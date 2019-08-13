 "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у киян забили Віталій Буяльський (6 хвилина) і Володимир Шепелєв (50). У "Брюгге" відзначилися Симон Делі (38), Руд Вормер (88) і Лоїс Опенда (90 + 5). На 90 + 3 хвилині автогол на рахунку гравця гостей Брендона Мехеле.

На 82 хвилині з поля було видалено захисника динамівців Микиту Бурду, а на 84 - нападника "Брюгге" Персі Тау.

Нагадуємо, перша гра в Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь бельгійців, які і пройшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Динамо" буде грати в Лізі Європи.

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