 "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи у киян забили Віталій Буяльський (6 хвилина) і Володимир Шепелєв (50). У "Брюгге" відзначилися Симон Делі (38), Руд Вормер (88) і Лоїс Опенда (90 + 5). На 90 + 3 хвилині автогол на рахунку гравця гостей Брендона Мехеле.
На 82 хвилині з поля було видалено захисника динамівців Микиту Бурду, а на 84 - нападника "Брюгге" Персі Тау.
Нагадуємо, перша гра в Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців, які і пройшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Динамо" буде грати в Лізі Європи.
НУ і просто факти:
- при Лобановському здобули 2 КОК, Суперкубок УЄФА, а три гравці стали володарями Золотого М`яча!
- після повернення Лобановського в ДК у 90-х про Динамо "знову почули", ДК взлетіло із "дна" до вершини - на собі це відчули такі гранди як Барса, як уДинамо розкатало як "тузік грєлку" (у 97-му на КамНоу це був шедевр - а у Барсі тоді грали Фігу, Рівалдо, Гільєрмо і тренером був Ван Галь!!!).
Ребята даже на индивидуальном уровне не блещут. Тупо без понятия, на какое расстояние от них отскочит мяч при очередном их касании ногою во время бега...
Короче ой...
Aaaaaa...(..