 Гроза і сильний вітер, - ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у Києві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 13 серпня і вночі 14 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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