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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Безсмертний (98) полонені (412)

 Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний

Звільнений з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний припускає, що в найближчі півтора-два місяці може відбутися звільнення полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триває дуже складна робота з правової очистки з обох сторін. Сторони обмінюються цифрами щодо обсягів правової очистки. Й там наразі дискутуються дві проблеми: робити звільнення в міру того, як відбувається правова очистка, чи потім усіх разом... Ні прізвищ, ні цифр я не називатиму, тому що так домовлено, але така робота проводиться, і я сподіваюся, що зусиллями всіх учасників цього процесу вона завершиться, тому що найпізніший термін такої правової очистки, якщо я не помиляюся, десь шість тижнів чи десь так - це майже два місяці", - розповів Безсмертний.

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Відповідаючи на запитання про те, які можуть бути перспективи звільнення політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО, він зауважив, що радив би бути обережними з цифрами, тому що "тільки тих, про кого відомо, - це 120 у Криму, 69 - у Луганську і Донецьку, 24 - моряки, а скільки в Росії - ми відкриватимемо (списки) ще довго, ми знаємо їхні прізвища, але знаємо лише якусь частину".

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142738
 
 
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Зеленский назначил главу своего офиса на новую должность.
Президент Украины подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Богдана на должность председателя комиссии государственных наград и геральдики. Указ размещен на сайтепрезидента Украины, он вступает в силу со дня опубликования.
Заместителем Богдана назначен глава аппарата офиса Зеленского Алексей Днипров, ответственным секретарем комиссии - руководитель департамента администрации по вопросам гражданства и госнаград Андрей Осидак.
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Це не сенсація. Комісія державних нагород та геральдики - є дорадчим органом, який утворюється при Президентові України для попереднього розгляду питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.
Так було завжди.
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Теперь Богдан ответит взаимностью: вручит Зеле наградной рояль.
Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9779
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Порохоботы, что вы об этом думаете, хочу услышать ваше мнение.
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ПОРОШЕНКО, МАЙДАН 2019? ПЕРЕВОРОТ? БЕСПОРЯДКИ? Что будет В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
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Есть только одна причина по которой стоило убрать Романа. Это не конструктив по части освобождения наших граждан. Но тут он на своём месте был всегда. Наверно первая крепкая ошибка ЗЕ. Слишком много простите инородцев заявилось. А Роман патриот высочайшего уровня, таких мало, это гражданин страны по призванию. В который раз украинцы в Украине не в почёте у очередной власти. Пожалеют---может и скоро.
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Полонених нема, бо нема війни. Є заручники терористів!!
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Так, правозащитники выявили очередной случай незаконных задержаний в ОРДЛО*. «24.08.2019 в г. Луганск был задержан студент 2 курса колледжа культуры и искусств Русинов Сергей Владимирович. Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса "ЛНР" - организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции», - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в соцсетях и лайками поддерживал проукраинские посты. «Так называемый суд "ЛНР" приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», - добавили в «Восточной правозащитной группе».
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Хотелось бы узнать почему не внесен в список на обмен?
И чем занимаются эти группы кроие пустой болтовни?
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Значит скоро Бене Богдан присвоит Героя Украины
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