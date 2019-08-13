 Завтра на Житомирщину доставлять тіло воїна ЗСУ Дашковця, який помер у госпіталі після поранення під Широкиним

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дашковець 9 серпня в районі селища Широкине Донецької області дістав важке кульове поранення в голову, був евакуйований у Дніпро, перебував у стані коми і переніс три зупинки серця, від отриманого поранення помер 12 серпня ввечері в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.
Шлях, яким повезуть тіло, пролягатиме через такі населені пункти: Романівка, Врублівка, Камінь, Булдичів, Печанівці, Гордіївка, Химрич.
Похорон відбудеться в четвер, 15 серпня, в смт Миропіль, о 12.00.
Дмитро Дашковець народився 26.03.1983 року. Довгий час служив у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. В 2004-2005 роках проходив службу у складі миротворчого контингенту в республіці Ірак.
У нього залишилися дружина і дитина.
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