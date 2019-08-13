 Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа

Про це Науседа розповів одному з литовських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Про що можна було б зараз говорити з президентом Росії Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, вимовляти просто дипломатичні, приємні слівця я підстав не бачу, а головне - у мене немає на це морального права", - заявив литовський президент.
За його словами, навіть Євросоюз в певному розумінні розколотий у відношенні до Росії, але Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.
Науседа нагадав, що він не раз закликав не провокувати конфліктів і не кидатися грізними словами - але, на його думку, аби говорити про щось конкретно, "треба мати об'єкт розмови".
Нагадуємо, 12 липня Гітанас Науседа офіційно обійняв посаду президента Литви.
Он смотрит "Рассмеши гномика"
Ему, наверное, смешно.....
А потом да, уже не звонил. Нечего было звонить, и так все ясно.....
А шо имел сказать Зе-фигляр - ХЗШ?
Да это все мало мальски мыслящие люди понимают и говорят, от дворников до президентов:
Вова, ты..........!. (забанят)
Все пучком
на месте Пастора недостойный Данилюк
Президент малюсенькой Литвы бутет разговаривать с лилиПутиным как представитель гигантского Евросоюза.
Как такая сентенция, мой еврейский геноцвали?
ЗЕ таковым не является, а тому, кто хочет что-то нижайше попросить у своего господина, всегда найдется, что попросить.
он ЗЕ и звать его ЗЕро.....
Еще во времена ссср прибалтийские республики были изгоями ...ему хорошо говорить об этом,когда его граждане не гибнут от рук палача путина
интересно, что в козломордых раньше закончится ,,вундервафли" или ученые?