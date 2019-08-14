 У Миколаєві горів локомотив потяга "Херсон - Київ", - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Інформація про займання локомотива надійшла до ДСНС о 17:20.
По прибуттю встановлено, що щільно задимлена та горить кабіна тепловоза і генераторний відсік. Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. Для гасіння вогню використовувався генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. Вже о 17:42 пожежу локалізовано та ліквідовано о 17:52 на площі 25 м кв.
Як повідомили в "Укрзалізниці", внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поїзд вирушив за маршрутом о 18:07 за допомогою запасного локомотива із затримкою в 1 годину 28 хв.
Но им обязательно нужно сунуть длинный нос на тему "а чё там у хахлоф ?"
Если нечего ответить по-существу вопроса - плавно переходи на личность и на "$$аные тряпки"!
Австралийские x0xлы всегда так делают!
Ха-ха-ха-ха!!!
Это же ВЫ - пассажир российских железных дорог, а не комментаторы форума.
Хоть на собачьих упряжках там катайтесь.
А зачем же "грабить" завод на подконтрольной территории, Васько Терешко?
Но я вам безусловно верю!
Вы же работник этого завода?
Всё видели своими глазами?
Тепловозы собраны в Пенсильвании.
Вот они едут с завода в порт:
https://www.youtube.com/watch?v=5KKMplP10Gk
https://www.youtube.com/watch?v=KU-cGXa1KoI
Вот они едут с завода в порт"
Да это просто праздник какой-то!
Слава Украине и лично Петру Алексеевичу!!!
Так заботиться об американских пролетариях!!!
Просто на слезу прошибает!
Даже немецкий Deutsche Bahn, у которого эксплуатируются тепловозы ТЭ109 производства «Лугансктепловоза» выпуска 70-х - начала 80-х годов ХХ века, все равно продолжает их модернизировать и эксплуатировать, не говоря уже про Польшу, Чехию, Словакию, Белоруссию, Венгрию и страны Прибалтики. А Украина, по сути, единственная страна в регионе, которая пошла по пути покупки новых тепловозов, а не модернизации существующего парка»
"Клава, я балдею!" (с)
Ну, так... Красиво жить не запретишь богатой европейской державе!
Хороший заказ!
Хорошие деньги!
Хороший откат!
Слава Петру Алексеевичу!
И большой, и горячий привет американским рабочим!
Но почему же не сделать приятное мистеру Трампу?
Пётр Алексеевич, скажи?!
С**те и дальше на ваш росsийский народ, успехов вам в этом занятии.
Только флажок австралийский смените, где ваша лахта - а где Австралия.
Горящий тепловоз "много более лучше", с дымком, как вам, россияман, привычно.
это край Ледяного Барьера,огражденный 1833 километровым забором.
И построили его(ха-ха-ха!)-для защиты от кроликов,которых туда сами и завезли(???)
А ваших российских рабочих вы сами заказами обеспечьте.
После того, как сборщиков автомобилей, дилеров автомобилей и банки (с кредитами на покупку автомобиля) спасете - упал спрос в РФ на новые автомобили почему то, о как окрепли под санкциями.
Налоги вам нужно ввести на Руси:
- на Крымнаш
- на донбасс-тоже-наш
- на кто-там-еще-наш
- на дилеров автомобилей
- "на-все-про-все"
Чтобы на покупку новых порток целый год тугрики собирали, и делом были заняты, а не борьбой с биндерами в кисельвизоре.
Смиритесь, и займитесь своими проблемами.
ВодкиВалежника нет, иди домой.
За дороги міста я вже мовчу. Тут, неподалік ЗД вокзалу є наглядний тому приклад.
Цензор, наймите наконец сотрудников с минимальной компьютерной грамотностью, чтобы умели текст в спелчекер засунуть. Надежды на то, что вы просто грамотных сотрудников найдете, у меня нет никакой.
И 46 - это максимум, а последние были построены в Луганске перед самым началом войны.
Надо заменить все луганские на GE, постепенно. Это как Жигуль-копейку на Ford.