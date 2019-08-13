 Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Триває дуже складна робота з правової очистки з обох сторін. Сторони обмінюються цифрами щодо обсягів правової очистки. Й там наразі дискутуються дві проблеми: робити звільнення в міру того, як відбувається правова очистка, чи потім усіх разом... Ні прізвищ, ні цифр я не називатиму, тому що так домовлено, але така робота проводиться, і я сподіваюся, що зусиллями всіх учасників цього процесу вона завершиться, тому що найпізніший термін такої правової очистки, якщо я не помиляюся, десь шість тижнів чи десь так - це майже два місяці", - розповів Безсмертний.
Відповідаючи на запитання про те, які можуть бути перспективи звільнення політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО, він зауважив, що радив би бути обережними з цифрами, тому що "тільки тих, про кого відомо, - це 120 у Криму, 69 - у Луганську і Донецьку, 24 - моряки, а скільки в Росії - ми відкриватимемо (списки) ще довго, ми знаємо їхні прізвища, але знаємо лише якусь частину".
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.
Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Президент Украины подписал соответствующий указ.
Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Богдана на должность председателя комиссии государственных наград и геральдики. Указ размещен на сайтепрезидента Украины, он вступает в силу со дня опубликования.
Заместителем Богдана назначен глава аппарата офиса Зеленского Алексей Днипров, ответственным секретарем комиссии - руководитель департамента администрации по вопросам гражданства и госнаград Андрей Осидак.
Так було завжди.
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ПОРОШЕНКО, МАЙДАН 2019? ПЕРЕВОРОТ? БЕСПОРЯДКИ? Что будет В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в соцсетях и лайками поддерживал проукраинские посты. «Так называемый суд "ЛНР" приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», - добавили в «Восточной правозащитной группе».
И чем занимаются эти группы кроие пустой болтовни?