 Завтра в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі у результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише сьогодні, 13 серпня.
Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.
Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".
https://censor.net.ua/news/3142626/peremirie_dostignuto_dostignuto_danilyuk_o_situatsii_na_donbasse
У. Черчилль.
Родным и близким искренние соболезнования.........
твій нік то насмішка над українцями.
зайда ти рогата.
Преклоняю Колено.
Ещё один ушел, с передовой,
Не помахав рукою на прощанье,
Он был такой же, как и мы с тобой,
"Вернусь живым" давал он обещание.
Но не сбылось, не удалось, не получилось!!!
Теперь его уже никто нам не вернет.
Скажи Господь, ну как же так случилось?
Что никогда домой он больше не зайдет.
Осталось только рамка с фото,
Осталась память, сохраненная в сердцах,
А те кто не жалел ни сил, ни крови с потом
Теперь спокойно спят на Небесах.
Автор: Олег Федотов
Светлая память воину.
Але де там..
Низький уклін Воїну.
Нехай Господь прийме в своєму Царстві Небеснім.
.Гине цвіт української нації .