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Все про:РНБО (548) Донбас (12738) Данилюк Олександр (317)

 Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу

Засідання Ради національної безпеки стосовно Донбасу перебуває в стадії підготовки.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"РНБО стосовно Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було щодо енергетики, рішення є. Щодо Донбасу - як ви розумієте, найпростіше - це зробити ще одну заяву. Але не для цього збирається РНБО, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення", - заявив Данилюк.

Він додав, що аналізується "комплекс заходів", тому зняття економічної блокади "саме по собі нічого не принесе".

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"Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торгові заходи, які були введені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", - сказав секретар РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142744
 
   
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Шо там, перемирие наступило, теперь выборы и легализация террористов в парламенте?
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"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - сказал секретарь СНБО.

скажу кратко: зеленые соплежуи
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Да уж... Все петики такие тупые? Я раньше так не обобщал.
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І почнемо відновлювати їм Думбас, який дамбасіти просрали.
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а че, завезем дамбасятам еще металлолома в виде фабрик и заводов Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3414
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Ребята тупо не знают что делать и постоянно занимаются словоблудием и кормят обеаниями
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Шли бы они на...й и ели шаурму в забегаловке, пока еще не поздно.....
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Шо оно в конце концов сказало?!
И вообще, оно сказало хоть что-то?
Мое понимание -
"Варкалось.
Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове."
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Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления(c) А что ты еще умеешь?
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шаурму есть или соплю зеленую гонять туда-сюда, к примеру
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Похоже на какое-то чириканье. Комплексное решение на основе оптимизации ковёркинга с условием учета коэффициента таргетирования комплекса мероприятий по улучшению маркетинга пострпрадакшена.
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А чего этот комплексный сказать-то хотел? шо он оленя никак найти не может, или как?
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Першим було питання енергетики... Це 57 копійок для Ігорьвалерійовича? Ну а тепер можна і торгівлю на крові узаконити. Хоча цього буде мало, портібно бамбас закидать благами. А що там про загиблих, поранених і обстріли? Про це потім, колись. Після продажу землі. Це РНБО Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3539 Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3539 Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3539
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Головне що "пірєміріє наступіло", а те що обстріли продовжуються, гинуть і калічатся українські воїни - це все масові галюцинації - провокації.
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