 Після візиту Зеленського прокуратура почала кримінальні провадження щодо правоохоронців Житомирщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"Прокуратура Житомирської області за результатами наради президента України в місті Олевську розпочала кримінальне провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди посадовими особами правоохоронних органів області", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що вчора, 12 серпня під час робочої поїздки на Житомирщину президента України Володимира Зеленського під його головуванням в Олевську відбулася нарада з питань незаконного видобутку бурштину.

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"Під час наради, серед інших проблемних питань, президент України Володимир Зеленський озвучив інформацію про причетність посадових осіб державних і правоохоронних органів Житомирської області до покривання схем незаконного видобутку бурштину на території Олевського, Овруцького та Коростенського районів, а також можливого отримання ними від кримінальних авторитетів неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення незаконної діяльності", - зазначили в прокуратурі.

Справу відкрили з урахуванням інформації, оприлюдненої вчора на нараді в Олевську, а також розміщеної на офіційному веб-сайті Офісу президента України і в засобах масової інформації. Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка обіймає відповідальну посаду).

Матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування передано за підслідністю до територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому.

Нагадаємо, вчора, 12 серпня президент під час свого візиту в Житомирську область розкритикував роботу силовиків у боротьбі з незаконним видобутком бурштину.

Також він запропонував звільнитися очільникові житомирської обласної поліції В'ячеславу Печененку.

Президент Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.