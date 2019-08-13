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 Завтра на Житомирщину доставлять тіло воїна ЗСУ Дашковця, який помер у госпіталі після поранення під Широкиним

Завтра, 14 серпня, орієнтовно після 8.00 в Романівський район Житомирської області привезуть тіло Дмитра Дашковця, сержанта, заступника командира взводу одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дашковець 9 серпня в районі селища Широкине Донецької області дістав важке кульове поранення в голову, був евакуйований у Дніпро, перебував у стані коми і переніс три зупинки серця, від отриманого поранення помер 12 серпня ввечері в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Шлях, яким повезуть тіло, пролягатиме через такі населені пункти: Романівка, Врублівка, Камінь, Булдичів, Печанівці, Гордіївка, Химрич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського. ФОТО (оновлено)

Похорон відбудеться в четвер, 15 серпня, в смт Миропіль, о 12.00.

Дмитро Дашковець народився 26.03.1983 року. Довгий час служив у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. В 2004-2005 роках проходив службу у складі миротворчого контингенту в республіці Ірак.

У нього залишилися дружина і дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142741
 
 
 Топ коментарі
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Вічна пам`ять Герою України .
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Кто?Проклятые рашисты ,под предводительством кровавой мразной гебни и их трусливых шавок ,которые втирают,что это гражданский конфликт-Каломой и Зельцман,вы УРОДЫ-ИУДЫ
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Зебилы вы сделали его вместе. Гордитесь теперь.
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