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 За кордоном
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Все про:Литва (447) Путін (10366) Науседа Гітанас (7)

 Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа не бачить жодних підстав для контакту з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Науседа розповів одному з литовських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про що можна було б зараз говорити з президентом Росії Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, вимовляти просто дипломатичні, приємні слівця я підстав не бачу, а головне - у мене немає на це морального права", - заявив литовський президент.

За його словами, навіть Євросоюз в певному розумінні розколотий у відношенні до Росії, але Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.

Науседа нагадав, що він не раз закликав не провокувати конфліктів і не кидатися грізними словами - але, на його думку, аби говорити про щось конкретно, "треба мати об'єкт розмови".

Нагадуємо, 12 липня Гітанас Науседа офіційно обійняв посаду президента Литви.

Читайте також: Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: обговорили двосторонні відносини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142742
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть один прямо сказал нашим придуркам, что если нет козырей в рукаве то нехрен садиться за карточный стол с шулерами играть.
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Зеленскому это покажите.
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Вот настоящий лидер, приятно посмотреть, рад за литовских братьев.
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Под Безсмертного косишь.
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не отвлекайте преЗика ерундой
Он смотрит "Рассмеши гномика"

Ему, наверное, смешно.....
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Я так понимаю Порошенко Хутину не звонил?
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Сначала звонил по делу и серьезно, принимал его за Президента России
А потом да, уже не звонил. Нечего было звонить, и так все ясно.....
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Звонил, когда имел, шо сказать...
А шо имел сказать Зе-фигляр - ХЗШ?
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Хоть один прямо сказал нашим придуркам, что если нет козырей в рукаве то нехрен садиться за карточный стол с шулерами играть.
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Один ?
Да это все мало мальски мыслящие люди понимают и говорят, от дворников до президентов:



Вова, ты..........!. (забанят)
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в тебе слово "мало" ніяк не відноситься до тої частини "люди", яка зараз "більшість", і гарно на клаві гатиш, давай збацай ше щось символами
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Дорогой ,это не игра в карты,на кону поставлены жизни украинцев,причем в основе молодых людей
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Вот настоящий лидер, приятно посмотреть, рад за литовских братьев.
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ЗЕбобик срочно должен позвонить ***** и попросить шоб не стреляли. Бо у ЗЕлебобки работающее перемирие при 8 убитых только за последнее время..но у ЗЕбобика перемирие работает..
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Так "премирие" ж работает .... уже восемь убитых.
Все пучком

на месте Пастора недостойный Данилюк
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Можно просто молча сцаться .ни кто не запрещает.
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почему я гражданин Украины чувствую себя мизером по сравнению с гражданами Литвы ?
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потому что Граждане Литвы размазали по стенке свои "73% "
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Потому что в Литве один литовский народ,а в Украине украинский народ и есть граждане Украины(подсадной народ,ну как советский и без Родины) Для подсадного народа государство Украина это ,чтобы пожрать украинского и попользоваться центральной канализацией,а потом посмотреть советские новости с Кремля. Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 3965
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а у зели брехливое перемирие, и пукин в мечтах зели уже готовит что бы сдать, потому что зеля соизволил попросить и сказал пожалуйста
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Ок, вот скажем ситуация другая, о чем вообще может говорить президент Литвы с президентом России? Здесь столь разные весовые категории, буквально во всем абсолютно, что немного смешно.
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Разные весовые категории ?
Президент малюсенькой Литвы бутет разговаривать с лилиПутиным как представитель гигантского Евросоюза.

Как такая сентенция, мой еврейский геноцвали? Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9013
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Ну да, конечно, Макрон и Меркель скажут - Дорогой Гитанас Науседа, вы будете отныне переговорщиком EC с Путиным. Вы что смеетесь?
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Ниочем, нах послать эту хуцпатую русню! Существа у которых хуцпа это вообще не люди.
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Все верно))) Рашка и в подметки Литве не годится)))
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Ну это касается настоящих политиков, служащих своей стране.

ЗЕ таковым не является, а тому, кто хочет что-то нижайше попросить у своего господина, всегда найдется, что попросить.
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Да ладно, наша Голобородька и так все знает, а ***** он случайно позвонил...
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ЗЕ таковым не является

он ЗЕ и звать его ЗЕро.....
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Ну уж если евросоюз расколот по отношению к россии,то что говорить об Украине
Еще во времена ссср прибалтийские республики были изгоями ...ему хорошо говорить об этом,когда его граждане не гибнут от рук палача путина
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Власти заявили об эвакуации села Нёнокса, рядом с которым произошел взрыв ядерного реактора, вывоз населения из села Нёнокса запланирован на 4:00 среды, 14 августа: жителям необходимо будет провести за пределами населенного пункта в течение нескольких часов. "Те, кто не желает уехать, собираются на указанное время уйти в лес, как делали это и раньше", - поясняет издание. Власти, однако, не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

интересно, что в козломордых раньше закончится ,,вундервафли" или ученые?
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