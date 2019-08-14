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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
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 Польща підтримує пропозицію Зеленського розширити "нормандський формат", - Чапутович

Польща підтримує пропозицію Президента України щодо розширення "нормандського формату" і запрошення США та Великої Британії до участі в переговорах.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На думку глави польського МЗС, потрібно співпрацювати, концентруватися і шукати рішення, яке зупинить конфлікт, а також "шукати інші інституції, інші формати".

"Я чув про пропозицію Президента Зеленського розширити "нормандський формат". Запросити США та Велику Британію. На мою думку, це може бути гарним способом просуватися вперед", - заявив Чапутович.

Він наголосив, що в України та Польщі дуже близькі відносини. Глава польської дипломатії зазначив, що обговорював питання миру в Україні з Павлом Клімкіним, і вже двічі - з Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо зусилля Президента Зеленського щодо стабілізації ситуації, здобуття миру для Донбасу. Ми знаємо при цьому, що реакція на ці зусилля поки що не дуже оптимістична", - констатував Чапутович.

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Він також повідомив, що знає про проєкти нової української влади, спрямовані на підвищення рівня життя на лінії зіткнення, і заявив, що Польща підтримує такий підхід.

"Нам потрібно більше дій, аби вийти з глухого кута та шукати інші, можливо інституційні, рішення. ЄС мусить бути більш залученим. Це предмет дискусій у Європейському Союзі, і ми цим займаємося", - пояснив міністр.

Глава польської дипломатії вчергове запевнив, що Польща завжди підтримувала і підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і незалежність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142746
 
   
 Топ коментарі
 
Может и не шутит (тем более - это не идея Зелемойского, она уже обсуждалась ранее), но даже не было ни одного намёка на то - а как эти "великие идеи чучхе" реализовать?.. Как и всё остальное он реализует?
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Будапештский меморандум будет выполнен только тогда когда русня исчезнет с мировой карты. А пока Украине нужно снова поставить ядерное оружие и средства доставки, достающие на всю территорию мордора.
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Ну вот не знала, что поляки настолько наивны
Настолько, чтобы пытаться найти смысл в заявлениях зели
Он же шутит((((
Хотя, радует, что они еще верят в Украину!
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Может и не шутит (тем более - это не идея Зелемойского, она уже обсуждалась ранее), но даже не было ни одного намёка на то - а как эти "великие идеи чучхе" реализовать?.. Как и всё остальное он реализует?
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они просто поддерживают нас, перед переговорами.
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эти бы катались скока хочешь, попивая коньячек в джетах, и получая евро. а надо будапештский меморандум выполнять
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Будапештский меморандум будет выполнен только тогда когда русня исчезнет с мировой карты. А пока Украине нужно снова поставить ядерное оружие и средства доставки, достающие на всю территорию мордора.
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спасибо, поржалЪ... Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Чапутович - Цензор.НЕТ 8536
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самообличительно, в лахте боярышная вечеринка?
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Сколько слышу об этом меморандуме и столько же раз ловлю себя на мысле, а кто заставлял выполнять Украину этот документ, без ратификации ее другими государствами? А его не ратифицировало ни одно государство, даже Украина. Ведь если документ не оформлен надлежащим образом, то и он не имеет законную силу, а попросту просто бумажка. Почему Кучма начал выполнять вообще эти решения? Вопрос прежде всего к Кучме.
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Союзники путлера категорически против!
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Осталось дело за "малым" - после позорных звонков ***** перетереть с "расширителями"...
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Формат нужно не расширять а сужать до 2-х стран - Украина и паРашка. Только так можно до чего-то договориться, если цель именно договориться. Зрителей нахрен в сад. 5 лет коту под хвост из-за этих озабоченных.
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Видимо только она ещё считает Украину самостоятельной страной, способной, как Британия, Франция или даже КНДР договариваться без нянек-сиделок.
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Без поддержки Латвии, Литвы, и Эстонии (Балтийских тигров), дело с места е тронется.
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Балтийских тигров? Смешно! Страны, которые вообще не самостоятельные и состоят на дотациях от ЕС почти на полном обеспечении, с совокупным населением около 5 млн. чел. - да это огромная сила! Может я и не прав, но у них нет ни политического, ни экономического веса вообще. А без этого в современном мире приобрести почет и уважение не получится. Единственное, что они могут продать так это ненависть к рашке и географическую составляющую и не было бы этого о них вообще бы никто не вспоминал. Кто с их мнением считается? - ответ очевиден.
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Нормадский фор-МАТ без Великобритании и США цента ломанного не стоит даже в самый лучший базарный день.
Слава Україні панове!

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ну да, мнение польши чрезвычайно важно... Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Чапутович - Цензор.НЕТ 7457
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"Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат"

Конечно! Конечно!
Мнение Польши очень важно!... и понятно!
(каждому хочется поучавствовать в дерибане Украины!)
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Один вопрос - а Волкер разве не представитель США в Украине?? Значит формат фактически и так расширен и что от этого толку?
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предусмотреть в нем замену зеленского на кого нить менее продажного
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Треба було Пєцє залучати до перемовин не німців та французів, а Британію і Штати з самого початку. Але російському шпигуну це не було потрібно
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