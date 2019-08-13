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 Гроза і сильний вітер, - ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у Києві

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про погіршення погодних умов у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 13 серпня і вночі 14 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Через негоду 1 людина загинула, 1 - постраждала, знеструмлено 205 населених пунктів у 6 областях, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142739
 
 
 Топ коментарі
 
Уже прошла)
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В нас вчора гроза була.
Блискавка вражала..
Раніше подібне лише в ютюбі бачила.
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В нас вчора гроза була.
Блискавка вражала..
Раніше подібне лише в ютюбі бачила.
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твой комметарий, фонит радиацией.. ты из Северодвинска пишешь?!
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Уже прошла)
Спасибо что вовремя сообщили)
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