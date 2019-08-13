 Гроза і сильний вітер, - ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у Києві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 13 серпня і вночі 14 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 13 серпня і вночі 14 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Блискавка вражала..
Раніше подібне лише в ютюбі бачила.
Спасибо что вовремя сообщили)