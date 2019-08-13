 Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триває дуже складна робота з правової очистки з обох сторін. Сторони обмінюються цифрами щодо обсягів правової очистки. Й там наразі дискутуються дві проблеми: робити звільнення в міру того, як відбувається правова очистка, чи потім усіх разом... Ні прізвищ, ні цифр я не називатиму, тому що так домовлено, але така робота проводиться, і я сподіваюся, що зусиллями всіх учасників цього процесу вона завершиться, тому що найпізніший термін такої правової очистки, якщо я не помиляюся, десь шість тижнів чи десь так - це майже два місяці", - розповів Безсмертний.

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Відповідаючи на запитання про те, які можуть бути перспективи звільнення політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО, він зауважив, що радив би бути обережними з цифрами, тому що "тільки тих, про кого відомо, - це 120 у Криму, 69 - у Луганську і Донецьку, 24 - моряки, а скільки в Росії - ми відкриватимемо (списки) ще довго, ми знаємо їхні прізвища, але знаємо лише якусь частину".

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

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