EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  2352  27
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1108) похорон (666) втрати (1411) Азов (162) Ян Осока (747)

 Завтра в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком

Завтра, 14 серпня, в місті Дніпро о 14.00, за адресою: вулиця 20-річчя Перемоги, 51 (біля Самарської районного ради) відбудеться прощання з Романом Романенком (позивний Біч), 1994 року народження, молодшим лейтенантом, командиром відділення снайперів окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі у результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише сьогодні, 13 серпня.

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ передали українській стороні тіло загиблого на Донбасі "азовця" Романа Романенка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142737
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна тобі пам'ять і слава, Захисник! Такі як ти - справжня еліта, а не трускавецьке зелене бидло.
 показати весь коментар
 
«Кто между войной и позором, вьібирает позор, получает, и войну, и позор» (с)»
У. Черчилль.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Господи! Захисти Україну, дай сил їй вистояти в цій війні. І захисти наших Воїнів, вбережи від загибелі і дай їм повернутися додому живими і неушкодженими. Допоможи пораненим одужати, а скаліченим- знайти своє місце в цьому житті, навчитися жити далі. І прийми душі Воїнів що загинули захищаючи Україну. Прости їм гріхи їхні. І даруй їм спокій.
 показати весь коментар
 
 
Вічна тобі пам'ять і слава, Захисник! Такі як ти - справжня еліта, а не трускавецьке зелене бидло.
 показати весь коментар
 
 
Зесранці сліпі-глухі-тупі - вони ніколи не зрозуміють, що накоїли! Навіть коли будуть "подихати", все одно не почують правду!
 показати весь коментар
 
 
Светлая память...и якута коллаборантам в дупу.
 показати весь коментар
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
 
 
«Кто между войной и позором, вьібирает позор, получает, и войну, и позор» (с)»
У. Черчилль.
 показати весь коментар
 
 
Вечная и светлая память Роману........ Пусть покоится с миром...........
Родным и близким искренние соболезнования.........
 показати весь коментар
 
 
Сподіваємся. що рахунок в рази більший. Жаль. Сум. Царство небесне.
 показати весь коментар
 
 
Ты может пропустил? Немного раньше упыри убили 4-х наших воинов... Надеюсь он шел отомстить... Вечная память Герою!
 показати весь коментар
 
ти стібаєшся ?
твій нік то насмішка над українцями.
зайда ти рогата.
 показати весь коментар
 
 
Яке таке перимир"я? Він був на своїй землі. Вічна пам"ять.
 показати весь коментар
 
У меня рука Не дрогнет что бы каждого коллаборациониста пристрелить смотря ему в глаза ., после того как я был у них в заложниках., акцентирую : у них нет пленных , у них заложники.

Преклоняю Колено.
 показати весь коментар
 
***
Ещё один ушел, с передовой,
Не помахав рукою на прощанье,
Он был такой же, как и мы с тобой,
"Вернусь живым" давал он обещание.

Но не сбылось, не удалось, не получилось!!!
Теперь его уже никто нам не вернет.
Скажи Господь, ну как же так случилось?
Что никогда домой он больше не зайдет.

Осталось только рамка с фото,
Осталась память, сохраненная в сердцах,
А те кто не жалел ни сил, ни крови с потом
Теперь спокойно спят на Небесах.

Автор: Олег Федотов
 показати весь коментар
 
 
А в это время суд Мариуполя выпустил под домашний арест двух террористов ДыРы!!! Вот, что сказать на панихиде Героя???.........
 показати весь коментар
 
 
Азовцы попрощались с ним сегодня на передовой...
Светлая память воину.
 показати весь коментар
 
 
Біль цієї втрати повинна відчувати вся країна.
Але де там..
Низький уклін Воїну.
Нехай Господь прийме в своєму Царстві Небеснім.
 показати весь коментар
 
 
На жаль .
.Гине цвіт української нації .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору