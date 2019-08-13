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Все про:Динамо (117) Ліга чемпіонів (112) футбол (733)

 "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів

У Києві в матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" зіграло внічию 3-3 з бельгійським "Брюгге".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у киян забили Віталій Буяльський (6 хвилина) і Володимир Шепелєв (50). У "Брюгге" відзначилися Симон Делі (38), Руд Вормер (88) і Лоїс Опенда (90 + 5). На 90 + 3 хвилині автогол на рахунку гравця гостей Брендона Мехеле.

На 82 хвилині з поля було видалено захисника динамівців Микиту Бурду, а на 84 - нападника "Брюгге" Персі Тау.

Нагадуємо, перша гра в Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців, які і пройшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Динамо" буде грати в Лізі Європи.

Читайте також: У першому матчі третього відбіркового туру Ліги Чемпіонів київське "Динамо" програло бельгійському "Брюгге"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142740
 
   
 Топ коментарі
 
Добавлю, тренер просто НИЧТОЖЕСТВО ...
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пока клубом управляют суркисы - команды не будет
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Скажем правду ...Динамо ,как команда ГОВНО ,игроки,как игроки ГОВНО а Суркисы они просто видимо психически неполноценные люди ...
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суркисы - психически неполноценное дерьмо.А Хацкевичу пора домой в беларосию
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Украинские игроки вот это дно конкретное в сравнении с бельгийцами. С таким составом надо радоваться и нечьи.
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Час показав,що більшість ігроків Дінамо не для ЛЧ та ЛЕ.Скажу більше,вони навіть не для чемпіонату України.
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2+2 у меня не идет по т2, частота плохая. За что они деньги хотят в инете...
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то не частота плохая. то тюнер говно и антенна. меняй
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Про антенну знаю, комнатная, работают три диапазона Киевская область, четвертый нет, рядом лес. Дая то и смотрю тв редко.
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Граждане болельщики , поберегите свои нервы , футбола в Украине нет , и не будет в обозримом будущем .
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Вроде же стали чемпионами мира среди юниоров?
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игроки Говно,.но не сама команда. Уважение хотя бы к истории, тренерам. В Украине сейчас нет конкурентных команд. Вспомните Днепр, добили как быка на скотобойне. Печаль.
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пока клубом управляют суркисы - команды не будет
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Лобановский это легендарный тренер, есть что вспомнить.

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Посмотрел бы я, как Лобановский негров строит.. Лобановский- это самодур-диктатор, порождение советской системы. Для времен Сталина - идеальный тренер. Сейчас в Европе так не играют.
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ага, а сборная Исландии порождение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.
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..Со сборной Исландии какой-то шутник запустил бред, что это сборище почтальонов и пастухов, изредка играющих в футбол.. На самом деле их сборная на Евро-2016 стоила около 60 млн. евро, это команда профессиональных футболистов.
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та куда ей до сб. Германии прое. корейцам. Футбол - в Европе так не играют, это бред. А датчане во что играли в 1992?
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Мда...Мабуть що вам не знайома формула "Лобановський-Базилєвич", якою й досі користуються ВСІ футбольні клуби Світу!
НУ і просто факти:
- при Лобановському здобули 2 КОК, Суперкубок УЄФА, а три гравці стали володарями Золотого М`яча!
- після повернення Лобановського в ДК у 90-х про Динамо "знову почули", ДК взлетіло із "дна" до вершини - на собі це відчули такі гранди як Барса, як уДинамо розкатало як "тузік грєлку" (у 97-му на КамНоу це був шедевр - а у Барсі тоді грали Фігу, Рівалдо, Гільєрмо і тренером був Ван Галь!!!).
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я от него такого вообще не ожидал. Лобановского? Макс же не пионер на этом сайте(
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Судя по комментам, для вас это личная трагедия ))) Как будто это ваша команда, а не Суркисов с набором поляков и негров-люксембургжцев
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Любое соревнование - для выявления победителя. Динамо,Брюгге а также всякие Олимпиакосы-Трабзонспоры это массовка, которая доходит максимум до 1/8 финала. А смысл?
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Чужие успехи мотивируют людей с потенциалом.
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Смысл хотя бы в том, что бы сопоставить уровень национальных чемпионатов.
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Пожалуйста - есть чемпионат для неудачников, Кубок УЕФА или как там это барахло звется.. а в Лигу Чемпионов чего такой мусор допускать?
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Причем тут удачники или неудачники, в ЛЧ национальные чемпионаты представляют лучшие местные команды. Везде есть высшие и низшие лиги. На это весь спорт базируется.
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Київ геть не шкода. Для чого виходити до групи щоб там над командою знущалися Ліверпулі, Мансіті, Барси і Реали ? Цуркісу-скнарі знову добряче дали по носі. А що ви хотіли- сіра команда - сіра гра, заслужений результат. Самі собі привезли 3 необов`язкових голи. Окрім Бойка і Циганкова грати нема кому.
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Теперь им осталось вылететь с Лиги Европы для полного позора.
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То что не мог заранее всех предупредить, чтобы не смотрели этот позор.
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а я бы ставку сделал и заработал, а теперь то полно умников, говорящих "я так и знал".
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Если центральному полузащитнику для того, что бы принять пас, обработать мяч и развернуться к воротам оппонента нужно сделать круг диаметром в четыре метра - ну о каких победах в современном футболе тут можно говорить ?
Ребята даже на индивидуальном уровне не блещут. Тупо без понятия, на какое расстояние от них отскочит мяч при очередном их касании ногою во время бега...
Короче ой...
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Хацкевич не тренер. В том году гадал с составами и не угадывал, в этом году тоже самое, пи.дец. Вроде и игроки непоганые, а пас отдать не могут. Вот вся жопа в Динамо, что игроки не способны отдать элементарный пас - все голы от этого.
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Ааааа..(.. Вот раньше были хорошие игроки. Стефан Решко, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков.
"Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів - Цензор.НЕТ 9008
Aaaaaa...(..
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Рад за дырнамо,шо не прошло дальше.С такой игрой в лч им делать нех.. Может хоть в ле кикие-то очки в "корзину" возьмут.
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Нормальный футбол, шесть голов. Это лучше, чем 0-0.
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Люди,навіщо вам цей футбол? Навіщо ви витрачаєте гроші,свої нерви і тд? Краще би на науку витрачали гроші.
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а навіщо біатлон, коли Підручний виграв золото, збірна з артистичного плавання на ЧМ-2019 в Кореї- золото, фехтування - Харлан, Середа - стрибки в воду на ЧЕ? От витрачати час комменти на сайті, оце діло
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altair c040672d Футбол це безкорисна справа,просто окремі люди на ньому гроші заробляють,а от вам що з того,незрозуміло.Багато хто навіть товчуть пики одне одному.Який в цьому сенс? Спортом можна буде пишатися,коли все інше,вже більш менш нормальне.Краще витрачайте гроші на науку.
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дивний ви, ксеноморф, ну так і художники, музиканти заробляють. Вам до футболу інтересу нема, так чому ви на цій гілці коментів мені хочете щось довести. А наука усьо, нима грошей уже давно и лаборатории поросли мохом. Отаке.
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altair c040672d Люди поводять себе на футболі,як тварини і взагалі ведуть себе повністю по дурному.Музика чи фільми по якісному може тільки високотехнологічна держава знімати.Без науки не може існувати держава,якщо ви думаєте,що все,то який туди сенс тоді тут жити,або воювати з москалями? Може будемо просто приймати з любої сторони,як казав новий президент.
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Суркис уничтожил Динамо.Шахтер еще более менее на что то похож.
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