EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2566  102
Все про:Безсмертний (98) Зеленський (2383) Путін (10366) Макрон Емманюель (265)

 Зустрічі в нормандському форматі зараз чекати не слід, - Безсмертний

Роман Безсмертний вважає, що президент Володимир Зеленський незабаром зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, а зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Дипломат припустив, що на зустрічі наступного тижня з французьким президентом зустрінеться не тільки президент Росії Володимир Путін, а й Зеленський.

Водночас, на думку Безсмертного, повноцінної зустрічі в "нормандському форматі" найближчим часом чекати не слід з декількох причин. Одна з них - місцеві вибори в Росії, під час яких Путін навряд чи залишить країну. "На сьогодні для Путіна зробити такий крок - це втратити в рейтингу, він на це не піде. Він тримає тезу "українці вороги, американці - вороги", - сказав Безсмертний.

Читайте також: Макрон 19 серпня обговорить із Путіним зустріч у нормандському форматі, - офіс президента Франції

Друга причина - складність організації зустрічі. Перш, ніж зустрінуться лідери країн, необхідно провести консультації міністрів, глав урядів, політичних радників - і тільки потім уже лідерів. "У нас немає міністра, у нас немає уряду - очевидно, що тут буде певна затримка", - сказав Безсмертний.

А політична визначеність у парламенті сьогодні? Розмови і нинішній сигнал Пєскова про те, що там "монолітна фракція" - я думаю, що багатьох цей моноліт розчарує за кілька тижнів. Для мене вже очевидно, що в цій партії, як і в усьому українському суспільстві, є представники всіх політичних сил. Просто їх назвали так - "Слуги народу", ні більше, ні менше. Очевидно, що і з організаційних, і з політичних питань зустріч відкладається", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відвідає з одноденним робочим візитом Францію 19 серпня, обговорить з французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонні відносини і ключові міжнародні проблеми, включно з Україною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142733
 
 
 Топ коментарі
 
У попугая Ромы сегодня словесный понос , его от кормушки отодвинули .
 показати весь коментар
 
Берлин ответил Зеленскому следующим образом: "Немецкие власти не могут озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский". Об этом сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер.(с)
 показати весь коментар
 
Жарт на два рублі, маларосе... І у нас дійсно нечувана витримка: ми здатні витримувати сентенціїї безнадійніших кретинів.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
да, писулька, безработный Бессмертный это факт, сорри, ненужный Бессмертный, и о мышах это выстрел емму в башку. Дурной он, неумный
 показати весь коментар
 
Переживает, об Украине беспокоится.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору