочно нужен чтобы загрузить завод в Астане.
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Вас от вашей собственной брехни не тошнит ?
Тепловозы собраны в Пенсильвании.
Вот они едут с завода в порт:
https://www.youtube.com/watch?v=5KKMplP10Gk

https://www.youtube.com/watch?v=KU-cGXa1KoI
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"Тепловозы собраны в Пенсильвании.
Вот они едут с завода в порт"

Да это просто праздник какой-то!
Слава Украине и лично Петру Алексеевичу!!!
Так заботиться об американских пролетариях!!!
Просто на слезу прошибает!
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Слава чи не слава, але з заводом в Астанє обісравсь...
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В Астане эти тепловозы клепают с 2009г.Уже штук 400 наклепали.
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«При необходимом парке в 200 грузовых магистральных тепловозов в наличии у «Укрзализныци» есть 607 таких тепловозов, то есть в три раза больше, чем необходимо. И, в принципе, как показывает опыт наших западных соседей, все страны идут по пути модернизации имеющегося парка имеющихся тепловозов.
Даже немецкий Deutsche Bahn, у которого эксплуатируются тепловозы ТЭ109 производства «Лугансктепловоза» выпуска 70-х - начала 80-х годов ХХ века, все равно продолжает их модернизировать и эксплуатировать, не говоря уже про Польшу, Чехию, Словакию, Белоруссию, Венгрию и страны Прибалтики. А Украина, по сути, единственная страна в регионе, которая пошла по пути покупки новых тепловозов, а не модернизации существующего парка»
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GE даже climate control имеют. Для экипажа - это разница между работой на износ, и комфортом.
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"GE даже climate control имеют"

"Клава, я балдею!" (с)
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" А Украина, по сути, единственная страна в регионе, которая пошла по пути покупки новых тепловозов"

Ну, так... Красиво жить не запретишь богатой европейской державе!

Хороший заказ!
Хорошие деньги!
Хороший откат!
Слава Петру Алексеевичу!
И большой, и горячий привет американским рабочим!
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"«При необходимом парке в 200 грузовых магистральных тепловозов в наличии у «Укрзализныци» есть 607 таких тепловозов, то есть в три раза больше, чем необходимо"

Но почему же не сделать приятное мистеру Трампу?

Пётр Алексеевич, скажи?!
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Забавно, что лахтинская ср*нь и не вспоминает ни об удобстве работы машинистов тепловозов, ни об удобстве пассажиров (благодаря надежности).
С**те и дальше на ваш росsийский народ, успехов вам в этом занятии.
Только флажок австралийский смените, где ваша лахта - а где Австралия.
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Электричка Киев - Казатин. Июнь 2019 год... "Удобства пассажиров", говорите?


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Нет, что Вы.
Горящий тепловоз "много более лучше", с дымком, как вам, россияман, привычно.

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Австралии не существует,в привычном нашем понимании-
это край Ледяного Барьера,огражденный 1833 километровым забором.
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Вы знаете, я достаточно устала на форуме censor от лахтинской мелкой уголовной гопоты, чтобы еще интересоваться шизофреническими высказываниями.

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Ну вы хоть в курсе,шо 1833 километровый забор существует?
И построили его(ха-ха-ха!)-для защиты от кроликов,которых туда сами и завезли(???)
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Для кацапи головніше щоб пляшка була комфортна. Все інше - від лукавого
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И да, таки "горячий привет" американским рабочим и GE.

А ваших российских рабочих вы сами заказами обеспечьте.
После того, как сборщиков автомобилей, дилеров автомобилей и банки (с кредитами на покупку автомобиля) спасете - упал спрос в РФ на новые автомобили почему то, о как окрепли под санкциями.
Налоги вам нужно ввести на Руси:
- на Крымнаш
- на донбасс-тоже-наш
- на кто-там-еще-наш
- на дилеров автомобилей
- "на-все-про-все"
Чтобы на покупку новых порток целый год тугрики собирали, и делом были заняты, а не борьбой с биндерами в кисельвизоре.
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Контракт с General Electric чистая политика. Как и никому не нужные очень дорогие беспилотники которые покупали у зятя Эрдогана. Как вообще вся прочая хоздеятельность Порошенко. Надо было просто рачительнее относится к собственным локомотивам, а не выбрасывать разом на свалку свой огромный парк, который довели до плачевного состояния из-за своей бесхозяйственности.
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Украина ушла из ымперии.
Смиритесь, и займитесь своими проблемами.
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Лахтинский, Вам еще тайгу после пожарищ расчищать.
Водки Валежника нет, иди домой.
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Саме так. Більшість України електрофіцірована. Миколаїв, Херсон яе неардертальці. А, про що тут говорити, варто глянути на стан самого вокзалу в Миколаєві - ЖАХ (великим) просто.
За дороги міста я вже мовчу. Тут, неподалік ЗД вокзалу є наглядний тому приклад.
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только не "два водяные стола", а ствола...- редакторы где у писарей...??
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Заголовок новости: "Пажар в поезде" В Николаеве горел локомотив поезда "Херсон - Киев", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2513
Цензор, наймите наконец сотрудников с минимальной компьютерной грамотностью, чтобы умели текст в спелчекер засунуть. Надежды на то, что вы просто грамотных сотрудников найдете, у меня нет никакой.
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Надеюсь его не называли "Святая Русь".
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С виду этот паравоз старше моей бабули.
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Ему максимум 46 лет, экая у вас молодая бабуля. Для железнодорожной техники это почтенный, но вовсе не старческий возраст.
И 46 - это максимум, а последние были построены в Луганске перед самым началом войны.
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Поправка - это 2ТЭ10УТ-0070 постройки 1992 года. Так что ему всего 27 лет, по железнодорожным меркам это совсем юный тепловоз.
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Главное это надлежащий уход. Луганские тепловозы до сих пор ездят в Германии.


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Цей один із кращих заводів був, поки орда не накрила його мокрим рядном.
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А этот и сейчас катается в Польше после капремонта. Ему 42 года...
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Точно 0070? А где видно его бортовой номер? Николаевские 2ТЭ10УТ одни из самых "молодых" на УЗ. И это очень хорошие машины. Правда сейчас их начали передавать на Львовскую дорогу для замены 2М62 и отношение к ним там как к "неродным" соответствующее
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пажар? Где вы понабирали этих безграмотных идиотов?
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Весь этот луганский лом отстал от времени на несколько десятков лет. Дизели ненадёжные и вонючие. Все механизмы требуют очень частого сервиса. Комфорта для экипажа - никакого, не говоря уже о какой-либо компьютеризации управления и проч.
Надо заменить все луганские на GE, постепенно. Это как Жигуль-копейку на Ford.
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А гроши де взять? В тумбочке? А так идея отличная.
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Редакция! Для тушения использовались два водяных СТВОЛА, а не стола. Следите за текстом.
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